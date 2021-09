Infrastructură

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a verificat stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean Stulpicani-Codrii Seculari Slătioara. Gheorghe Flutur a precizat că pe acest drum a început deja turnarea primului strat de asfalt, precizând că în această toamnă va fi finalizată și ultima porțiune de 3,9 kilometri a acestui drum. Flutur a spus că în ultimi doi ani s-au asfaltat nu mai puțin de 19 kilometri de drum județean, de la Frasin până la Stulpicani, el subliniind faptul că pe acest drum „se merge curea”.

„Aici a fost o lucrare mai grea pentru că acest pârâu Slătioara, în urma inundațiilor de anii trecuți, a produs foarte multe pagube. Pe acest drum sunt 21 de podețe, două poduri, dintre care unul de 14 metri și altul de 6 metri, 1,1 km de gabioane, avem aici și arocamente și este extrem de important faptul că am reușit să lărgim drumul. Toată platforma are o lățime de șapte metri, din care 5,5 metri este carosabilul asfaltat pe două sensuri. Pentru mine este o mare bucurie că alături de drumul de la Izvorul Alb-Rarău, în această toamnă îl vedem asfaltat și pe acesta de la Slătioara”, a declarat Flutur, care a mai adăugat că prin modernizarea acestui drum se va pune în valoare obiectivul turistic UNESCO Codrii Seculari de la Slătioara. El a amintit că acest obiectiv este unic pentru că este un amestec de rășinoase cu fag cu o floră specifică, existând exemplare de arbori de peste 300-350 de ani vechime. „Foarte mulți oameni din Europa care au mai multe cunoștințe în probleme de mediu, de ecosisteme, de păduri vin să viziteze Codrii Seculari de la Slătioara. Și numai zilele trecute au fost aici foarte multe autocare. Din acest motiv vrem ca la capătul drumului să facem și un spațiu unde să întoarcă autocarele și vom amenaja parcări. Am discutat și cu cei de la Direcția Silvică și am solicitat să găsească specialiști silvici vorbitori de limbi străine pentru că unii dintre turiști au nevoie de traduceri”, a arătat șeful administrației județene.

Flutur: „Pe cei mai răutăcioși oameni care au miopie și nu văd că se lucrează în județul Suceava îi invit pe aceste șantiere să vadă”

Pe de altă parte, el a ținut să facă o trecere în revistă a lucrărilor care sunt în desfășurare sau au fost finalizate în județul Suceava. Gheorghe Flutur le-a transmis celor care critică faptul că nu se lucrează „și au miopie” să meargă pe șantierele din județ. „Am să spun ceva și pentru cei care critică faptul că nu se asfaltează. Acum turnăm asfalt în zona Găinești-Slatina, turnăm asfalt la Mușenița, se lucrează la drumul județean Pleșa- Mănăstirea Humorului, se toarnă asfalt la Grădinița-Coșna, s-a finalizat și pe 2 septembrie recepționăm drumul județean de la Boroaia, se lucrează la casetare pe drumul Hârtop-Vulturești, se lucrează pe axa Suceava-Dolhasca. Azi am fost în șantier și erau 158 de muncitori cu utilaje. Deși unii au mai întârziat la lucrări, noi ținem foarte aproape și vom recupera. Există multe lucrări în județul Suceava. E drept că zilele acestea vom anunța Planul Național de Investiții care înseamnă și mai multe șantiere, nu numai ale Consiliului Județean, ci și la primării, înseamnă apă, canalizare, înseamnă noi drumuri comunale și județene, înseamnă gaz metan. Așadar, și pe cei mai răutăcioși oameni care au miopie și nu văd că se lucrează în județul Suceava îi invit pe aceste șantiere să vadă”, a declarat Gheorghe Flutur.