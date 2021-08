Tentative de înșelăciune

Numeroși suceveni au fost contactați pe e-mail în ultima perioadă de „avocați” care au încercat să îi atragă într-o poveste care are o singură finalitate: încercarea de a-i înșela cu sume mari de bani. Pe scurt, oamenii sunt anunțați că un defunct cu nume identic de familie este decedat de curând împreună cu familia, nu are moștenitori, iar respectivul are mandat pentru a-i găsi un urmaș care să îi preia fondurile. Potențialele victime primesc o adresă de e-mail la care sunt rugate să apeleze pentru informații suplimentare.

Aparent, o astfel de poveste pare greu de ”mușcat”, însă alte înșelăciuni comise recent în Suceava arată că orice este posibil.

„Numele meu este avocat Mehmet Keleș, sunt practicant juridic și avocat principal care lucrează în toate domeniile jurisdicției instanțelor de familie. Te-am contactat pentru a mă ajuta în revendicare și pentru a transfera fonduri lăsate în urmă de defunctul meu client, care și-a pierdut viața împreună cu familia sa, am primit un mandat de la banca lui pentru a-i oferi rudelor înainte ca fondurile să fie confiscate. De aceea te-am contactat în această chestiune din cauza faptului că ai același nume de familie cu defunctul meu client. El este, de asemenea, originar din țara dvs. și nu există un moștenitor înregistrat în dosarele contului său la bancă. Dacă sunteți interesat, vă rog să răspundeți urgent pentru a-mi permite să vă ofer toate informațiile necesare pentru o mai bună înțelegere a dvs., așa cum așteaptă să aud de la dvs.!”, așa sună e-mailul, probabil standard, primit de un sucevean.

Contactat de Monitorul de Suceava, comisarul-șef Ionuț Epureanu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a confirmat că are cunoștință despre tentativele de înșelăciune de acest gen. Au fost inclusiv polițiști care au primit astfel de e-mailuri standard. Ofițerul a precizat că la nivel de IPJ Suceava nu există vreo plângere de la o eventuală victimă a acestei tentative de înșelăciune.