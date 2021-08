Pericol public

Un preot de la Slătioara - Râșca, prins în stare avansată de ebrietate la volan în vara anului 2017, la Lețcani - Iași, și-a aflat recent pedeapsa stabilită de Judecătoria Iași. Bună Ziua Iași și apoi Ziarul de Iași au anunțat că Ioan Ionaș s-a bucurat de clemență din partea judecătorilor ieșeni, primind un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Instanța a ținut cont de faptul că acesta și-a recunoscut fapta, nu are antecedente penale și a respectat cu strictețe toate măsurile ce i-au fost impuse pe perioada anchetei penale. Conform deciziei judecătorilor ieșeni, care poate fi atacată cu apel, inculpatul are de prestat 50 de zile de muncă în folosul comunității. Acesta are și permisul de conducere anulat.

Faptele s-au petrecut la începutul lunii august a anului 2017. De dimineaţă până la ora 12, conform propriilor declarații de la dosar, Ioan Ionaş slujise la Mănăstirea „Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul“ de la Slătioara - Râșca, unde era preot din 2011. El a declarat că a băut în jur de 250 de mililitri de vin, asta deși știa că urmează să plece la aeroportul din Iași, pentru a lua o cursă spre Londra, se arată în Ziarul de Iași.

El s-a urcat la volanul unui VW cu număr de Bulgaria și a ajuns aproape de Leţcani, unde însă a fost oprit de poliţişti. Aceștia au constata că bărbatul avea tremuri și tulburări de echilibru, fiind o „minune” că nu a produs vreun accident pe distanța destul de mare parcursă.

Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,80 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, după care acestuia i s-au recoltat și probe biologice de sânge.

Alcoolemia în sânge a indicat valoarea de 2,8 la mie. Alcoolemie foarte mare așadar.