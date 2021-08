Replică

Social-democrații suceveni i-au transmis președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, că degeaba încearcă să convingă populația că județul este un întreg șantier, în condițiile în care acesta a abandonat multe din lucrările pentru care fosta guvernare PSD a alocat fonduri. Într-un comunicat de presă al PSD Suceava se arată că încercarea lui Gheorghe Flutur „de a ne convinge” că județul Suceava este un șantier nu contrazice cu nimic afirmațiile anterioare ale social-democraților cu privire la abandonarea unor investiții. „Județul Suceava este un șantier început de guvernarea PSD, cu bani de la guvernarea PSD, șantier pe care domnia sa nu a fost în stare să-l ducă la capăt abandonând, după cum am arătat, investițiile în infrastructura rutieră județeană finalizând 11,42 de km dintr-un total 88,47 km, pentru care avea alocați bani de mai bine de 3 ani. În rest, sunt scuze”, se spune în comunicat. PSD Suceava a recunoscut că președintele CJ Suceava a făcut un efort anul trecut, în campania electorală, pentru a se poza cu obiective finanțate și duse la bun sfârșit de PSD. Social-democrații au dat ca exemplu fotografiile la centura Sucevei, la centura Rădăuțiului, la inaugurarea DN 18 care leagă Suceava de Maramureș și altele. „Toate acestea au fost investiții duse la bun sfârșit de către PSD, pe care domnia sa și echipa PNL-ului și le-au însușit ca imagine de campanie fără să-și aducă vreun aport la realizarea lor. Totodată domnia sa, cu avânt electoral, a promis anul trecut că până la finalizarea actualului mandat vom avea centură ocolitoare și la Fălticeni, și la Humor, plus o autostradă care trece prin munți, aeroport la Floreni și multe altele. Până atunci, suntem convinși că sucevenii ar fi bucuroși să ducă la capăt proiectele începute de noi, dar suntem siguri că nu va fi în stare nici să ducă la capăt ce am început noi, nici ce a promis el”, a transmis PSD Suceava.

În comunicat se mai spune că Gheorghe Flutur a anunțat că se lucrează la axa rutieră Iași-Suceava. „Este adevărat, doar că viteza melcului este uriașă pe lângă viteza reală cu care se muncește la acest obiectiv. Și aceeași problemă se regăsește pe drumurile județene enumerate de dumnealui ca fiind în lucru. Totul pare abandonat, iar prezența unor utilaje și a unor muncitori pe șantier nu este automat sinonim cu <a lucra> pentru că, în realitate, chiar nu se lucrează. Unde sunt <motoarele ambalate> din campania electorală a domniei sale și a PNL-ului? S-au gripat?”, se întreabă social-democrații suceveni.

PSD Suceava a transmis că o altă afirmație a șefului administrației județene este aceea că promovează turismul, „probabil prin horele și festivalurile la care participă”. PSD Suceava a subliniat faptul că și în alte zone ale țării turismul este promovat și funcționează, fără să se dea nimeni în spectacol, însă acolo turiștii au șansa să meargă pe drumuri județene moderne. „Deoarece conducătorii respectivelor județe au înțeles că este mai firesc să te prinzi în horă după ce mai întâi ai făcut un drum județean, decât să încerci să faci un drum județean după ce întâi te-ai prins în horă. E o chestiune ce ține de priorități.

Așa că, din păcate, cea mai <mare> realizare a ultimului mandat rămâne distrugerea Spitalului Județean Suceava, găsindu-l vinovat tocmai pe managerul care a crescut cel mai mult credibilitatea acestei unități sanitare, și gestionarea dezastruoasă a epidemiei de Covid. În virtutea acestui fapt, așteptăm cu frică realizarea „măreață” din actualul mandat, sperând că județul Suceava va avea mai puțin de pierdut ca imagine în urma deciziilor sale, decât în mandatul anterior”, se arată în finalul comunicatului.