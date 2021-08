Fălticeni

În perioada 23 - 29 august, la Fălticeni s-au desfășurat a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” și prima ediție a Festivalului de film documentar și de film de scurt metraj „Draga Film Fest”. Manifestarea, organizată de Asociația „Fălticeni Cultural”, a reunit în urbea de pe Șomuz elevi și tineri din diferite zone ale țării și din Republica Moldova, membri ai unor trupe de teatru, studenți la teatru, profesori îndrumători, regizori, actori, scenografi, coregrafi, trupe de actori profesioniști, soliști de muzică folk, soliști de operă, pictori și caricaturiști.

Recunoscut ca unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru pentru copii și tineret din Moldova, festivalul de la Fălticeni s-a bucurat și în acest an de o prezență numeroasă și de mare valoare atât din partea concurenților, cât și a marilor actori și regizori români care au venit la sfârșit de august în urbea de pe Șomuz.

Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”, a declarat: „Este un festival al tinerilor, un festival de teatru, de film, de muzică și bineînțeles întâlniri de suflet cu oameni foarte cunoscuți din teatru și film, actori și regizori și momente in memoriam. Anul acesta au fost șapte momente dedicate unor mari actori, doamna noastră dragă, Draga Olteanu Matei, Eusebiu Ștefănescu, Vladimir Găitan și Emil Hosu. Toți au fost la festivalul nostru, toți și-au pus amprenta asupra fenomenului artistic de la Fălticeni. Au fost activități in memoriam și pentru cei care nu au fost la festival, dar sunt apropiați de noi, de Fălticeni. Vorbim de Dinu Apetrei, un actor fălticenean mare, și in memoriam Petrică Ciubotaru. Timp de o săptămână, actori, regizori, invitați speciali au fost prezenți în municipiul Fălticeni, orașul din care a pornit spre marea scenă actorul Grigore Vasiliu Birlic”.

Primarul Gheorghe Cătălin Coman a precizat, în cadrul Galei FITT Birlic:„Nu încheiem astăzi Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret <Grigore Vasiliu Birlic> pentru că deja ne gândim la ediția din 2022, dar putem să tragem câteva concluzii. A fost un festival extraordinar, a fost una din cele mai reușite manifestări dedicate teatrului, iar meritul că a ajuns la a XI-a ediție aparține în primul rând părintelui Vasile Liviu Mihăilă. Ne-am sfătuit și am considerat că este normal și firesc ca astăzi să oferim cea mai înaltă distincție pe care o poate acorda Municipiul Fălticeni, titlul de Cetățean de Onoare, la trei oameni dragi, trei oameni care au fost alături de Festivalul <Grigore Vasiliu Birlic> încă de la primele ediții, oamenii cu care ne mândrim și cărora le mulțumim. Este un gest simbolic pe care îl facem astăzi, este un premiu care a fost aprobat în unanimitate de către Consiliul Local al municipiului Fălticeni. Galeria cetățenilor de onoare se îmbogățește cu trei nume reprezentative: coregrafa și regizoarea Lorette Enacheși actorii și regizorii Vlad Rădescu și Ovidiu Cuncea.

În continuare Primăria și Consiliul Local, eu personal, vom sprijini trupa de teatru Birlic pentru punerea în scenă a noi piese, pentru o putea colabora cu mari actori și regizori, printre care se numără și cei trei Cetățeni de Onoare”.

Trupa de Teatru „Protha”a elevilor din Panciu a obținut Marele Premiu la Festivalul Internațional de Teatru „Gr. V. Birlic”

În urma preselecțiilor, la concursul de teatru au participat șapte trupe de teatru formate din liceeni și studenți din țară și străinătate, care au vârsta maximă de 25 de ani.

Juriul format din Vlad Radescu, actor și regizor (președinte), Gheorghe Balint (regizor), Pătru Gavril (actor Teatrul Național București), Lorette Enache (coregraf), Vlad Basarabescu (actor) și Ana-Maria Fasolă (actriță, fostă membră a Trupei de teatru Birlic) a decis ca Marele Premiu și Trofeul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” să fie acordat trupei de teatru „Protha” – Panciu.

Trupa de Teatru „Protha” a participat la secțiunea dedicată trupelor de teatru cu spectacolul „Wanda” de Mihaela Michailov și Radu Apostol, în regia lui Cătălin Sfîrloagă. Din distribuția spectacolului au făcut parte: Alexandra Ghimpu, Mihaela Rusu, Ștefania Burdușa, Crina Isac, Marina Boșcan, Daria Bulză Ciupercă, Andrada Nicolau, Laura Robescu, Claudia Rusu, Alessia Cruceanu, Giulia Manolache, Alexandru Stan, George Cristea, Sebastian Cruceanu, Robert Pahoncea, Andrei Banciu și Ryan Ignat.

Așa cum au precizat cei care îi îndrumă în arta teatrului pe elevii vrânceni, participarea la acest festival a avut loc ca urmare a sprijinului acordat de Primăria Panciu și a derulării la nivelul comunității a proiectului de promovare a educației nonformale prin teatru, în parteneriat, de către Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Panciu, Primăria Panciu și Asociația „Protha”.

Premiul I a ajuns la trupa „Gong” din Roman pentru spectacolul „Fluturii sunt liberi”, premiul al II-lea a revenit trupei „Victory of Art” – București pentru spectacolul „Lecția”, poziția a treia a podiumului de premiere fiind ocupată la egalitate de puncte de trupele de teatru „Șapte” din Cluj-Napoca pentru Spectacolul „Bzzap!” și „Thaliamar” – Mangalia pentru spectacolul „Oglinda”. Juriul a decis ca Premiul de Popularitate să ajungă la tinerii actori membri ai trupei de teatru „Artis” din Piatra Neamț pentru spectacolul „Hansel și Gretel”.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal a revenit lui Dragoș Prundeanu (Trupa de teatru “Victory of Art”), pentru rolul profesorului din spectacolul „Lecția”, o adaptare după piesa cu același nume a lui Eugen Ionescu, premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal a ajuns la Antonia Croitoriu pentru rolul din piesa „Fluturii sunt liberi”, al trupei Gong. Cel mai bun actor în rol secundar a fost desemnat Costin Maftei, pentru spectacolul „Fluturii sunt liberi”, iar cea mai bună actriță în rol secundar a fost desemnată Ada Guran pentru rolul Marie din spectacolul „Lecția”.

Premii în bani, trofee, diplome și cărți pentru cei mai buni recitatori

Cealaltă secțiune, Monolog/Recitare, s-a adresat tot copiilor și tinerilor având vârsta cuprinsă între 7-25 de ani. Pentru premierea câștigătorilor la concursul de recitare și monolog (peste 100 de participanți), Asociația „Curtea Veche” a oferit o generoasă donație de 200 de cărți pentru copii și tineri, care s-au adăugat premiilor în bani. La Secțiunea Monolog, 7 – 14 ani, juriul a decis ca Marele Premiu să fie atribuit Mariei Iosep, Premiul I a ajuns la Anastasia Robu, Premiul II la Adela Șulea, iar premiul III la Oana Dolhăscu. La secțiunea Monolog, 15 – 25 ani, Marele Premiu a revenit lui Sali Hulya, premiul I a revenit Antoniei Croitoriu, Premiul al II-lea a ajuns la Sebastian Crucianu, iar premiul al III-lea la Eliza Atofanei.

La Secțiunea Poezie, 7 – 14 ani, Marele Premiu a fost acordat Mariei Iosep, premiul I a fost acordat elevei Maia Anton, Premiul II, lui Daniel Tudose, iar premiul al treilea Emei Maria Rusu. La Secțiunea Poezie, 15 – 25 ani, juriul a decis ca Marele Premiu să fie acordat Tatianei Andrei, Premiul I, Antoniei Croitoriu, Premiul II lui Ingrid Tofan, iar premiul al III-lea lui Fabian Toderică.

Festivalul de Teatru „Birlic” are un copil mai mic, „Draga Film Fest”

Festivalul de film de scurt metraje și documentare „Draga Film Fest” are ca obiectiv principal promovarea și susținerea filmului românesc. Vizionarea celor 29 de filme selectate pentru finala „Draga Film Fest” din cele peste 60 înscrise în concurs a fost făcută în prezența unui juriu format din specialiști: regizorii Șerban Marinescu, Nicolae Mărgineanu, actrițele Ileana Popovici și Maria Ploae, jurnalista Carmen Olaru și Cosmin Ștefan, regizor și fost membru al Trupei Birlic.

Marele premiu pentru cel mai bun film de ficțiune a fost acordat peliculei „Harbuz” de Vasile Marandici, „pentru acuratețea povestirii, pentru interpretarea minunată a actorilor și nu în cele din urmă pentru umorul de cea mai bună calitate”, după cum a precizat regizorul Nicolae Margineanu, președintele juriului.

Marele premiu pentru cel mai bun film documentar a fost acordat filmului „Ultimul Preot” de Alma Buhagiar, o poveste intimă și introspectivă a unui preot controversat, povestită de el însuși. “Ultimul Preot a primit premiul pentru cel mai bun film documentar pentru felul în care este redată dispariția unei lumi”, au motivat membrii juriului decizia luată.

„Au fost filme foarte bune, dar am simțit nevoia să dăm pentru filmul documentar <Acasă la Japca>, regizat de Olga Pascari, o mențiune specială pentru frumusețea imaginii și a stării binefăcătoare transmisă spectatorului. Tot o mențiune specială am acordat filmului documentar <Crucea de gheață>, regizat de Corneliu Cîrdeiu din Rădăuți, pentru modul în care prezintă un obicei care poate deveni tradiție.

A fost un singur film de animație și care primește o mențiune specială în speranța că la ediția viitoare vom avea mai multe filme de animație. Filmul se numește <Despre ce naiba să scriu?>, un film realizat de fălticeneanul Matei Monoranu”, a spus regizorul Nicolae Margineanu.

„Pentru că este destul de greu să te împaci între film și teatru, începând cu ediția viitoare <Draga Film Fest> va fi un festival de sine stătător, va fi un eveniment distinct organizat de Asociația <Fălticeni Cultural>, Primăria Fălticeni și Asociația Dacin Sara”, a precizat organizatorul festivalului, preotul Liviu Mihăilă.

Sofia Vicoveanca, Ileana Popovici și Maria Ploae, trei actrițe sărbătorite la FITT „Birlic”

În cadrul festivalului au fost și trei sărbătorite. Prima sărbătorită a celei de-a XI-a ediții a FITT „Gr. V. Birlic” a fost îndrăgita solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca, care în această toamnă va împlini vârsta de 80 de ani. În „Ochi de urs” (proiectat pe 25 august în cadrul întâlnirii cu Sofia Vicoveanca), un film regizat de Stere Gulea după un scenariu adaptat după nuvela omonimă a lui Mihail Sadoveanu, în rolurile principale o regăsim pe Sofia Vicoveanca, alături de Dragoș Pâslaru, soprana Daniela Vlădescu, Iosif Stoian, Dorina Lazăr și Maria Pătrașcu.

Cea de-a doua sărbătorită a fost actrița Ileana Popovici, care în acest an a împlinit vârsta de 75 de ani. La cinemateca de noapte Ileana Popovici a rememorat câteva momente legate de începutul colaborării cu regizorul Lucian Pintilie și cu colegii săi, actorii George Mihăiță și Vladimir Găitan, pentru realizarea filmului „Reconstituirea”, un film care a trecut peste timp ca o capodoperă a cinematografiei românești

Cea de-a treia sărbătorită a fost actrița Maria Ploae, care în acest an a împlinit vârsta de 70 de ani. În cadrul „Întâlnirii de suflet” cu marea actriță și cu regizorul Nicolae Mărgineanu s-a vorbit și a fost vizionat filmul „Binecuvântată fii, închisoare”, bazat pe fapte reale, care ne-a purtat în România sfârșitului anilor 1940 și începutul anilor 1950, o Românie stalinistă unde regimul aflat la putere începea prigoana împotriva propriului neam și propriei credințe.