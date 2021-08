Proiect

50 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, au participat, în perioada 23 – 27 august, la Școala de vară ,,Copilăria, o lume de vis”, ediția a II-a, organizată de Școala Gimnazială Nr.1 Suceava. Proiectul a fost coordonat de către prof. Mihaela Rusu, ajutată de o echipă de cadre didactice creative, dornice de a petrece timp de calitate alături de elevii școlii. Acestea au fost: Anca Căldăruș, Maria Ienache, Adina Grigoraș, Maricica Andronache, Ștefania Domunco, dar și elevele voluntare: Iulia Rusu, Maria Filip, Teodora Bălan, Bianca Balta.

După cum ne-a spus coordonatoarea proiectului, prof. Mihaela Rusu, și această ediție a avut un real succes, deoarece obiectivele proiectului au fost atinse. „Am alternat ateliere diferite prin care am încercat să ținem mereu treaz interesul copiilor. Astfel că elevii au beneficiat de ateliere de pictură, de gastronomie, dans, teatru, limba engleză, experimente, educație rutieră și măsuri de prim ajutor. Luni am desfășurat atelierul de gătit și experimente, marți am făcut o drumeție la Muzeul Satului, unde am căutat comori și am exersat abilitățile de limba engleză, miercuri am învățat să coasem. Joi, copiii au beneficiat de o excursie la Mina Cacica și la Mănăstirea Humorului. Vineri au fost fascinați de cadre ISU care le-au exemplificat câteva măsuri de prim ajutor în situații limită. Copiii au beneficiat de experiențe inedite prin activități outdoor variate, iar noi, cadrele didactice ne-am bucurat de zile însorite, pline de provocări prin care am întreținut zâmbetele pe chipul celor mici”. Proiectul s-a desfășurat cu avizul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava. ,,Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava a instaurat o nouă stare de bine, de drag de școală, dar de vacanță, de data aceasta. Au fost cinci zile intense, în care a fost sărbătorită copilăria, această perioadă de vis din existența fiecăruia, când putem învăța oricând, oricât și de la oricine. Și activitățile din săptămâna ce tocmai s-a încheiat au adus în preajma copiilor nenumărate contexte de învățare, prin joc și joacă, în situații nonformale, dar atent pregătite de profesorii ce au ales să-și petreacă timp prețios și în vacanță, alături de copii frumoși și veseli. Felicitări cadrelor didactice pentru implicare, pentru răbdarea de a oferi zile cu provocări și stare de bine, pentru inspirația de a îmbina utilul cu frumosul, de a aduce veselie și determinare în viața copiilor, de a ajuta la transmiterea de noi cunoștințe, abilități și atitudini față de lucruri simple, dar valoroase”, au transmisinspectorii pentru învățământul primar, Adriana Coțovanu și Dorina Dulceac, din partea IȘJ Suceava.