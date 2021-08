Fără restricții

Carantina la întoarcerea din străinătate, impusă în anumite situații celor care vin acasă, se dovedește a fi o „glumă” pentru unii suceveni. Dacă o perioadă de timp, când pandemia a fost la valori scăzute, și polițiștii au insistat mai puțin pe controalele la domicilii, în luna august, treptat, se revine la acțiuni de control sporite pentru verificarea celor care ar trebui să fie în carantină.

În vacanță, în perioada de carantină. Contradicții între listele polițiștilor și cele ale DSP Suceava

Un caz ieșit din comun a fost înregistrat de un echipaj de la Secția Rurală Dărmănești, care a verificat, la finele săptămânii trecute, respectarea carantinei la domiciliu de către o tânără din Pătrăuți, venită din Olanda.

Tânăra în vârstă de 22 de ani nu a fost de găsit la domiciliu, iar după unele investigații prin vecini polițiștii au aflat că aceasta este pe litoral, în vacanță. Surpriza cea mare pentru polițiști a fost că au găsit pe rețeaua de socializare Facebook postări recente ale tinerei. Încă de pe 25 august, Mihaela Hrudei a început să posteze zilnic poze din Constanța și din Mamaia, de pe plaje, din restaurante și de pe o ambarcațiune de agrement. Mai mult, pe 23 august era în București, tot în vacanță. Așadar, tânăra care trebuia să fie în carantină la domiciliu nu a avut nici o ezitare din a se afișa în concediu, la mare.

Polițiștii au căutat-o pe aceasta la domiciliu și sâmbătă și duminică, tot fără a o găsi și i-au aplicat trei amenzi de câte 1.000 de lei.

Tânăra în cauză a reacționat și ea în articolul din ediția online de ieri din Monitorul de Suceava cu un document oficial, care pare a fi emis de Direcția de Sănătate Publică Suceava, din care rezultă că are un test negativ și nu va mai figura în carantină, din 27 august. Așadar de vineri, 27 august, conform acestui document, tânăra nu ar mai fi trebuit să fie în carantină. Polițiștii nu au primit însă această informare. În plus, aceasta apare în fotografii în vacanță încă din 23 august, după cum am amintit mai sus. Totuși, dacă documentul este autentic, tânăra are justificare pentru vacanță, însă abia după data de 27 august. Aceasta poate contesta cele trei amenzi care însumează 3.000 de lei la instanța de judecată.

Oricum ar fi, tânăra era cert în vacanță cu câteva zile înainte de a avea documentul de la Direcția de Sănătate Publică Suceava. Cu alte cuvinte, a încălcat în mod evident carantina.

Controale intense privind carantina. În august s-au dat deja amenzi de aproape 47.000 de lei

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a atras atenția cu privire la controalele care se fac și se vor face cu privire la cei care au impusă măsura carantinei: ”Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la această problematică, respectarea măsurilor de carantinare/izolare, doar în acest weekend fiind identificate mai multe situații în care persoane față de care au fost dispuse aceste măsuri au încălcat legislația.

Sancțiuni în valoare de 47.000 lei au fost aplicate în luna august celor față de care s-a dispus carantina sau izolarea ca urmare a diagnosticării cu virusul sau a venirii în țară din zone cu restricții și care au încălcat aceste măsuri esențiale pentru prevenirea răspândirii Sars-Cov-2”.

Ofițerul a arătat că doar în luna august 959 de polițiști au efectuat peste 22.000 de verificări cu privire la persoane aflate în carantinare/izolare.

Totodată, au fost efectuate 719 verificări la societăți comerciale și 831 la restaurante, terase, baruri etc. De asemenea, s-au efectuat 147 de controale la unități hoteliere, spații de cazare și 24 de verificări la piscine și ștranduri, zone de agrement. Au fost controlate 554 de mijloace de transport persoane.

Polițiștii au acționat în special pe linie preventivă, aplicând sancțiuni cu măsura avertismentului.

Nu însă și în cazul nerespectării carantinei la domiciliu. Din amenzi în valoare totală de 59.000 de lei, 47.000 de lei au fost sancțiuni pentru nerespectarea carantinei.