În timpul difuzării în direct a evenimentului Pokémon Presents, compania Pokémon a anunțat că Pokémon UNITE va deveni disponibil pentru iOS și Android pe 22 septembrie. Jocul strategic de luptă a apărut pe Nintendo Switch la sfârșitul lunii iulie, dar sosirea sa pe dispozitive mobile va extinde baza potențială de utilizatori ai jocului.

Inițial, Compania Pokémon a anunțat că Pokémon UNITE va fi lansat pentru Switch pe 21 iulie. O versiune mobilă ar trebui să fie lansată și ea în septembrie.

Pokémon UNITE este un MOBA free-to-play, același tip de joc ca hit-uri precum League of Legends sau Dota 2. Jucătorii care se conectează înainte de 31 august îl vor primi gratuit pe Zeraora, Pokémonul electric.

Acum că titlul va fi lansat pentru iOS și Android, jocul Switch va avea suport crossplay cu versiunea mobilă. Acest lucru înseamnă că oamenii vor putea juca Pokémon UNITE unul cu celălalt și unul împotriva celuilalt, indiferent de platforma pe care se află.

Pokémon sărbătorește 25 de ani în acest an. Franciza a devenit un imens producător de bani datorită succesului său pe mai mulți piloni, inclusiv jocuri de cărți, jucării, anime și jocuri video. Dacă Pokémon UNITE este un succes, acesta îi poate oferi brandului o altă sursă semnificativă de venit.

Pentru utilizatorii care deja se joacă pe Nintendo Switch, nu vă temeți - jocul permite redarea pe mai multe platforme, ceea ce înseamnă că puteți juca pe Switch, apoi să reluați locul de unde ați rămas pe telefon. Toți utilizatorii se pot juca împreună, indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc și nu este necesar să aveți un comutator pentru a vă bucura de jocul mobil. Pokémon UNITE este gratuit, cu microtranzacții în care puteți achiziționa monede în joc pentru a obține anumite obiecte sau Pokémon.

Prezentarea a dezvăluit, de asemenea, noi imagini de joc și noutăți despre lansările viitoare ale Nintendo Switch: Pokémon Brilliant Diamond și Shining Pearl (19 noiembrie 2021), reluări ale jocurilor Nintendo DS din 2006 și Pokémon Legends: Arceus (28 ianuarie 2022), primul RPG din lumea deschisă din universul Pokémon.

La fel ca remake-urile anterioare din seria principală, Brilliant Diamond și Shining Pearl se vor extinde pe fundația jocurilor originale și vor introduce caracteristici care au apărut în jocurile ulterioare, cum ar fi Following Pokémon, Secret Bases și - foarte important - schimbarea ținutei de antrenor. Jocul va include, de asemenea, funcții regândite de la lansarea sa originală, cum ar fi proiectarea capsulelor Poké Ball și competiția în Concursurile Pokémon.

Pentru prima dată într-un joc Pokémon, Brilliant Diamond și Shining Pearl vor introduce un nou aspect al gameplay-ului numit Sinnoh Underground. Jucătorii pot aduna statui de Pokémon pentru baza lor secretă și, în funcție de ce statui sunt expuse, vor apărea Pokémon diferiți în Pokémon Hideaways din Subno Underground. Pentru a comemora remake-urile jocurilor cu o vechime de 15 ani, pe 5 noiembrie 2021, Nintendo va lansa o „Ediție Dialga și Palkia” a Nintendo Switch Lite, care prezintă legendarul Pokémon în aur și argint pe o consolă gri.

Apoi, Compania Pokémon a împărtășit mai multe informații despre Pokémon Legends: Arceus, o versiune de primă importanță pentru franciza iconică. Fanii i-au comparat designul open-world cu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, care este al patrulea joc Nintendo Switch cel mai bine vândut, cu 23,2 milioane de exemplare vândute, dar alții spun că este mai asemănător cu Monster Hunter. Noul joc introduce Regiunea Hisui (o versiune veche a Regiunii Sinnoh), împreună cu Pokémon noi, cum ar fi un Growlithe mai bătrân și o evoluție a lui Basculin numită Basculegion, care poate evolua atunci când „este posedată de sufletele altor basculini care nu puteau rezista călătoriei dure în amonte.”

Evenimentul în direct a dezvăluit mai multe informații despre cum va funcționa exact acest nou tip de joc Pokémon.

La fel ca jocurile Pokémon standard, jucătorii vor pleca într-o misiune de a completa un Pokédex, dar mai degrabă decât să se antreneze pentru a deveni „cel mai bun, cum nimeni nu a fost vreodată”, ei vor face parte dintr-o echipă de expediție, efectuând sondaje pentru a afla mai multe despre natura Pokémon și secretele pe care le dețin. Între sarcinile de teren, jucătorii își pot vindeca membrii echipei, pot crea obiecte și pot cumpăra provizii la avanposturi (vechi centre Pokémon). Legendele Pokémon: Arceus va introduce, de asemenea, un nou stil de luptă - cum e și în Pokémon UNITE, nu va reface pur și simplu jocul pe ture cu care ne-am obișnuit de când au fost lansate primele jocuri Pokémon în 1998.

Pre-înregistrarea a început deja pe App Store și Google Play Store. Dacă nu v-ați înregistrat deja, există un stimulent suplimentar pentru a face acest lucru. Dacă totalul pre-înregistrării ajunge la 2.500.000, participanții vor primi o licență Pikachu UNITE. Și dacă numerele de pre-înregistrare ating 5.000.000, participanții vor primi un Holowear special - Festival Style: Pikachu!

Dacă și când aceste praguri sunt atinse, puteți revendica licența Pikachu UNITE și Holowear conectându-vă la versiunea mobilă a Pokémon UNITE și completând conectarea până la 31 octombrie 2021, la 7:59 a.m. PDT. Jucătorii care dețin deja licența Pikachu UNITE vor primi în schimb monede Aeos.