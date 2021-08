”Go European!”

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a implementat, în perioada 2018 – 2021, proiectul Erasmus+ cu titlul ”Go European!”

Ca obiective, proiectul și-a propus creșterea motivației unui număr de 12 profesori ai Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, care au participat la cursuri de formare în Ljubliana (Slovenia), Florența (Italia), Barcelona (Spania) și Istanbul (Turcia), pentru abordarea diferențiată și integratoare a demersului didactic, stimularea transferului de bune practici privind gestionarea situațiilor de criză educațională, diversificarea strategiilor de abordare diferențiată a comunicării profesorului cu elevul și părintele modern, cât și dezvoltarea unei strategii în constituirea unei oferte educaționale adecvate, cu discipline opționale integratoare.

Așa cum am aflat de la prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect, impactul general așteptat al proiectului constă în schimbarea de atitudine a elevilor, părinților, partenerilor școlii, comunității locale asupra învățării transformative bazate pe valori, gândire critică, promovarea cooperării și comunicării autentice.

Ultimul flux al proiectului a avut loc în luna august, la organizația Cappadocia Education din Istanbul, Turcia. La acest curs au participat trei profesori fălticeneni: prof. dr. Daniel Maftei, prof. Irina Suman și prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

Cursul s-a numitImplementarea abilităților de rezolvare de probleme și de gândire critică la clasă (Developing Problem Solving and Critical Thinking Skills in the classroom) și a avut ca obiectiv principal pregătirea participanților pentru a lucra eficient cu diferite instrumente TIC pentru a integra creativitatea, gândirea critică și colaborarea în activitățile pedagogice pentru a stimula motivația elevilor pentru învățare.

„În cadrul acestui stadiu de pregătire s-au efectuat activități de mentorat, activități de îmbunătățirea competențelor de predare, de dezvoltarea de competențe și abilități pentru a crea lecții care îi pun pe elevi în situația de a gândi critic și activități pentru dezvoltarea abilităților și competențelor de a preda elevilor pașii necesari în rezolvarea de probleme. În cadrul activităților culturale, s-a vizitat orașul Istanbul, cu obiectivele sale (palatul Topkapî, Hagia Sophia, Moscheea albastră, palatul Dolmabahce, Muzeul Național de Istorie).

În ciuda piedicilor puse de criza sanitară desfășurării în bune condiții a mobilităților, considerăm că proiectul Go European! este unul care și-a îndeplinit eficient obiectivele și a atins impactul scontat, alăturându-se fericit tradiției în proiecte europene de succes ale Colegiului Tehnic <Mihai Băcescu> Fălticeni”, ne-a precizat prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonatorul proiectului.