Eveniment

Celebrul chef și blogger Gina Bradea va aduce Delta în inima Bucovinei și va fi gazda unui eveniment culinar deosebit care va avea loc la finalul acestei săptămâni la terasa Don Stefano din cadrul Mandachi Hotel & Spa. Evenimentul culinar, intitulat „Delta vine în inima Bucovinei”, se va desfășura în zilele de 27 și 28 august, începând cu ora 15:00, și este dedicat celor ce apreciază bucătăria tradițională, gusturile adevărate, unicitatea și aroma pe care fiecare preparat o poate avea.

În ziua de vineri, 27 august, va fi organizată o seară dobrogeană, în cadrul căreia vor fi prezentate preparate diversificate din pește, iar surpriza culinară o va reprezenta „Știuca umplută”, o reţetă tradiţională veche din inima Deltei, gătită de Gina Bradea. Ziua de sâmbătă, 28 august, este dedicată împătimiților de arome tradiționale bucovinene, aceștia urmând să aibă ocazia să se delecteze cu preparate savuroase și parfumate, printre acestea numărându-se o rețetă boierească veche, "Rața umplută cu sarmale'', tot marca Gina Bradea. Gătirea preparatelor va avea loc în aer liber, pe terasa Don Stefano. Evenimentul va fi de tip all you can eat, iar pentru bilete și rezervări este disponibil numărul de telefon 0757.416.455.