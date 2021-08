Mesaj din Kabul

O tânără din Suceava, Ermina Strutinschi, care lucrează în Afganistan de 7 ani, tocmai din iunie 2014, a postat recent un mesaj pe contul său de socializare, prin care le mulțumește prietenilor pentru urările pentru ziua ei de naștere și, în același timp, îi informează că nu are de gând să plece din Kabul, așa cum au făcut până acum 15 români evacuați de Ministerul Afacerilor Externe din România.

În mod surprinzător, tânăra contrazice informațiile vehiculate în media și online în ultimele zile, referitor la pericolul reprezentat de recucerirea țării de către talibani, spunând că s-au exagerat mult anumite aspecte, afirmând chiar: „Sunt în siguranță”.

„Ceea ce nu am nevoie de la voi e presiune cum că ar trebui să plec”

Redăm mesajul acesteia, postat în spațiul public online:

„Dragii mei,

Mulțumesc pentru urările de ziua mea. Într-adevăr s-a dovedit să fie una memorabilă. Sunt în Kabul, în siguranță, și, în ciuda scenelor de groază filmate la aeroport pe care le vedeți pe ecranele voastre acum, orașul e în mare parte calm, și nu am nici un motiv să plec. Am trecut prin puncte de control Talibane fără probleme, chiar ca femeie și ca internațional. Am cumpărat legume în bazar, am vorbit cu negustori. Magazinele sunt deschise, electricitatea și telecomunicațiile funcționează. Nu am fost amenințată direct. Ceea ce nu am nevoie de la voi e presiune cum că ar trebui să plec – nu am cum la momentul acesta, din cauza situației de la aeroport, chiar dacă aș vrea, și nu vreau să plec în primul rând. Sunt în siguranță. Într-adevăr, situația este fluidă, șocantă pentru mulți, și mulți afgani au îngrijorări legitime în privința propriei persoane. În mod tragic, comunitatea internațională, inclusiv unele ambasade vestice care erau privite de mulți prieteni afgani ca bastioane ale drepturilor omului și ale securității, au fugit. Câteva țări au impus un regim neanunțat de sancțiuni care va afecta civilii afgani cel mai mult, și nu noua administrație. Băncile, rezervele de bani pentru populație, și situația economică în general sunt cea mai mare îngrijorare acum.

Ce am nevoie de la voi e încredere în valoarea asistenței umanitare și de dezvoltare în Afganistan, și susținere și răbdare pentru mine personal.”

Presa, considerată vinovată de ce se întâmplă în Afganistan. Talibanii nu.

Mesajul acesteia continuă într-un ton acuzator la adresa presei internaționale, care a mediatizat situația din Afganistan inclusiv din perspectiva talibanilor, dar este considerată vinovată de ce se întâmplă în țară și mai ales în Kabul:

„Pentru cei care lucrează în mass media, trebuie să realizați că titluri ca <Infernul Afgan> și <Criza în Afganistan> sunt periculoase. Haosul de la Aeroportul Internațional Hmid Karzai în acest moment se datorează reportajelor iresponsabile, care sunt imediat preluate de presa afgană.

Într-o măsură cel puțin, Emiratul Islamic al Afganistanului (Talibanii) nu au câștigat militar, ci au învins într-o bătălie a narativelor. Asta a fost posibil datorită mass mediei alarmiste, alimentată de o strategie vestică nefericită de a accelera <negocierile de pace> prin subminarea legitimității fostului guvern. Zvonurile se transformă în fapte prin jurnalism înfometat, și asta a inclus publicații vestice reputabile. Uneori mă întreb, sincer, cum anumite articole au trecut printr-un proces editorial. În mod significativ, aceste reportaje creează îngrijorări și presiune pe internaționalii rămași aici din partea familiilor și prietenilor de acasă. Personal, am fost contactată de sute de persoane care mi-au spus să plec și cum să plec – m-am chinuit să-mi amintesc cine sunt aceste persoane, în multe cazuri.

Părinții mei sunt terifiați de această narativă unilaterală, și au încetat să aibă încredere în abilitatea mea de a-mi aprecia mediul de operare chiar dacă sunt de peste șapte ani în această țară și acest oraș, majoritatea timpului în afara unei baze militarizate și responsabilă pentru propria siguranță și cea a angajaților mei. Sunt disponibilă, în măsura în care timpul îmi permite și off the record, să vorbesc cu oricine din media.”

Mesajul a fost postat de Ermina Strutinschi pe 20 august, zi în care 14 români care au ajuns în Kabul, la Aeroport, au fost evacuați pe calea aerului, iar pe 22 august, a mai fost adus încă unul.

„La acest moment, toți cetățenii români care au solicitat sprijin pentru evacuare autorităților române se află în siguranță în afara teritoriului afgan”, a transmis MAE.

