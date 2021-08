Nume consolidat

Istoria SIDEM în Suceava a început în 2001, când grupul belgian înființat încă din 1933, cu o experiență de peste 85 de ani în producția de piese auto pentru direcție și suspensie, a inaugurat a treia unitate de producție din Europa, investiția fiind făcută pentru creșterea capacității de producție, decizia reprezentând și o alegere strategică pentru a investi într-o țară cu o puternică industrie auto.

Așa cum a declarat Alin Covașă, director general, “s-a decis ca aceastăinvestiție să fie făcută în Scheia, Suceava deoarece în zonă exista o îndelungată tradiție industrială, iar învățământul liceal sau cel universitar,prin Facultatea de Inginerie Mecanică sau Electrică,asigura pregătirea tinerilor care vor să facă o carieră în industria auto. Așadar, era oportun să găsească personal calificat, pe termen scurt și lung. Clădirile achiziționate de la URB Rulmentul (la ieșirea din Suceava spre Gura Humorului) erau pregătite pentruproducție și după lucrările specifice de pregătire, transferul de utilaje s-a făcut relativ repede.”

„ Acum 20 de ani s-a început cu doar 6 mașini cu comandănumerică, o linie de montaj pentru18 repere, pivoți și capete de barăși o mică echipă de oameni ambițioși. Suntem mândri că majoritatea primilor angajați ai fabricii din Suceava sunt încă activi în cadrul companiei”, a subliniat directorul general al SIDEM, care a mai adăugat că“am parcurs împreună un traseu plin de provocări, ne-am bucurat de noi oportunități și am reușit să ne poziționăm în topul firmelor de profil la nivel național. Astfel am ajuns astăzi să avem un catalog de referință pe piața auto cu peste 98% din piesele pentrudirecție și suspensie, să lucrăm cu 150 mașini CNC și cu linii automatizate pe flux și montaj. Se investește în continuare în dezvoltarea de linii noi de producție și asamblare, pentrumărirea capacitații și diversificarea producției, în echipamente moderne pentrutestare și control și în îmbunătățirea mediului de lucru. Mottoul companiei,„Experts know why”,nu este unul întâmplător, chiar știm să facem bine ceea ce facem și suntem apreciați pentruasta. Toate acestea se datorează echipei SIDEM, care a arătat că se poate face și la noi proiectare și producție pentru cele mai pretențioase mărci auto, respectând standardele impuse de calitate și câștigând încrederea clienților și a investitorilor.Mulțumesc întregii echipei, care a făcut ca toate acestea să fie posibile!”

În fabrica SIDEM Suceava se produc piese din toate grupele de produse din catalogul companiei

În momentul de față, în fabrica SIDEM Suceava se produc piese din toate grupele de produse din catalogul companiei. Alin Covașă a adăugat: ”Suntem producători atât pentru industria pieselor de schimb,cât și pentru industria de prim-montaj, piesele noastre fiind montate pe liniile de asamblare ale unora dintre cele mai prestigioase mărci auto precum Porsche, Ford sau McLaren. Iar planurile noastre nu se opresc aici, ne dorim atât creșterea colaborării cu actualii parteneri,cât și dezvoltarea unor proiecte noi, unele aflate deja în stadii avansate.”

SIDEM oferă o varietate de peste 3.000 de produse, la care se adaugă anual aproximativ 400 de produse noi. „În acești 20 de ani, pe lângă investițiile din producție, s-a acordat o atenție deosebită numărului de repere noi dezvoltate, cât și termenului de dezvoltare al acestora. În acest sens, capacitatea departamentului de proiectare a crescut semnificativ în ultimii ani,ajungând în acest moment la 10 ingineri proiectanți calificați. În ceea ce privește gama de produse, am fost mereu în fața competiției. Pentru a ne menține poziția de lider, avem aici o echipă de management al produselor formată din 5 persoane care împreună cu echipa din Belgia cercetează în permanență potențiale produse noi”, a declarat Vlad Manoliu, director dezvoltare.

“Trei camioane cu piese pleacă săptămânal din fabrică din Suceava. Ne mândrim cu cele mai noi mașini de tip CNC și linii de asamblare, iar propriile procese de automatizare garantează o capacitate de producție ce satisface orice cerere din domeniul nostru de activitate. Valorile companiei SIDEM fac din aceasta un partener durabil pentru distribuitori și oferă încredere mecanicilor și clienților finali. Suntem specializați în producția de piese pentru direcție și suspensie. Avem experiență în această direcție,iar investițiile noastre au fost realizate și continuă pe acest segment. Suntem un nume pe piața automotive pentru aceste tipuri de produse. Experții știu de ce ne aleg!“a declarat Eugen Dascălu, directorul de producție al companiei.

„Obiectivele SIDEM în general, și ale fabricii din Suceava, în special, sunt creșterea nivelului de calitate și implicit creșterea satisfacției clienților, având ca țintă zero defecte, creșterea flexibilității și dezvoltarea unei game variate de produse sub producția proprie”a afirmat Ștefan Tuchlei, directorul de calitate al SIDEM.

Viitorul companiei se anunță cel puțin la fel de bun ca și trecutul. Compania are ambiția de a crește an de an producția. “Pentru următorii 5 ani avem previzionată o creștere anuală a veniturilor cu 10%. Piața actuală, prin creșterea cererii, susține această ambiție. Vânzările au început să crească din Iunie, iar acum comenzile au crescut mult față de ce a fost bugetat”, a adăugat Alina Vasiloiu, director economic.

SIDEM investește în oameni

Alin Covașă ne-a spus că “SIDEM a crescut și s-a dezvoltat datorită oamenilor. Împreună, în acești 20 de ani am produs peste 48 milioane de piese. Clienții din peste 90 de țări, unde livrează grupul, au ajuns în siguranță la destinație datorită acestor oameni. Activitatea companiei a crescut și s-a diversificat în timp.

Le mulțumim fiecăruia dintre ei! Le mulțumim pentru implicare și devotament! “.

Managerul de resurse umane, Madalina Șerpe a adăugat: „Măsurăm vârsta pe care o împlinim în multiple feluri: în siguranța adusă milioanelor de oameni la volan, în standardele de calitate respectate, în performanța de a deveni un brand și în zilele petrecute împreună cu colegii de echipă. Am muncit zi de zi, având același scop comun,și am rămas alături chiar și atunci când pandemia ne-a distanțat. Deși anul 2020 a fost foarte greu pentru noi, când pentru douăluni toată industria a fost blocată, am reușit să păstrăm fiecare loc de muncă.La SIDEM oamenii sunt pe primul loc. Credem că într-o echipă, toți membriipot face lucruri mărețe prin completarea talentelor individuale. Oferim stabilitate, echitate și creăm mediul propice pentru dezvoltare profesională și personală. Suntem o echipă mare și puternică, cu multe realizări frumoase. În 20 de ani am avut peste 6.000 de ore de training, am trecut împreunăcu brio peste 25 de misiuni de audit ale clienților și ale organismelor de certificare, am avut împreună emoții la meciurile de fotbal ale echipei companiei și ne-am bucurat la petrecerile organizate de Crăciun. Am fost încântați de vizita copiilor colegilor noștri la locul de muncă al părinților, iar atunci când vremurile ne-au permis, am petrecut împreună la petrecerile de 1 Iunie și la întâlnirile cu Moș Crăciun.”

În prezent,în fabricadin Suceava lucrează aproximativ250 de persoane, cu o gamă largă de competențe. “Ne gândim serios la viitor. Investim de astăzi pentru forța de muncă de mâine, atât prin traininguri realizate intern pentru noii angajați sau pentru cei care vor să crească profesional, cât și prin faptul că suntem parteneri într-un contract pentru învățământ dual cu școlile profesionale și colaboram și susținem învățământul liceal și universitar prin activități și concursuri organizate regulat“, ne-a spus Alin Covașă.

Sunt vești bune din piață, iar pentru companie asta înseamnă noi provocări. Compania va mări capacitatea de producție și astfel se vor crea peste 20 de locuri noi de muncă până la sfârșitul anului. Locurile de muncă nou create sunt în special pentru operatori mașini CNC și operatori mașini non CNC, personal pentru magazii, departament întreținere, departament calitate, reglori CNC și non CNC, tehnicieni, ingineri mecanici și proiectanți. Unele sunt meserii care nu au fost tradiționale în această zonă, astfel că SIDEM aplică politica de formare a personalului la locul de muncă.

Celor care vor să intre în echipa SIDEM li se oferă,pe lângă salariu și bonuri de masă, bonusuri lunare pentruatingerea obiectivelor, decontarea transportului la serviciu sau al 13-lea salariu. Ideea de bază este de stabilitate pe termen lung, cei 20 de ani de activitate de la Suceava și cei peste 85 de ani ai grupului fiind deja o garanție în acest sens. Se pot depune CV-uri atât la sediul firmei din Scheia, strada Humorului, 117, cât și online sau la adresa de email: angajari@sidem.ro .

SIDEM este în plină dezvoltare la Suceava, investește în viitorul firmei și are perspective de a deveni un angajator tot mai important la nivel local.

”Mergem înainte, ne clădim viitorul împreună!”