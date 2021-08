Diversitate

A testa și a experimenta sunt cele două verbe care îl definesc poate cel mai bine pe unul dintre cei mai cunoscuți legumicultori din zona noastră. Iar Vasile Mătrășoaia se pricepe de minune la aceste aspecte, iar așa se face că an de an în serele pe care le are la marginea satului Dumbrăveni apar noutăți din cele mai diverse. Anul acesta, legumicultorul a plantat nu mai puțin de 45 de soiuri de roșii, din care 20 sunt în premieră la Dumbrăveni. A folosit semințe de la firme foarte cunoscute pe piață, dar are și 4 linii de la Stațiunea de Cercetare de la Buzău. ”Eu sunt un naționalist convins și aș vrea ca toate soiurile, nu numai de roșii, să provină de la noi din țară. Din păcate, acest lucru este imposibil, iar firmele străine mari alocă fonduri uriașe pentru cercetare și dezvoltare”, a spus Vasile Mătrășoaia. În sere cresc și sunt îngrijite soiuri care la maturitate au culori din cele mai diferite, de la clasicul roșu până la galben, dar și roșii roz, maronii și negre. Una din noutățile acestui an sunt cele două roșii tip pară, levante și profito. Tot pe lista intrărilor din acest an se înscriu roșiile pic siberian sau lilac. Chiar dacă pune multă pasiune și muncește aproape zi-lumină, Vasile Mătrășoaia are și ofuri legate de modul în care guvernanții înțeleg să-i ajute, sau mai bine zis să le pună bețe în roate legumicultorilor români. Una din cele mai mari nemulțumiri este legată de anularea programului ”Tomata”. Era un program prin care fermierii care cultivau roșii în anumite perioade ale anului primeau o sumă de 3.000 de euro la 1.000 mp. ”Acest program a fost închis, iar în loc se dau subvenții pentru culturi protejate, cum ar fi ardeiul gras sau ardeiul lung-capia. Mai mult, și suma alocată a scăzut cu 1.000 de euro, iar perioada de aplicare este de la începutul lui noiembrie la începutul lui decembrie. Practic, se dorește punerea la pământ a celor care se ocupă cu cultivarea legumelor și nu acordarea unui sprijin real. Sper ca oamenii de la Ministerul Agriculturii să revină cu picioarele pe pământ și să nu mai ia decizii fără să ne consulte și pe noi, legumicultorii”, a mai arătat Vasile Mătrășoaia.