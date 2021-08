În acest weekend

Accesul la Suceava Blues Festival, care se va desfășura în zilele de 13 și 14 august a.c., pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, este gratuit, însă condiționat de reglementările legale impuse de pandemia de Covid-19. Organizatorul festivalului, Bobby Stroe, a declarat că limita este de 2.500 de spectatori pe seară, iar aceștia trebuie să fie în una dintre următoarele situații: 1 - vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schemă completă cu mai mult de 10 zile înainte de data spectacolului; 2 - să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 3 - să prezinte rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; 4 - să fie în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale. Bobby Stroe a precizat că la punctul de acces în incinta Suceava Blues Festival va fi un centru de testare rapidă, iar prețul unui test este de 35 de lei. Este important de știut că valabilitatea acestui tip de test este de 24 de ore, prin urmare persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală care vor să participe atât la concertele de vineri, cât și la cele de sâmbătă trebuie să facă test rapid în ambele zile.

Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la eveniment și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare.

Accesul în spațiile destinate evenimentelor va avea loc de la ora 17.00, iar ora de începere a spectacolelor este 19.30. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentului și nu este permis accesul cu alimente și băuturi din afara incintei.

La ediția din acest an a festivalului vor urca pe scenă 40 de muzicieni: vineri, 13 august - The Hot Cats (Ro), The Voodoo Child (Ro), Sakis Dovolis Trio (Gr), Malone Sibun Band (UK); sâmbătă, 14 august - Cooperativa de blues (Ro), Othello Trio (Ro), The Southern Cockroaches (Ro), Aynsley Lister (UK).

„Cu toții, organizatori și public, ne dorim ca și ediția de anul acesta să fie una memorabilă, la fel ca cele de până acum. Contextul special impus de criza COVID-19 ne solicită implementarea unor reguli speciale pentru participarea la astfel de evenimente. Le mulțumim anticipat participanților pentru respectarea măsurilor care ne protejează sănătatea și duc mai departe speranța să ne vedem mai des”, a mai spus Bobby Stroe, reamintind că accesul la spectacole este gratuit, însă donațiile pentru continuitatea festivalului sunt bine-venite.