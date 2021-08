Care e părerea ta despre?

Polițiștii suceveni de la Serviciul Județean de Transporturi s-au pus în ultima perioadă pe disciplinarea taximetriștilor. Mai mulți șoferi de taxi care au refuzat curse, pe motiv că sunt prea scurte, care nu pornesc în mod curent aparatul de taxat, neoferind bon de decontare pentru transportul efectuat, sau au suprataxat curse pe distanța dintre aeroportul din Salcea și oraș, au fost amendați de polițiști, care încearcă să facă ordine în acest domeniu. Am stat de vorbă cu sucevenii pentru a afla dacă au întâlnit astfel de comportamente și ce părere au despre această atitudine a unora dintre taximetriști.

”Da, am pățit așa ceva la aeroportul din Salcea”

În timpul investigației noastre am întâlnit-o pe Patricia, care auzise despre această practică mai veche a unora dintre șoferii de taxi: ”Ar trebui să dea bon fiscal, pentru că așa e normal și ar trebui să-și respecte clienții, ca să fie respectați. Cel puțin eu nu am pățit, dar știu persoane care au venit din Timișoara și au pățit asta. Eu am taximetristul meu pe care îl solicit mereu și el mă întreabă de fiecare dată dacă vreau bon fiscal și îi răspund că da. Așa mi se pare normal, nu?”, în timp ce Dorina a întâlnit astfel de cazuri: ”Ca să mă refuze nu am pățit, dar să nu pornească aparatul de taxare da, se mai întâmplă. Depinde de firmă, iar în cazurile astea nici nu poate fi vorba de bon de decontare. Nu știu cum este la ei la firmă, dacă ei trebuie să deconteze toate cursele, nu știu să vă spun ce mișmașuri fac ei, dar asta mi s-a întâmplat. Când am mers cu un astfel de taximetru am observat că, chiar dacă nu pornesc aparatul sau nu-ți oferă bon de decontare, în ceea ce privește kilometrajul am văzut că taxează cam pe acolo, nu pun nici mai mult nici mai puțin. Nu am mers pe distanțe foarte mari, pentru că atunci le-aș fi spus să pornească aparatul.”

Remus nu s-a confruntat cu această atitudine: ”Sincer nu, nu am pățit nici o dată așa ceva. Circul cu mașina personală mai mult, dar de câte ori am solicitat un taxi, niciodată nu m-a refuzat șoferul și a pornit și aparatul de taxare. Chiar mă uitam atent la aparat dacă îl pornește și îl pornea de fiecare dată”, față de Alexandru, care a simțit-o pe pielea lui: ”Da, am pățit așa ceva la aeroportul din Salcea, era în decembrie și venisem din Anglia cu soția și familia și am vrut o cursă până în Burdujeni. Mi-a răspuns că e prea scurtă, că nu poate să o facă pentru că el vrea un traseu mai lung. Am întâlnit și taximetriști care nu mi-au putut oferi bon de decontare și cred că organele abilitate ar trebui să se ia atitudine împotriva lor, a nesimțirii lor...”

”Există lege, dacă refuză să dea drumul la aparatul de taxat, poți refuza efectuarea plății”

Legea taximetriei nu este cunoscută de mulţi dintre clienții taximetrelor, care de cele mai multe ori preferă să renunțe la nemulțumiri și să accepte acest tip de comportament al taximetriștilor. Erica a pățit-o de mai multe ori, însă a fost nevoită să suporte nesimțirea unor șoferi de taxi: ”Da, de multe ori. De multe ori nu au pornit aparatul de taxare și luau bani, așa, după ochi. Odată am pățit să-mi ia mult mai mult. Era o cursă de circa 10 lei și mi-a luat 20, 25 de lei. Sau până la aeroport, astea sunt cele mai taxate curse. Să găsești unul cu aparat la o astfel de cursă ar fi un noroc”, în timp ce Marc are și el ceva nemulțumiri: ”De refuzat nu am întâlnit niciodată, dar de a nu porni aparatul de taxat am pățit de câteva ori. Am întâlnit, le-am solicitat asta, au fost puțin nervoși, dar s-a rezolvat până la urmă. Au fost cazuri și încă se întâmplă asta și știu că sunt obligați de lege să o facă, tocmai de aceea le-am solicitat să o facă chiar dacă e o cursă scurtă.”

Domnul Jean crede că lucrurile vor intra pe un făgaș bun: ”În momentul ăsta văd că s-au mai reglementat treburile cu ei. O fi vorba despre cei care fac în paralel taximetrie, pentru că băieții care o fac oficial pun aparatele de taxare. Eu umblu des cu taximetrele, de la mall acasă, chiar mai înainte am venit cu un băiat, dar au aparate de taxare. Nu toți au, pentru că am întâlnit și astfel de taximetru. L-am întrebat și mi-a zis că nu pornește aparatul și m-am dat jos din mașină”, iar Silvia a fost ferită de acest tip de comportament: ”Ca să fiu sinceră, de câte ori am călătorit mi-au dat și bon de decontare, când mergeam cu băiatul bolnav. Distanța era scurtă, de la hotel la spital, însă nu mi s-a întâmplat niciodată să pățesc așa ceva.”

Ovidiu crede că astfel de atitudine trebuie tranșată conform legii, care îți dă dreptul de a refuza plata unei curse netaxate în mod legal: ”Există lege, dacă refuză să dea drumul la aparatul de taxat, tu ca și client poți refuza efectuarea plății. Dar acum fiecare face ce vrea. Am auzit că se întâmplă de astea, dar la câte se întâmplă în lumea asta, nu ne mai miră.”