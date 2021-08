Turneu

Ansamblul folcloric „Florile Bucovinei”, de pe lângă Casa Municipală de Cultură din Rădăuţi, a avut câteva evoluții deosebit de apreciate la ediția a III-a a Festivalului Internațional de Folclor „Bogatfest”, manifestare organizată în orașul Bogatic din Republica Serbia.

La manifestarea de la finele săptămânii trecute au participat peste cinci sute de artiști din aproape 15 țări europene, iar evoluțiile rădăuțenilor au fost foarte bine primite de miile de spectatori. „Am avut câteva spectacole cu dansuri populare din zona Bucovinei și vreau să vă spun că am fost foarte apreciați de spectatorii de acolo. Ansamblul <Florile Bucovinei>, mă refer la dansatori, la instrumentiști și la soliștii vocali, a primit cele mai bune aprecieri, și consider că am reprezentat cu cinste folclorul autentic românesc la festivalul din Serbia. Vreau să mai menționez că am beneficiat de tot sprijinul consilierului Adrian Abrudan de la Ambasada României în Republica Serbia, un om deosebit, care a fost permanent lângă noi”, a precizat conducătorul ansamblului, directorul Casei Municipale de Cultură Rădăuţi, Ovidiu Foca.

Ansamblul folcloric „Florile Bucovinei” are în componență circa 50 de artiști amatori și permanent recrutează tineri care sunt pasionați de folclor.