Inițiativă

AUR Suceava militează pentru creșterea pensiilor care în momentul de față sunt sub valoarea coșului minim de consum, de aproximativ 3.000 de lei, și pentru majorarea salariului minim pe economie la această valoare. Deputații AUR de Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcaşu, i-au adresat o întrebare pe această temă ministrului Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan. Cei doi deputați au remarcat faptul că ministrul Raluca Turcan nu a venit în Parlamentul României cu un proiect de lege privind modificarea legii pensiilor. Din acest motiv, deputații AUR de Suceava vor să afle care sunt intențiile actualei guvernări pentru modificarea legislației pensiilor pe care Ministerul Muncii le-a trimis la Bruxelles pentru a convinge Comisia Europeană să acorde împrumuturi prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Astfel, am aflat că aveți în intenție să modificați Legea nr. 127/2019 votată de Parlamentul României și să modificați perioada de contributivitate de la 25 la 35 de ani. De asemenea, vă propuneți să prelungiți viața profesională dincolo de vârsta normală de pensionare, să eliminați indicele de corecție, să corelați vârsta de pensionare cu speranța de viață, să creșteți vârsta de pensionare și să înghețați creșterea pensiilor și pentru următorii trei ani așa cum ați făcut pentru anul 2021”, se arată în întrebarea transmisă de Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu ministrului Muncii.

Ei au amintit că indicele de corecție se referă la creșterea pensiilor cu un procent de 50% din creșterea reală a salariului mediu pe economie, care înseamnă ceva în plus la creșterea anuală a pensiilor. „Putem spune că față de legislația pe care ați găsit-o la începutul mandatului de ministru, pensiile românilor vor scădea an de an. Față de această situație solicităm să spuneți care este suma pe care o <economisiți> din buget în urma aplicării intențiilor dumneavoastră și care este suma medie pe care cei cu pensii de până la 3.000 de lei, cât este coșul minim prognozat pentru 2021, o pierd până în anul 2024, prin aplicarea intențiilor transmise la Bruxelles, raportat la legislația existentă la depunerea jurământului actualului Guvern”, i-au solicitat deputații AUR de Suceava ministrului Raluca Turcan. De asemenea, cei doi consideră că și salariului minim trebuie să fie majorat la nivelul coșului minim de consum de circa 3.000 de lei.