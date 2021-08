Care e părerea ta despre?

Am stat de vorbă la început de săptămână cu sucevenii despre evenimentele care se derulează în cursul lunii august și sunt incluse în cadrul Lunii Diasporei. În perioada în care cei mai mulți români se întorc acasă din străinătate pentru a petrece concediile, de câțiva ani buni sunt organizate evenimente culturale, folclorice, religioase sau de divertisment în întreg județul, programul lor fiind lansat de reprezentanții Consiliului Județean Suceava în cursul lunii iulie. Ziua Porților Deschise, Târgul Meșterilor Populari, Festivalul Medieval sau pelerinajele organizate la Putna și Cacica, de Adormirea Maicii Domnului, sunt doar câteva din atracțiile de care se bucură cei reveniți acasă, alături de localnici și turiștii numeroși ajunși în această perioadă în Bucovina.

”Un lucru foarte bun, mai ales pentru cei veniți de afară, pentru a-și reaminti de unde provin”

Printre interlocutori am întâlnit-o pe Cristina, care ne-a spus ce crede ea despre aceste evenimente: ”Da, mi se pare un lucru reușit, pentru că ne ajută să comunicăm mai bine ca o comunitate. Ei sunt dornici, majoritatea vin după un an de zile acasă, noi după pandemie vrem să ieșim și să socializăm. Cu măsuri de siguranță unde este nevoie, mulți dintre noi fiind vaccinați, cred că va fi ok. Trebuie să conștientizăm că și turismul va fi un factor important în viitor”, în timp ce Vasile crede că sunt benefice celor veniți să-și petreacă concediile acasă: ”Un lucru foarte bun, mai ales pentru tineri și pentru cei veniți din afară, pentru a-și reaminti de unde provin și să vorbească despre istoria locală, despre Cetatea de Scaun și Suceava. Festivalul Medieval în fiecare an este văzut și apreciat și de publicul local și toți ies în stradă atunci când cortegiul pleacă de sus din Obcini, fiind văzut de toată lumea. Mă gândesc că și pentru turiștii care vin, sau acum foarte mulți sunt în concedii din diaspora și e bine să povestească dincolo ce se întâmplă și la noi și să mai vorbească și despre istoria neamului nostru, pentru că nu prea vorbesc în afară despre aceste lucruri.”

”Ideea e foarte bună pentru cei care vin de afară și, de ce nu, pentru toată lumea care poate să meargă. Pentru turiști e iarăși foarte bine, pentru că așa cunosc județul nostru”, ne-a răspuns Gheorghe.

Evenimentele lunii august, îndrăgite de cei mai mulți dintre suceveni

Pe stradă am întâlnit și suceveni abia întorși de la muncă din străinătate, care s-au bucurat de vestea organizării acestor evenimente. Sorin ne-a povestit: ”Eu nu sunt venit de mult timp în țară și nu știu prea mult. Este foarte bine, eu am fost cu patru ani în urmă la Cetate, la un festival medieval și a fost foarte frumos. E foarte bine că se fac astfel de evenimente…”, în timp ce Florin vrea să participe împreună cu familia: ”Am văzut ceva, că eu abia sunt ajuns în țară. Am o părere bună, este ceva frumos. E foarte bine să se facă ceva, când venim să vedem și noi ceva frumos. Cu copiii vom merge să vadă caii, că am înțeles că se organizează la cetate. De asta suntem acasă, să ne bucurăm de lucrurile astea, că e cald și frumos.”

Elena și Ion sunt un pic dezamăgiți că alaiul medieval nu va traversa orașul în acest an: ”Da, îmi plac, acum vorbeam cu fetele de la festival și spuneau că anul ăsta nu trec pe aici. Noi stăm aici în zonă și ieșeam întotdeauna și ne uitam, ne bucuram. Ne plac. Să știți că ne plac, am fost și la târg, am fost și la muzeu. La meșteșugari musai, am fost acum când au fost sus, la Cetate”, iar Ion își amintește: ”Îmi place când trec pe aici și suntem toți afară cu vecinii, îi așteptăm și mergem în Centru. E o atmosferă frumoasă, iese tot bulevardul ăsta, din capăt în capăt…”

Puțin mai precaută, Eugenia crede că participanții trebuie să respecte totuși niște reguli de protecţie: ”Eu zic că e o idee bună, dar cred că totuși trebuie purtată masca de protecție, pentru că se va aduna multă lume la evenimente. Dar da, da, îmi plac evenimentele astea.”

Mihaela crede că aceste evenimente sunt necesare: ”Da, e frumos, e extraordinar, e foarte frumos. Da, e un lucru foarte bun și pentru cei care vin de afară, să nu-și uite tradițiile. Pentru turiști ar fi puncte de atracție aceste evenimente, mai ales că este și cetatea aproape, o inițiativă super”, la fel ca și Alexandru, care și-a format și el o părere: ”E ceva normal, un lucru bun, ar trebui mai multe să se întâmple, nu numai în perioada asta. Pentru cei care vin de afară e organizată această lună cu evenimente, dar participăm și noi, e o activitate de care ne bucurăm toți.”