Activități de formare

Cadre didactice de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava au participat, în perioada 26-30 iulie 2021, la un schimb de experiență în Lituania, la Vilnius, în cadrul unui proiect Erasmus+. Este vorba de directorul unităţii sucevene, profesor psihoterapeut Gabriela Mihaela Lupaşcu, director adjunct, profesor psihoterapeut Nicoleta Croitoriu, şi coordonatorul de proiect, profesor psihoterapeut Dorina Cocari, care s-au deplasat în Lituania, la Şcoala Specială din Kedainiai (Kedainiu Specialioji Mokykla), pentru ultima mobilitate Erasmus+ din cadrul proiectului „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE).

Programul „Improvement in students’ behaviour and emotional state through therapies”a reunit 31 de cadre didactice, în mod fizic 23 de profesori din Polonia (4), România (3), Italia (3), Grecia (5), Lituania (8) şi virtual, 8 profesori din Turcia. Reprezentanții suceveni au spus că activităţile de formare, programele terapeutice şi atelierele de lucru atent organizate s-au împletit cu experienţe socio-culturale menite să satisfacă nevoia de cultură şi relaxare a fiecărui participant.

Conform programului, explică prof. coord. de proiect Dorina Cocari, „paşii ne-au fost purtaţi iniţial prin Vilnius şi Trakai, familiarizându-ne cu elemente de cultură şi civilizaţie lituaniană. Am vizitat Oraşul Vechi Vilnius, Castelul Gediminas, Catedrala Vilnius,Biserica Sfânta Ana, Universitatea Vilnius, Castelul Trakai. Au urmat apoi activităţile de formare desfăşurate în Kedainiai la şcoala parteneră, undeechipa de proiect ne-a primit cu pâine şi sare, iar televiziunea locală Balticum a surprins momentul de primire a oaspeţilor. Ni s-au prezentat şcoala, ţara, sistemul de învăţământ lituanian şi sistemul de educaţie specială, precum şi terapiile folosite în lucrul cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale (terapia camerelor albă şi neagră pentru reducerea stresului şi a anxietăţii prin explorarea celor 5 simţuri, terapia de integrare senzorială prin utilizarea sacului terapeutic, metode prin care elevii cu cerinţe educaţionale speciale devin mai motivaţi, adoptă comportamente dezirabile şi învaţă să experimenteze emoţiile pozitive prin intermediul educaţiei vizuale în terapia tulburărilor de limbaj, metoda PECS - sistemul de comunicare prin schimbul de imagini ca instrument de lucru folosit în logopedie în cazul elevilor cu autism, terapiile cu lumină şi nisip pentru elevii cu tulburări emoţionale şi de comportament, terapia Kneipp bazată pe proceduri,terapia prin teatrul cu umbre)”.

Evaluare

În perioada petrecută la Vilnius, sucevenii și colegii lor din proiect au participat la două ateliere de lucru: realizarea de decoraţiuni din lemn (păsări) utilizând tehnica traforajului manual sau electric şi realizarea de obiecte artizanale din lână (flori) utilizând tehnica firelor de lână presate între două folii cu bule. Obiectele realizate în cadrul workshopurilor au devenit elementele unui panou de evaluare a activităţilor desfăşurate. În ultima zi de mobilitate în Lituania, 30 iulie 2021, participanții la proiect au sărbătorit împreună Ziua internaţională a prieteniei printr-o excursie în Klaipeda.

„Mobilitatea în Lituania şi-a atins scopul şi obiectivele, metodele şi programele terapeutice prezentate înlesnind schimbul real de experienţă la nivel profesional. Nu întâmplător activităţile s-au încheiat însă de Ziua internaţională a prieteniei. Această zi a venit ca o răsplată pentru întregul efort depus de fiecare echipă în cei trei ani de proiect. Am ieşit din pandemie cu speranţa revederii şi a continuării proiectului, iar visul nostru s-a materializat, proiectul încheindu-se cu frumoasă prietenie, colaborare şi cooperare”, a completat coordonatorul de proiect, profesor psihoterapeut Dorina Cocari.