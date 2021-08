Criză de oameni unde e nevoia mai mare

În județul care a fost în ultimii ani permanent pe locul I în topul negru al numărului de morți în accidente din România, polițiștii rutieri veritabili, adică cei care se ocupă doar de poliție rutieră, sunt puțini spre foarte puțini. Chiar dacă multora dintre cei care circulă pe străzi această situație le convine, ceilalți, oameni de bună-credință, care vor să ajungă întregi acasă, la familii, ar vrea să vadă mai des echipaje rutiere în trafic. Sunt mulți șoferi din Suceava care pot confirma că au ani întregi de când nu au mai fost opriți în trafic de un echipaj de poliție. E drept, dintre cei care circulă cât de cât regulamentar și nu se întrec cu radarele prin localități.

Cauzele concrete pentru care nu sunt suficienți polițiști

Nu dorim să le plângem de milă polițiștilor rutieri, pentru că nu este cazul, dar situația stă în felul următor. Dintr-o schemă totală de aproximativ 120 de polițiști rutieri în tot județul, multe posturi sunt vacante sau momentan vacante, din multe motive: detașări la alte structuri (ofițerul rutier de la Gura Humorului de exemplu este examinator la Serviciul Permise), detașări pe Litoral, concedii de creștere a copilului, multe pensionări etc.

În plus, chiar și de schema ar fi completă, numărul de polițiști rutieri ar fi tot insuficient. De ce? Pentru că la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava există doar Biroul Rutier al Poliției municipiului Suceava, cu un număr cât de cât important de oameni.

Poliții municipale mari, fără birou rutier

În rest, la Fălticeni, Rădăuți sau Vatra Dornei nu există birouri rutiere, ci formațiuni sau compartimente rutiere. Acestea au mai puțini oameni pe schemă și în plus nu există funcția de șef de birou. Practic, nu este cineva care să răspundă de acea structură, ci doar un numit la conducere, care însă nu are răspundere de șef și nici un este plătit în plus.

Pare incredibil ca Poliția municipiului Rădăuți, care acoperă o zonă extrem de sensibilă, inclusiv la Vicovu de Sus sau Milișăuți, să nu aibă Birou Rutier, ci doar o Formațiune Rutieră. În aceste condiții, cu greu se poate asigura un echipaj rutier pe schimb, care are de acoperit, de exemplu, toată zona Rădăuți, adică toate comunele din jur, plus orașele mai mult sau mai puțin urbane.

Mai există Serviciul Rutier Suceava, structură la nivel de județ, care are însă tot foarte puțini oameni.

Soluția de avarie la care s-a apelat

Soluția de avarie la care s-a apelat, de la nivel de conducere a Poliției Române, este ca toți polițiștii de la secțiile rurale și majoritatea celor de la birourile de ordine publică să fie și atestați ca polițiști rutieri.

Ei pot participa la controale trafic, pot da amenzi sau constata infracțiuni, dar că mai au și multe alte atribuții. Cei de la Secțiile Rurale, de exemplu, au de gestionat cam toată gama de infracțiuni.

Această situație se înregistrează în județul în care au murit în jur de 80 de oameni pe an în accidente, chiar peste o sută în unii ani.

Mai mult, cifrele recente spun totul despre gradul de inconștiență de pe șosele. Aproape 30 de șoferi care au comis infracțiuni la regimul rutier în luna iulie au ajuns în arestul poliției județene, reținuți măcar 24 de ore. Mai recent, zilele trecute, în două zile, s-au ridicat peste o sută de permise de conducere, cele mai multe pentru viteză excesivă. Asta arată că este nevoie de cât mai mulți polițiști în stradă și de cât mai multe acțiuni de control, inclusiv cu radare.

Presiuni pe polițiști să „tragă” pe linie rutieră. Pentru alte probleme nu prea mai este timp

Ofițerul de poliție Marius Ciotău, președintele Corpului Național al Polițiștilor, organizația Suceava, a atras atenția că problematica tot mai acută rutieră face ca alte activități ale poliției să fie aproape abandonate, din cauza lipsei de personal:

„Trebuie menționat că există o presiune continuă fizică şi psihică asupra polițiștilor cu atribuții de poliție rutieră, în sensul că tendința șefilor este de a acorda o importanță deosebită muncii de poliţie rutieră, din cauza a ceea ce vedem aproape zilnic pe șosele. Asta face însă ca toate celelalte activități desfășurate de polițiști să fie abandonate.

Munca polițiștilor și procurorilor este enormă, se fac foarte multe rețineri în arest în ultima perioadă. Aparatul Serviciului Rutier trebuie în totalitate suplimentat cu cadre, prin înființarea de posturi noi”, a declarat ofițerul de poliție.

Pedepse prea ușoare pentru șoferii care comit repetat infracțiuni la regimul rutier

O altă problemă, evidentă, care trebuie rezolvată pentru ca munca de prevenire și acțiunile de control trafic să nu fie în zadar, este legată de schimbarea legislației.

„Și legislația trebuie modificată total. Cel care a băut sau a condus fără permis trebuie sa fie inclus într-un program de consiliere, să învețe să respecte legea, să susțină examene de legislație periodic. În urma condamnărilor, interdicțiile cu privire la condus trebuie să fie pe durate mult mai lungi”, a mai punctat ofițerul Ciotău.

Per total, este cert că este nevoie de pedepse mai aspre pentru infracțiunile la regimul rutier, mai ales când este vorba de infracțiuni în serie și repetate. Sunt cazuri recente de șoferi lăsați în libertate după ce au comis noi infracțiuni, deși se aflau deja sub control judiciar. Pedepsele cu executare vin foarte rar, cel mai adesea după un șir de dosare penale și o condamnare cu suspendare, cu termen de încercare nerespectat de infractor.