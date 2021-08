Prins de poliție

Un tânăr din Rotunda - Liteni, care s-a răsturnat cu mașina pe care o conducea, este ultimul pe lunga listă a celor reținuți de polițiști în acest an pentru infracțiuni la regimul rutier. Tânărul de 23 de ani nu are permis de conducere și era în stare avansată de ebrietate, o combinație din ce în ce mai întâlnită pe șoselele din județ. Din păcate, aceste fapte extrem de grave la regimul rutier fac deja parte din cotidian.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1.00, Poliția orașului Liteni a fost sesizată că pe strada Rotunzii, în Liteni, un autoturism este răsturnat în șanțul de la marginea drumului.

Polițiștii au găsit un VW Golf răsturnat pe cupolă, pe sensul de deplasare dinspre Liteni spre Rotunda. Tânărul de la volan tocmai fusese ajutat să iasă din mașină de doi amici și era în vădită stare de ebrietate, au constatat polițiștii.

Tânărul a fost inițial cooperant, fiind testat cu aparatul etilotest și rezultând concentrația de 1,07 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a refuzat apoi să fie dus la Spitalul Județean Suceava, pentru a-i fi recoltate probe biologice, astfel că polițiștii l-au imobilizat și încătușat.

În cele din urmă, de voie, de nevoie, tânărul a ajuns la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Andrei Vizitiu, în vârstă de 23 de ani, a fost pus sub acuzare în primă fază pentru conducere fără permis, astfel că a fost introdus în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Polițiștii așteaptă acum, pentru a completa dosarul, alcoolemia în sânge, care este de așteptat să depășească 2 la mie.

Mai mulți șoferi pericol public ca niciodată, după gratii, în ultima lună

Acesta este primul caz de reținere în arestul poliției județene pentru infracțiuni rutiere din august, practic din primele ore din noua lună.

În luna iulie, s-au depășit toate recordurile la acest capitol. Aproape 30 de șoferi pericol public, care au realizat cumul de infracțiuni la regimul rutier, au fost introduși în arest măcar 24 de ore.

Cei mai mulți dintre cei introduși în arest au condus fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. Au fost și inculpați cu și mai multe infracțiuni comise în concurs, legate de mașini neînmatriculate ori cu numere false.

În cele mai multe cazuri, șoferii puși sub acuzare pentru infracțiuni rutiere au revenit acasă după 24 de ore de arest, dar sub măsura controlului judiciar impusă de procurori, cu obligații și restricții impuse. Au fost și excepții, când inculpații au fost arestați preventiv 30 de zile, în cazurile în care se aflau în termene de încercare pentru infracțiuni mai vechi ori erau deja sub control judiciar, în dosare precedente.