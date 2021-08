Măsuri

ACET a primit o amendă în valoare de 30.000 de lei din partea comisarilor Gărzii de Mediu Suceava. Sancțiunea a fost aplicată pentru mirosurile infernale din zona Bazar – Shopping City – Iulius Mall. Disconfortul provine de la stația de epurare a ACET, care depozitează nămolul rezultat în urma epurării în stația de epurare, negăsindu-se până în prezent soluții de eliminare/valorificare a acestuia. Mai mult, stația de epurare funcționează fără aviz de mediu, și asta nu de câteva zile, ci de ani buni.

Problema cu mirosurile pestilențiale a fost reclamată atât prin articole apărute în presa locală, cât și prin plângeri depuse de mai mulți suceveni. Amenda aplicată recent de Garda de Mediu Suceava nu va rezolva însă problema, iar una dintre persoanele care ar trebui să-și asume acest disconfort este chiar directorul SC ACET SA Suceava, Ștefan Groza.

Trebuie precizat că amenda de săptămâna trecută este a cincea pe care ACET o primește doar în cursul acestui an. Până acum, instituția condusă de Ștefan Groza a primit sancțiuni în valoare totală de 145.000 de lei, pe care le-a și achitat integral, mai puțin ultima amendă. Este și aceasta o dovadă în plus a faptului că șefii ACET Suceava sunt conștienți de problemele de poluare pe care le generează mediului înconjurător. În plus, aceste amenzi sunt plătite din bugetul instituției și nu de către persoanele direct responsabile. Mai exact, banii se achită din sumele încasate de la populație, astfel încât într-un final cei păgubiți sunt tot sucevenii. Asta în timp ce salariile celor din conducerea ACET sunt uriașe și deloc afectate de amenzile primite.