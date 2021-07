Absolventă a Colegiului Militar

Sublocotenent Elena-Ancuța Flocea, din Pojorâta, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, promoția 2018, este șefa promoției 2021 a programului de licență Logistică de la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București.

Tânăra a fost prima admisă, cu media 9,70, la Facultatea de comandă şi stat major, specializarea Conducere logistică, iar cu multă muncă și determinare a reușit să încheie programul de licență tot de pe prima poziție. Ne amintim că Ancuța Flocea a reuşit să fie prima din cei 37 de candidaţi, pe cele 22 de locuri disponibile, la facultatea menţionată. Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti a fost unica opţiune luată în considerare de Ancuţa în ceea ce priveşte studiile superioare, fiind singura instituţie pentru care a dorit să susţină admiterea.

Profesorii de la Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc spun că Ancuţa Elena Flocea a fost o elevă ambiţioasă şi consecventă, fiind admisă în colegiul militar câmpulungean, în anul 2014, cu media 9,90.

Potrivit reprezentanţilor colegiului, printre pasiunile ei se numără cititul şi dansul. Tânăra este unul dintre absolvenții cu care colegiul militar câmpulungean se mândrește.

Sublocotenentul Elena-Ancuța Flocea a spus la finalul programului de licență: „Am deosebita onoare să reprezint promoția <Regele Mihai I - 100> cu prilejul absolvirii Universității Naționale de Apărare, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior militar din România. Pe parcursul celor trei ani de academie am reușit, cu succes, să îmbin studiul, instrucția și viața de student, bucurându-mă de fiecare clipă petrecută alături de colegii mei. Universitatea a fost locul unde am învățat că fiecare dintre noi are propriul rol, personalizat și cu o importanță deosebită în marea familie a Armatei României. Cursurile, examenele și orele petrecute la instrucție au reprezentat elementele de bază în formarea noastră ca ofițeri, reușind cu ajutorul cadrelor didactice și militare să ne îmbogățim și îmbunătățim cunoștințele și aptitudinile cu care fiecare dintre noi am pășit înaceastă instituție”.

Moment festiv

Elena-Ancuța Flocea face parte din a patra promoție de sublocotenenți în specialitatea „Logistică” a Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Conform www.unap.ro, festivitatea de absolvire a promoției 2021 „Regele Mihai I – 100” și de acordare a primului grad de ofițer pentru absolvenții programului universitar de licență specializarea „Logistică” a avut loc joi, 29 iulie 2021, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

A fost o zi specială, cu dublă semnificație, în care s-a celebrat și Ziua Imnului Național.

„Alături de Stema țării, Sigiliul de stat și Tricolor, Imnul face parte din simbolurile naționale și este de datoria noastră să educăm tinerele generații în spiritul valorilor identitare și morale transmise prin intermediul Imnului Național, pentru a întreține respectul acestora față de simbolurile naționale ale statului român.

Cei 24 de absolvenți au trăit, în această zi specială, emoțiile, mândria și satisfacția încheierii celor trei ani de studii în cadrul Facultății de comandă și stat major, perioadă parcursă la intensitate maximă, care i-a transformat și i-a dezvoltat intelectual, fizic și psihic, prin participarea la cursuri, stagii de practică, tabere de instrucție și concursuri aplicativ-militare”, conform sursei citate.

La ceremonie au luat cuvântul comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, generalul de brigadă Dorin Corneliu Pleșcan, locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Apărării, generalul de brigadă inginer dr. Constantin Negrea, și șefa promoției 2021 „Regele Mihai I – 100”, sublocotenent Elena-Ancuța Flocea.

„Eforturile noastre trebuie să continue, deoarece abia acum facem primii pași în lumea ofițerilor”

Șefa promoției 2021, bucovineanca Elena-Ancuța Flocea, a avut un mesaj de transmis în cadrul festivității de absolvire: „Trebuie să fim mândri că am reușit să absolvim această prestigioasă instituție și să o reprezentăm cu cinste, ducând mai departe setul de valori pe care l-am deprins pe timpul studiilor. Însă eforturile noastre trebuie să continue, deoarece abia acum facem primii pași în lumea ofițerilor, iar pentru a ajunge pe culmile cele mai înalte ale carierei militare este nevoie de multă muncă, dăruire și perseverență [...]. Închei prin a sublinia importanța celor care ne-au înțeles, ne-au susținut și ne-au sprijinit pe parcursul celor trei ani. Dorim să le mulțumim în mod deosebit familiilor noastre, care au fost alături de noi!”

Sublocotenentul Elena-Ancuța Flocea a primit din partea comandantului (rectorului) Universității Naționale de Apărare „Carol I” o gravură cu Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, iar din partea Asociației absolvenților instituției un premiu constând într-o tabletă performantă.