Începând cu noul an școlar, copiii care provin din familii defavorizate pot beneficia de tichete sociale electronice pentru sprijin educațional

Chiar dacă educația este gratuită în România, există familii care nu își pot permite costurile ce implică mersul la școală pentru copiii lor, de cele mai multe ori sărăcia și educația fiind direct proporționale. Un studiu realizat de World Vision România, în luna noiembrie a anului trecut, arată că 38% dintre părinți cumpără mai puține rechizite și cărți pentru cei mici, cu scopul de a face economii și a putea face față cheltuielilor lunare.

Începând cu noul an școlar 2021 - 2022, copiii suceveni care provin din familii defavorizate pot beneficia de tichete sociale pentru sprijin educațional în format electronic. Ministerul Educaţiei va oferi pentru aceștia un sprijin în cuantum de 500 de lei pe an, pe suport de card, emis doar de către unităţi autorizate pentru astfel de demersuri, așa cum este Up România.

Obiectivul acestui program este de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor dezavantajați din învățământul de stat, venind în sprijinul familiilor clasificate drept defavorizate.

Principalele categorii de beneficiari sunt din sfera familiilor vulnerabile:

copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;

copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;

copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Ministerul Educaţiei are la dispoziţie pentru acest proiect un bugetul total de 130 de milioane de lei, sume acordate din fonduri externe nerambursabile.

Tichetele sociale oferite în sprijin educațional vor putea fi utilizate pentru achiziția de materiale şcolare precum: rechizite, articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe. De asemenea, tichetele pot fi folosite și pentru achiziţia de articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte necesare mersului la școală.

Cardul cu tichetele sociale pentru educație poate fi utilizat în termen de 12 luni de când a fost alocat și nu va permite retragerea banilor de pe acesta sau preschimbarea tichetelor în numerar.

Cardurile pot fi utilizate în magazinele afiliate companiilor emitente, precum este Up România, unitate specializată în emiterea de bilete de valoare (tichete sociale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță etc.)

Fiind acreditată de către Ministerul de Finanțe inclusiv pentru emiterea de tichete pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în această calitate, Up România oferă agenţilor economici locali posibilitatea de a face parte din reţeaua sa de unităţi partenere, astfel încât aceştia să poată accepta la plată tichetele pentru sprijin educaţional. Astfel, orice comerciant de rechizite școlare, cărți, articole vestimentare, poate deveni afiliat al programului.

Cum te poți alătura acestui demers de a sprijini educația

Orice agent economic din toate județele din țară, inclusiv Suceava, ce comercializează produse necesare copiilor pentru a putea merge la școală sau grădiniță precum rechizite, articole de birotică și articole de încălțăminte și îmbrăcăminte poate lua parte la acest efort de reducere a ratei de abandon școlar. Dacă deții sau conduci un astfel de business, prin simpla înrolare în rețeaua de parteneri afiliați, acceptând, astfel, plata cu tichetele sociale pentru sprijin educațional, vei susține educația și vei sprijini comunitățile și mediul de afaceri din județul Suceava și din România.

Află AICI cum poți deveni partener afliliat Up România. Alternativ, ne poți scrie pe adresa de e-mail: ipastrama@upromania.ro sau ne poți contacta la numărul de telefon: 021 312 64 90.