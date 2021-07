Barometrul inconștienței

O analiză a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava arată că s-au depășit toate recordurile la capitolul șoferi pericol public puși sub acuzare și reținuți în arestul poliției județene, măcar 24 de ore. De la începutul anului, sunt 86 de suceveni care au trecut prin arest, pentru că au comis infracțiuni la regimul rutier. Mai mult, atrage atenția că 24 dintre ei au fost introduși în arest chiar în această lună – iulie. Așadar, în medie, aproape ziua și șoferul în arest, în condițiile în care luna în curs nu este gata.

Cei mai mulți dintre cei introduși în arest au realizat cumul de infracțiuni la regimul rutier, de regulă conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Au fost și inculpați cu și mai multe infracțiuni comise în concurs, legate de mașini neînmatriculate ori cu numere false.

Din păcate, printre cei reținuți în arest sunt și șoferi care au provocat accidente mortale – infracțiunea de ucidere din culpă.

În cele mai multe cazuri, șoferii puși sub acuzare pentru infracțiuni rutiere au revenit acasă după 24 de ore de arest, dar sub măsura controlului judiciar impusă de procurori, cu obligații și restricții impuse. Au fost și excepții, când inculpații au fost arestați preventiv 30 de zile, în cazurile în care se aflau în termene de încercare pentru infracțiuni mai vechi ori erau deja sub control judiciar, în dosare precedente.

Aceste cifre arată pe de o parte că polițiștii și-au făcut treaba, în sensul că au făcut multe acțiuni de control trafic, dar este și un barometru clar al inconștienței, fiind evident că drumurile sunt împânzite de șoferi pericol public.

Statisticile arată că cei mai mulți șoferi băuți se deplasează la final de săptămână, seara sau noaptea. Mai recent, am constatat însă adesea cazuri de șoferi prinși cu alcoolemii mari la volan, în prima parte a zilei.

Polițiștii spun că în multe cazuri, un șofer băgat în arest chiar și doar 24 de ore realizează ”la răcoare” gravitatea faptei. E drept, sunt și foarte mulți pentru care nu există nici o limită, iar după ce ies din arest se urcă din nou la volan, indiferent de consecințe.

Record și la număr de permise reținute

O altă statistică interesantă este legată de permisele de conducere pe care polițiștii le-au ridicat în acest an. În doar șase luni, au fost ridicate în jur de 8.400 de permise de conducere, pe perioada cuprinse între 30 și 90 de zile, din care aproape 2.000 de la șoferi care au fost înregistrați de radar cu viteze care depășeau cu mai mult de 50 de kilometri la oră limita admisă, pe respectivele porțiuni de drum. Cu alte cuvinte, viteză excesivă, peste 100 de km/h în localitate, uneori mult peste.

În accidentele petrecute în acest an pe raza județului Suceava au murit 44 de oameni. Este prima dată după mulți ani când județul Suceava nu mai este pe primul loc în acest top negru. Pe primul loc a trecut Bacăul, cu 47 de morți. Această situație este cauzată în mare parte de carnagiul rutier de duminica trecută dintre Bacău și Adjud, în care au murit șapte oameni, printre ei o suceveancă și doi dintre copiii ei.