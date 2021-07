Eveniment

Retromobil Club România, prin Retromobil Club Suceava, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Fălticeni, a organizat duminică, 25 iulie, în parcarea din Piața „Nada Florilor”, a cincea ediție a manifestării „Roți legendare – Fălticeni, 125 de ani de la primul vehicul din oraș”. Expoziția a reunit peste 60 de oldmobile aparținând unor colecționari din județele Iași, Neamț, Vrancea, Vaslui și Suceava, cei mai numeroși fiind sucevenii.

Manifestarea a fost considerată de colecționarii de mașini ca fiind cea mai reușită expoziție de mașini retro din județ și din zona de nord a Moldovei, prin valoarea vehiculelor expuse, printre acestea numărându-se Fiat 520 fabricat în anul 1928, Plymouth P2 DeLuxe din 1936, Jaguar MK V fabricat în 1950, Singer 4AD din 1951, toate trei atestate de FIVA – Federation Internationale des Vehicules Anciens (fondată în 1966 la Paris – recunoscută de UNESCO), MG din 1958, Triumph Spitfire cabriolet fabricat în 1964, Renault 16 din 1967, Dacia 1300 fabricată în 1970 sau IMS 461 din 1974.

Fălticeni, al treilea oraș din România în care a circulat un automobil

Iulian Todirică, președintele Retromobil Club Suceava, a declarat: „Suntem la a cincea ediție a manifestării <Roți legendare> organizată cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la apariția primului vehicul în oraș și a primelor mașini în țară.

Primele trei mașini din România, fiecare câte o trăsură-automobil tip Benz, cu patru locuri și motoare de 12 CP, au fost aduse în 1895 de trei craioveni. În anul 1896 au intrat în țară alte trei trăsuri-automobile, un Peugeot în București, un Rochet-Schneider în Tecuci și un triciclu Bollé în Fălticeni. Ca un omagiu adus istoriei locale, organizăm în fiecare an, în cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni, o manifestare inclusă în calendarul Retromobil Club România, o întâlnire a posesorilor de mașini istorice care ne aduce aminte în fiecare an că urbea de pe Șomuz a fost al treilea oraș din România în care a circulat un automobil.

Am încercat să organizăm altfel acest eveniment prin expunerea mașinilor pe grupe. Ne aflăm la vehicule istorice antebelice și decapotabile. Dacă în 2011, la prima ediție a manifestării dedicată retromobilelor, organizată la Suceava, au fost 11 mașini, 11 mașini sunt doar decapotabile astăzi la Fălticeni. Filiala Suceava a Retromobil Club România are un număr de 26 de membri și peste 150 de mașini atestate vehicule istorice. Aici se găsesc trei mașini atestate internațional, cu carte FIVA, cea mai veche mașină din expoziție fiind un Fiat 520, este din 1928.

Evenimentul se bucură de o largă participare, fiind sprijiniți mult de Primăria Fălticeni. Mulțumim domnului primar prof. Cătălin Coman pentru implicare și sprijin”.

Un nucleu de oameni reușesc să conserve o parte din istoria vehiculelor rutiere

Câteva apariții inedite și foarte plăcute au fost un Porsche 911 E, fabricat în 1972, o copie după un Mercedes 200 SS fabricat în 1929, un Triumph Spitfire în 1977, Dacia 1100 fabricată în 1970, Oltcit Club din al doilea an de fabricație, 1983, realizat numai cu piese franțuzești, Mini Cooper, mașina care le-a adus aminte vizitatorilor de celebra mașinuță Mr Bean's Mini Cooper S folosită de comediantul Rowan Atkinson în serialul Mr Bean, cunoscuta „broscuță” germană Volkswagen Kafer, Mercedes W115 din 1971, Mercedes 350 din 1972 sau Cadillac Eldorado Biarritz, o mașină de lux produsă de divizia Cadillac din cadrul General Motors.

„Prin implicarea energică și inimoasă a domnului Iulian Todirică am reușit să dezvoltăm de la an la an această manifestare, devenită deja tradițională. Anul acesta avem mai mult de 65 de mașini expuse în zona centrală a municipiului Fălticeni, mașini foarte frumoase, foarte valoroase, care aparțin unor oameni inimoși, care investesc timp, energie, resurse în conservarea și menținerea lor în funcțiune. Ne bucură faptul că Primăria Municipiului Fălticeni poate fi partener la această manifestare și faptul că foarte mulți fălticeneni sunt astăzi aici să admire aceste frumuseți pe patru roți.

În ultimii ani, tot mai mulți fălticeneni devin pasionați de mașini de epocă, ne bucură faptul că se coagulează un nucleu de pasionați, un nucleu de oameni care reușesc să conserve o parte din istoria internațională a vehiculelor rutiere. Fiecare mașină are o poveste frumoasă, de fiecare mașină sunt legate amintiri și mărturisesc că și eu sunt fascinat când aud prin ce a trecut fiecare mașină, istoria găsirii ei, a recondiționării, cine au fost primii proprietari ai acestor bijuterii pe patru roți. Sunt povești frumoase, la fiecare mașină este proprietarul, care cu răbdare și entuziasm ne spun istoria ei.

Faptul că acești oameni pasionați de mașini și-au dat întâlnire la Fălticeni este o mândrie pentru noi, mai ales că de cinci ani suntem pe harta manifestărilor organizate de Retromobil Club România”, ne-a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Dacia Liberta, un model foarte rar pe șoselele din România

Astăzi, Dacia 1320 și Dacia 1325 Liberta, două modele produse de către uzinele Dacia ca urmare a unor schimbări de design, sunt extrem de rare în peisajul românesc, deși au fost construite din 1987 până în 1996. Din anul 2017 modelul Liberta poate fi considerat vehicul istoric și înmatriculat fără taxe, dar din cele 7800 de exemplare fabricate între anii 1991 și 1996, în țară mai există doar câteva zeci de modele funcționale, în stare extrem de proastă, și doar un număr extrem de mic de exemplare (pe care le poți număra pe degetele de la o mână) sunt întreținute și demne de o expoziție.

Adrian Toader este unul dintre puținii posesori de Dacia Liberta care a venit de la Panciu la Fălticeni, pentru că și această mașină face parte din „roțile legendare fabricate în România”.

„Este a doua oară când ajung în zona Bucovinei anul acesta cu Liberta. Vin cu plăcere în zonă pentru că este normal să ne vedem țara pe patru roți.

Dacia Liberta este o mașină fabricată într-o serie mică. Ar fi trebuit să apară la sfârșitul anului 1989 ca Dacia 1325, fiind modelul 1320 restilizat, dar în urma evenimentelor din acel an, s-a amânat lansarea.

Ca ținută de drum este la fel ca o Dacie break. Ca piese de schimb este un mare dezavantaj pentru că în comparație cu alte țări, care țin la mașinile lor, noi am făcut tot ce s-a putut posibil și imposibil să rămânem fără piese de Dacie. Se găsesc foarte greu, iar pentru modelul acesta ce am reușit să recondiționez, mai ales elemente de caroserie, au fost de la mașinile casate. De la dezmembrări am luat o aripă, un hayon, lunetă, triplă, bară.

Mașina este fabricată în 1994, eu am cumpărat-o în 2004. Mi-a plăcut de la lansarea ei, am văzut una culoarea aceasta care mi-a mers la inimă. Întâmplarea a făcut să găsesc această mașină în ziar, la anunțuri de mică publicitate, m-am dus să o văd și am spus că dacă este culoarea verde pe care o știam de la lansare o iau. Și a fost această culoare. Atât l-am întrebat pe proprietar: cât vă dau?”, ne-a mărturisit Adrian Toader.

Dacia Liberta a fost un model în două volume, tip hatchback, cu un design modern al părții din spate, partea din față fiind cea de la modelele 1410 și 1310. Multe exemplare au fost exportate în Grecia, China, Ungaria, Bulgaria, dar succesul a fost mic, deoarece prețul era prea mare, lucru care a dus la oprirea producției și lansarea modelului Nova.

Un milion de kilometri fără intervenții la motor

Și Daniel Dogaru este un alt vrâncean împătimit și de Dacii, dar la Fălticeni a venit cu un elegant Mercedes.

„Este o mașină fabricată în 1977, cu vopseaua originală. A fost adusă în anul 1980 din Austria pentru un tovarăș din fostul Comitet Central al Partidului Comunist Român și de 6 ani a ajuns în familia noastră, formată din câteva Dacii.

Întreținerea nu este foarte grea, mașina este la kilometrii originali, motorul este în condiții extraordinare, mai ales la aceste tipuri de Mercedesuri care pot parcurge și un milion de kilometri fără intervenții. Este o mașină la care întreținerea este foarte ușoară, cheltuielile pentru menținerea ei în perfectă stare de funcționare sunt foarte mici, ceea ce nu se mai întâmplă la mașinile noi. În afară de schimburile de ulei și filtre, în rest nimic nu este scump”, consideră Daniel Dogaru.

Premii speciale și paradă a mașinilor de epocă

De la ora 13,00, speakerul evenimentului, jurnalistul Relu Gavril-Ursache, a vorbit despre mașinile prezente în expoziție, axându-se pe istoria automobilului, Daciile anilor '70, și motociclete, în expoziția de la Fălticeni fiind prezente două motociclete cu ataș, o Denepr MT11, fabricată pentru armata sovietică, și o Mobra 50, fabricație 1972, proprietarul venind pe roți din județul Neamț. Relu Gavril-Ursache i-a oferit lui Iulian Todirică și un autocolant original Dacia din anii 1980.

Înainte de parada mașinilor pe principalele străzi din zona centrală a municipiului Fălticeni, finalizată în parcarea de la ieșirea din oraș spre Suceava, primarul Cătălin Coman și organizatorul principal, Iulian Todirică, președintele Filialei Suceava a Retromobil Club România, i-au premiat pe posesorii mașinilor. Pe lângă medalii, diplome, tricouri, afișe și bonuri de benzină primite de toți participanții, au fost acordate și câteva premii speciale.

Premiile de excelență au fost acordate vrânceanului Dan Dogaru, suceveanului Constantin Berariu și fălticeneanului Andy Stan. Premiul pentru „Cea mai mare distanță parcursă pe roți” a revenit lui Adrian Toader din Panciu – Vrancea, premiul „Cea mai veche mașină românească” a ajuns în posesia profesorului vasluian Narcis Aprodu, președintele Retromobil Club România, filiala Vaslui. Premiul „Cea mai veche mașină din expoziție” a revenit Fiat-ului 520 fabricat în anul 1928. O cupă mică, dar foarte valoroasă a ajuns la frații Mario și Ștefan Doroftei, „Cei mai tineri participanți”, în timp ce „Cel mai experimentat participant” a fost desemnat Rainhard Zacman, mecanicul auto din Ilișești, care întreaga viață a lucrat ca mecanic auto în România și, după 1990, în Germania și care a venit la Fălticeni cu un Mercedes 200 SS, model 1929, foarte bine pus la punct și un Triumph Spitfire fabricat în 1964, o mașină cu 6 viteze, două carburatoare orizontale și un motor de 1200 cmc.

„Cea mai premiată mașină în expoziții” a fost autoturismul lui Iulian Todirică, Plymouth P2 DeLuxe, fabricat în 1936, mașină care a ocupat și locul II la Concursul de Eleganță Sinaia 2018,singurul eveniment retro din România înscris în calendarul internațional, cu arbitraj internațional și cu o tradiție foarte lungă, primele ediții ale concursului de eleganță de la Sinaia fiind organizate în 1934 și 1935.

Anul acesta, evenimentul „Roți legendare – Fălticeni, 125 de ani de la primul vehicul din oraș”, a fost organizat cu sprijinul sponsorilor Romfour, TrioNec, Gamar Construct Suceava, Dasmar - Pizza Mario, Tiger Com, al iubitorilor de mașini de epocă și al Poliției municipiului Fălticeni, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și al Poliției Locale Fălticeni.