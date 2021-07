Certați cu mediul

La Putna, poluarea mediului înconjurător se face și cu ajutorul direct al conducerii Primăriei. Ultima ispravă datează de sâmbătă, 24 iulie, iar zona în care au fost abandonate mai multe mașini cu resturi din construcții pare a fi un adevărat paradis al gunoaielor. Scenele au fost surprinse de un localnic, Cristi Crețu, care a și intrat în dialog cu cei care transportau și nivelau bucățile de beton, cărămizi și lemn rezultate din demolarea unei clădiri. ”Era pe la orele amiezii când am ajuns în zona numită Glodu. Acolo am văzut o mașină de mare tonaj care descărca resturile din construcții, iar șoferul mi-a spus că e de la mănăstire. Mai uimit am fost când am văzut că la fața locului a ajuns și un buldoexcavator al Primăriei Putna. L-am întrebat pe șofer ce face acolo și mi-a spus că a fost trimis de conducerea Primăriei să ajute la nivelare. Le-am spus că nu este deloc normal ce fac și că poluează zona respectivă. În plus, dacă o fi să plătească amendă cineva aceia suntem tot noi, oamenii din Putna”, a precizat Cristi Crețu. Nu este pentru prima oară când Primăria Putna este în culpă cu astfel de situații. În luna martie a acestui an, administrația locală din Putna a fost amendată cu 10.000 de lei după ce cantități mari de gunoaie au fost descoperite aruncate la voia întâmplării pe un imaș din apropierea râului Suceava. Existența acestui adevărat depozit ilegal a fost sesizată de mai multe persoane, care au înștiințat Garda de Mediu Suceava. Comisarii acestei instituții s-au deplasat la fața locului și au constatat că reclamația este întemeiată. Din acest motiv, s-a dispus sancționarea pecuniară a Primăriei Putna, care avea și obligația ca în termen de 30 de zile să curețe terenul și să-l aducă la starea inițială.