Eveniment

Ieri după-amiază a debutat la Suceava, sub organizarea Universității ”Ștefan cel Mare”, Olimpiada de Astronomie și Astrofizică. Organizată pentru a pune în valoare elevii capabili de a realiza performanță în cadrul unei discipline ce nu se găsește în curricula școlară și pentru a stabili componența loturilor olimpice naționale ale României la olimpiadele internaționale din acest an, competiția se va desfășura onsite, în perioada 26-29 iulie. La eveniment participă aproximativ 100 de elevi din 14 județe, selectați prin etape județene ale competiției și împărțiți pe două categorii de vârstă: juniori (gimnaziu) și seniori (liceu). Probele se vor desfășura astăzi și mâine, în amfiteatrele Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ale Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management.

Olimpiada de Astronomie și Astrofizică este finanțată de către Universitatea ”Ștefan cel Mare”, fiind organizată în colaborare cu Societatea Științifică Cygnus cu respectarea tuturor normelor de protecție pandemică. Acest gen de competiție școlară a prins avânt în România, după ce au fost înființate numeroase cercuri și ateliere organizate în instituțiile de învățământ din întreaga țară, în care elevii pot face performanță sub coordonarea unor profesori de valoare. Performanța elevilor români este validată anual de medaliile obținute la olimpiadele internaționale, România clasându-se an de an printre țările cu cele mai frumoase rezultate internaționale. Trebuie menționat faptul că lotul olimpic român, ce reprezintă țara la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, este coordonat de prof. dr. Petru Crăciun și se reunește anual la Suceava în vederea pregătirii, iar printre elevii care au obținut în ultimii ani medalii internaționale importante se numără și elevi suceveni.

Atmosferă caldă de primire a participanților la olimpiada suceveană

În debutul deschiderii oficiale a olimpiadei, care a avut loc în sala Auditorium ”Joseph Schmidt”, a luat cuvântul rectorul universității, prof. dr. ing. Valentin Popa, care a spus: ”Mă bucur să pot deschide astăzi o nouă olimpiadă națională de astronomie și astrofizică, de data asta organizată de Universitatea <Ștefan cel mare> din Suceava, bucurându-ne că este una dintre puținele olimpiade care în acest an au loc onsite. Mă bucur că ați venit în număr atât de mare și că sunteți atât de frumoși. Veniți la această olimpiadă să câștigați și desigur acesta este visul oricărui elev prezent la acest eveniment, iar eu vă asigur că fiecare dintre voi este un câștigător. Și asta pentru că aici, în aceste zile, veți socializa, veți lega noi prietenii, poate vă veți desăvârși visurile și veți avea noi idei pentru viitor. Puțini visează astăzi la o călătorie în spațiul cosmic, însă voi, cei din sală, aveți un vis legitim de a călători în spațiu și vă urez să vă urmați visul, să vă alegeți direcția bună în viață și să faceți performanță. Mult succes tuturor participanților.”

Au vorbit apoi vicepreședintele Consiliului Județean Suceava prof. Niculai Barbă, primarul Ion Lungu, precum și profesori implicați în eveniment din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, precum și profesorul Victor Șutac, președintele Societății Științifice Cygnus, care s-a adresat celor prezenți: ”Încă de la început, și mă refer la anul 2000, de când Societatea Științifică Cygnus a apărut în acest oraș, în 21 de ani ne-am orientat de a sprijini performanța, proiectele noastre urmărind să sprijine elevi ca voi prin intermediul unor tabere de pregătire a loturilor olimpice, concursuri și olimpiade naționale și internaționale, expoziții de inventică.”

Echipa de coordonare a olimpiadei este formată din prof. univ. dr. Mihai Dimian - prorector al USV, prof. dr. Petru Crăciun - inspector de fizică în cadrul IȘJ Suceava, prof. Victor Șutac - președintele Societății Științifice Cygnus și lect. dr. Cristian Pîrghie - directorul Observatorului USV.

Atmosfera destinsă a deschiderii olimpiadei a fost completată de ritmuri muzicale redate de bobina Tesla, muzica fiind asigurată de către Bogdan Cosma, absolvent al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, partea artistică continuând cu ansamblul artistic Mala Pojana din localitatea Poiana Micului.