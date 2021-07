PRO SĂNĂTATE

Efectul hidroterapiei este bazat pe caracterul său homeopatic. Omul este constituit aproape în întregime din apă, deci trebuie tratat tot cu apă.

Acest punct de vedere ar fi corect dacă hidroterapia ar consta în folosirea apei pentru consum intern. Într-adevăr, este util să bei apă. Dar cine, când și câtă apă să bea? Sebastian Kneipp, un fost preot, întemeietorul hidroterapiei, spunea: „Nu trebuie să cădem în extreme, adică să împărtășim puncte de vedere ce trec hotarul bunului-simț. Există persoane care cred că dacă vor bea multă apă se vor vindeca. Sunt alții care nu beau apă săptămâni întregi, chiar luni, pentru că a bea apă, după părerea lor, este dăunător. Un animal domestic sau sălbatic, când îi este foame, caută hrană, iar când îi este sete, caută un izvor. Tot așa procedează și o ființă umană care duce un mod de viață sănătos. Principiul nostru este să bei atunci când ți-e sete, dar niciodată să nu bei mult!”.

După părerea lui Kneipp, în cazul maladiilor însoțite de febră setea trebuie potolită treptat, de exemplu, să se bea câte o lingură la fiecare 5 minute. „În stomac pătrunde o cantitate mare de apă, scria Kneipp, ea trece repede prin toate organele interne, nu se atinge de locurile afectate și se evacuează ducând cu ea o cantitate mare de suc gastric”, pe când „o cantitate mică de apă este absorbită ușor de sucul gastric, amestecându-se cu acesta. Dacă bei apă după mâncare la fiecare jumătate de oră, sucurile devin abundente și trec prin toate organele interne, înmuind conținutul acestora”.

Care sunt aceste sucuri? Este vorba despre o denumire învechită comună a limfei și lichidului tisular, a căror stare depinde în mod direct de sânge.

De regulă, apa are efect terapeutic secundar. Apa de izvor are cel mai bun efect, apa fiartă este mai puțin eficientă, cea de la robinet și mai puțin. Cu părere de rău, apa pe care o bem nu ajută la restabilirea capilarelor. Procedurile hidroterapeutice sunt băile, dușurile, spălăturile, compresele etc.

Hidroterapia este mai întâi de toate folosirea apei ca remediu extern. Scopul este clar: restabilirea echilibrului energetic al omului ca sistem funcțional integral. Scopul se atinge prin efectul unui mediu contrastant. Dacă omul, ființă care trăiește înconjurată de aer, este pus într-un mediu cu mult mai dens, cum este apa, aceasta are o anumită influență asupra organismului lui și mai ales asupra rețelei de capilare. Foarte importante sunt aici densitatea (constantă) și temperatura apei (variabilă).

Doctrina hidroterapiei accentuează importanța procedurilor termale și chiar a celor hipertermale. Totuși, scăldarea într-un izvor termal nu poate și nici nu trebuie să înlocuiască scăldatul în râu. O apă cu adevărat „naturală” trebuie să fie rece și numai arareori fierbinte (abuzul de băi geotermale nu este absolut inofensiv îndeosebi dacă apele izvorului sunt bogate în săruri minerale).

De aceea, tratamentul se produce prin alternarea procedurilor reci cu cele calde. Această metodă poate fi aplicată și în condiții casnice. Rezultatele așteptate și obținute sunt: deschiderea capilarelor care s-au închis; lărgirea lumenului lor; încetarea stagnării sângelui venos în rețelele capilarelor; accelerarea circuitului sangvin; eliminarea reziduurilor din rețelele capilarelor, unde au fost stocate, în curentul general al circulației sangvine, de unde pot fi eliminate mai ușor.

Băile hipertermale creează un efect asemănător cu o reacție în lanț de mărire treptată a temperaturii corpului aproape de învelișurile epidermice: apa caldă încălzește pielea (capilarele se lărgesc), din cauza intensificării circuitului sângelui în capilare temperatura corpului crește și mai mult. În afară de aceasta, încălzirea excesivă a corpului intensifica procesele metabolice, deoarece aproape orice reacție chimică se produce mai rapid la temperaturi înalte. Se mărește temporar permeabilitatea membranelor celulare, iar datorită acestui fapt se animă transferul de molecule cu substanțe nutritive și oxigen din lichidul tisular în celule, iar a bioxidului de carbon și a altor substanțe în sens invers.

Atât persoanele sănătoase, cât și cele bolnave pot să facă băi hipertermale o dată la două zile, durata unei proceduri fiind de 2-3 ore. Numărul de proceduri depinde de maladie: dacă starea dumneavoastră s-a îmbunătățit, ele pot fi întrerupte, iar cei sănătoși pot să facă băi toată viața.

