Ce părere ai despre...?

Am ieșit să stăm de vorbă cu sucevenii despre un subiect care interesează multă lume, mai ales din cauza nivelului cheltuielilor plătite, care sunt în permanentă creștere. Cei mai mulți dintre interlocutori și-au exprimat nemulțumirile legate de lipsa de comunicare cu aceste structuri și lipsa implicării și inițiativei din partea acestor persoane puse în slujba cetățenilor

„Asociațiile de proprietari au încărcată schema de personal, care câștigă lunar sume între 100 și 3-400 de euro din banii proprietarilor.”

Punând această întrebare lui Codruț, am simțit din răspunsul său nevoia de schimbare sau readaptare la nou a acestor structuri care guvernează conviețuirea în blocurile de proprietari din Suceava: ”Știu că în occident multe organizări de genul acesta, asociații de proprietari sunt desființate, pentru că se fac foarte multe plăți online de către proprietarii de apartamente. Cred că la noi asociațiile de proprietari au încărcată schema de personal, la modul că fiecare are un președinte care este remunerat, are un contabil, are un cenzor, un administrator, care nu fac mare lucru, dar care câștigă lunar sume între 100 și 3-400 de euro din banii proprietarilor. Și mai știu că nu-și fac nici datoria, în sensul că conform Legii Asociațiilor nu au voie să încarce pe afișier dobânzi și penalități mai mari decât cuantumul datoriei, a ceea ce datorează. Personal am avut de a face cu câteva asociații de proprietari și am văzut că nici una nu a respectat chestiunea asta. Eu cred că s-ar putea centraliza datele altfel și oamenii să facă plățile online, prin automate sau la primărie. Da, se poate face o verificare a apometrelor o dată pe an, sau la doi ani, dar ăsta nu cred că este un motiv ca ei să-și încarce schema cu 3-4 persoane care trebuie plătite lună de lună. Deci ori restructurate, ori renunțat cu totul la ele, cam asta ar fi ideea.”

O părere despre aceste asociații și-a format și Dan, însă crede că mai e de așteptat până la o restructurare de principii: ”Oarecum cred că ar fi greu ca să meargă fiecare să-și rezolve dările cu apa și alte servicii, undeva tot ar trebui ca cineva să centralizeze aceste cheltuieli. Pe lângă asta tot ar trebuie să se ocupe cineva cu construcțiile, reparațiile la blocuri. Am avut probleme de reparații și cu asociația, la un telefon distanță au venit instalatorii, deci eu sunt la o asociație care e relativ ok. În schimb am locuit undeva pe Libertății și nu a fost chiar ok, cred că mai spălau niște bani, ceva. Eu achit EON-ul online, dar dacă s-ar face și la ACET așa, ar fi ok. Iar cu reparatorii să se știe pe zona respectivă cu cine trebuie să luăm legătura și cred că s-ar putea organiza treburile și așa.”

”Asociația are rolul, de multe ori, numai să ne enerveze pe noi când le dăm telefon și ne spun așteptați, vom veni, vom face...”

L-am întrebat pe Robert cum vede funcționarea acestor asociații și ne-a răspuns:

”Nu sunt mulțumit 100% de activitatea celor de la asociație, dar trebuie să ne adaptăm. Altă modalitate nu există decât plata la asociație cu banul în mână, femeia de serviciu o dată pe săptămână, sau când apucă și ea, fiind una la 7-8 blocuri e complicat. Probleme sunt categoric, mai ales la blocurile din zona centrală, unde toate instalațiile sanitare sunt vechi, iar când apare câte o problemă disconfortul e la noi în casă. Asociația are o echipă de muncitori care vin și dau din umeri. Cu siguranță această activitate se poate organiza mult mai bine, numai că nu se vrea. Ca multe în orașul acesta, nu se vrea, nu se poate. Organizarea e în general pe scări, pentru că noi plătim, noi găsim muncitorii, noi reparăm, cam asta ar fi. Asociația are rolul, de multe ori, numai să ne enerveze pe noi când le dăm telefon și ne spun așteptați, vom veni, vom face… Dar situația asta e peste tot așa, problemele cu asociațiile astea nu țin de noi, ci de la primărie pleacă. Când avem o situație mai gravă ni se spune să mergem să o discutăm la primărie. Dar cei de la asociație ar trebuie să mai umble prin cartier, să mai vadă problemele care au apărut. Întotdeauna este loc de mai bine, la noi în Suceava.”.

Dănuț are și el nemulțumiri pe această temă: ”Am unele păreri bune, altele proaste. Unii nu se implică absolut deloc, așteaptă hotărârea comitetelor, deci nu iau niște măsuri directe. Multe apartamente sunt închiriate, nu mai sunt locatarii dinainte, iar cei de la asociație vor hotărârea a 50% +1. Din păcate însă chiriașii sunt total neimplicați, pentru că nu-i interesează și nu se fac dezinsecții și alte lucrări ce trebuie făcute. În activitatea unei asociații nu se implică nici poliția, care investiga ceva legat de locatarii blocului, iar celor de la asociație nu le păsa de nimic. Pe ei nu-i interesează nimic, nici consumurile nedeclarate de pe apometre… E un haos, nimeni nu mai ia nici o hotărâre, totul e la latitudinea fiecăruia și e un haos și la asociații…”

Păreri și dorințe diferite, nemulțumirile formând laitmotivul răspunsurilor

Constantin este mulțumit de modul în care își fac treaba cei din conducerea asociației unde este arondat: ”Nu pot să-mi dau seama, dar la noi merge bine cu asociația, eu stau în Obcini. Eu sunt mulțumit de modul în care își fac activitatea.”, iar Gheorghe ne-a răspuns: ”Foarte bine, chiar foarte bine funcționează. Eu fac parte dintr-o asociație de proprietari din cartierul George Enescu și nu avem nici un fel de probleme, deocamdată nu. Sau poate mai sunt, dar nu le cunoaștem noi.”

Claudia în schimb crede în implicarea tinerilor în aceste structuri: ”Cred că fiecare de pe scară la noi ar trebui să se organizeze, să nu avem asociațiile de proprietari care funcționează cum funcționează. Pentru că asociațiile sunt alea de tip vechi, cu oameni în vârstă, nu permit tineretului să ia inițiativa în locul lor, tot cu pensionarii care au și pensii și salarii. Cred că ar fi nevoie de oameni mai tineri și mai implicați, pentru că cei de astăzi vor foarte multe să facă, dar nu fac nimic de fapt. Și un alt fapt necesar, cred că ar trebui un sprijin de la primărie pentru blocurile vechi, pentru reamenajări în interior sau în jur, pentru că multe sunt locuite de pensionari, cu venituri mici și cred că ar trebuie folosiți și bani publici pentru aceste lucrări, pentru că cu toții plătim impozite la stat.”

Viorica pare să fie resemnată în legătură cu atitudinea celor din asociația de proprietari: ”Drept să vă spun nu prea am avut probleme cu dumnealor, dar și noi am fost ok și am plătit la timp cheltuielile. A fost însă situație când au fost probleme la apometrul de intrare în bloc și nu i-am simțit implicați pe cei din asociație, după ce locatarii au sesizat. Da, sunt multe de spus, ar trebuie multe lucruri de rezolvat, dar facem noi locatarii mai mult, nu-i mai așteptăm pe cei de la asociație. Am reparat temelia în jurul blocului că era crăpată și intra apa pe dedesubt, la trotuar, la scări. Da, de multe ori noi măturăm, noi ștergem, una, alta, nu-i mai așteptăm pe ei, chiar dacă salariile lor se includ în ceea ce plătim noi pe fiecare lună. Îi înțelegem pe undeva că au puțin personal, pe de altă parte și ei ar trebui să ne înțeleagă pe noi că au și ei anumite datorii de care trebuie să se achite…”, în timp ce Dinica pare hotărâtă în ceea ce privește viitorul lor: ”De asociația de aici nu sunt mulțumită absolut deloc, absolut deloc. În primul rând prețurile practicate față de alte asociații de proprietari sunt exorbitante aici, în zona noastră. Eu stau pe Alexandru cel Bun iar tata pe Aleea Nucului, iar între cele două asociații e o diferență de la cer la pământ, iar în legătură cu serviciile prestate, eu nu le văd rostul acestor asociații. Dacă am fi toți contorizați individual ar fi bine, ai plăti totul exact cum plătești EON-ul sau celelalte. Nu le văd rostul, cu toate că am mai avut o încercare fără femeie de serviciu și nu a prea mers. Dar totuși nu le văd rostul, sunt prea mulți angajați, pentru ce?”