Admiterea în licee 2021

În urma repartizării computerizate a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat, la nivelul județului Suceava s-a înregistrat un număr total de 3.553 de candidați repartizați, dintr-un total de 3.644 de candidați înscriși. 91 de candidați au rămas nerepartizați, iar 145 de locuri disponibile în unitățile de învățământ liceal din județ au rămas neocupate.

Rezultatele repartizării computerizate au fost afișate sâmbătă, 24 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, de Ministerul Educației.

La nivelul județului Suceava sunt 33 de unități de învățământ liceal, din care 28 funcționale în mediul urban (cu un total de 114 specializări) și 5 în mediul rural (cu un total de 8 specializări).

În majoritatea cazurilor județul de proveniență a candidaților la admiterea în liceu este Suceava, dar sunt înregistrați și candidați din județe precum Botoșani, Iași, Bistrița-Năsăud, Cluj și Neamț.

Singurul candidat cu media de admitere 10 continuă studiile la același liceu

Singurul candidat care are media de admitere 10, elevul Sabin Vasile Vașcovici, a optat pentru continuarea studiilor la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, la specializarea matematică-informatică, bilingv engleză.

Alți doi elevi suceveni care au obținut media 10 la evaluarea națională - Mihnea Rădășanu de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și Alexandru Constantin Vartolomei, de la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni au fost repartizați la liceele de proveniență, la specializările matematică-informatică bilingv engleză, respectiv matematică-informatică.

Cea mai mică medie cu care s-a intrat la liceu, pe specializări

Cea mai mică medie cu care s-a intrat la liceu, la repartizarea computerizată, este de 3,01 și s-a înregistrat la specializarea Agricultură de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni.

În același timp, cea mai “mică” medie cu care s-a intrat la liceu, pe specializarea matematică-informatică, cu predare bilingvă româno-engleză, este 9,43 și se înregistrează la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava, unde erau disponibile 26 de locuri.

O situație similară se înregistrează la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava unde cea mai “mică” medie cu care s-a intrat la specializarea matematică-informatică cu predare în română este de 9,30, în vreme ce la aceeași specializare, dar cu predare bilingvă româno-engleză, ultima medie de admitere a fost de 9,24.

Și la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți concurența a fost puternică pentru specializarea matematică-informatică, ultima medie de admitere fiind 9,20.

Următoarea specializare în preferințele elevilor este cea de “Științe ale naturii”, unde cea mai mică medie de admitere a fost 9,11 la “Petru Rareș”, 9,01 la “Eudoxiu Hurmuzachi” și 8,90 la “Ștefan cel Mare”.

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați a început de duminică, 25 iulie

În perioada 25 - 28 iulie 2021 se vor depune/transmite dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Pe 29 iulie 2021 are loc transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022. Începe și a doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani. Tot pe 29 iulie are loc și afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. În perioada 29 iulie - 5 august 2021 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.