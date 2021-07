Apreciere

Mai mulți elevi performeri de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți vor fi recompensați cu premii în bani pentru rezultate deosebite la învățătură și nu numai. Este vorba de elevi care au încheiat anul școlar 2020-2021 cu media 10 și de o elevă calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, ne-a spus că premiile, pentru care aduce mulțumiri, vin din partea consilierului local Constantin Luchian, membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care, în calitate de administrator al firmei SC EuroTehnic SRL, sub brandurile ATLANTIS GOLD și Petrol, a oferit suma de 5.000 de lei pentru a premia performanțele elevilor rădăuțeni. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație, eleva Mădălina (Mădă) Amăistroaie, calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo, va fi premiată cu suma de 2.600 de lei, iar cei 24 de elevi care au încheiat anul școlar 2020-2021 cu media 10 vor primi cate 100 de lei fiecare. Este vorba de elevii: Juravle Bianca Maria (clasa a V-a), Vicol Claudiu Dorin (clasa a V-a), Circiu Tiberiu Theodor (clasa a IX-a A), Parasca Mihai (clasa a IX-a C), Tablan Alexia Maria (clasa a IX-a C), Vacaru Andra Gabriela (clasa a IX-a C), Costache Manuela Alexandra (clasa a IX-a E), Moroșan Ioana Valentina (clasa a IX-a E), Patraucean Bianca (clasa a IX-a E), Chelba Sergiu Mihai (clasa a X-a A), Ciobica Demisa (clasa a X-a A), Bărbuță Theodora Elena (clasa a X-a C), Coroama Elena Doruta (clasa a X-a C), Juravle Oana Madalina (clasa a X-a C), Moloci Anastasia (clasa a X-a C), Fiscu Matei Mihai (clasa a X-a E), Simionesi Denisa Maria (clasa a X-a E), Tugui Cosmin (clasa a XI-a E), Avram Miriam (clasa a XII-a C), Birsan Bianca Gabriela (clasa a XII-a C), Bondor Andreea Gabriela (clasa a XII-a C), Iacovita Paula Aurica (clasa a XII-a C), Chirila Andrei Ștefan (clasa a XII-a E), Rimbu Iuliana Maria (clasa a XII-a E).