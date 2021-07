Fălticeni

32 de cupluri din Fălticeni au sărbătorit în după-amiaza zilei de marți, 20 iulie, la Biserica cu hramul „Sf. Ilie” din municipiu, nunta de aur. „Nunta de aur” se desfășoară în fiecare an, în urbea de pe Șomuz, în ziua în care creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul parohiei și al bisericii cu același hram, dar și al orașului, fiind un moment aparte în programul Zilelor Municipiului.

La evenimentul ajuns la a XVII-a ediție au participat, alături de sărbătoriți, părinți, nepoți și strănepoți ai acestora, mulți dintre ei veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale țării pentru a fi aproape în această zi de cei care le-au dat viață, primarul Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon și câțiva consilierii locali.

Slujba de sărbătorire a „50 de ani de împreună – viețuire” a fost oficiată de un sobor de preoți din Protopopiatul Fălticeni împreună cu preotul protopop Adrian Dulgheriu, parohul bisericii „Sfântul Ilie”. Împreună cu cei prezenți preoții s-au rugat lui Dumnezeu să-i învrednicească pe cei sărbătoriți, să îi ferească de tot răul și să le dea binecuvântare cerească ca să fie sănătoși.

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru faptul că vă vedeți copiii gospodari la casele lor”

Preotul protopop Adrian Dulgheriu a precizat: “Am asistat, am participat și ne-am rugat împreună într-o slujbă de mulțumire și am mulțumit lui Dumnezeu pentru cei 50 de ani de împreună viețuire. Pare puțin, pare mult. Dacă privești din exterior, spui că este mult. Dar cei care trec prin cei 50 de ani se întreabă când au trecut anii aceștia. Mai adineauri a fost nunta aceea care se făcea în curte, dacă mai era și ploaie mai curgea puțin și prin ciorbă, dar era o bucurie extraordinară. Era bucuria cu care ați pornit în viață.

Atunci, la acea slujbă a cununiei, poate și astăzi, se reține foarte ușor un verset din Sfânta Scriptură, de la Apostolul care se citește și anume: <iar femeia să se teamă de bărbat>. Toată lumea zâmbește, soțul dă cu cotul și spune: ai auzit? Dar nimeni nu reține un alt lucru, pe care îl facem astăzi după 50 de ani, pentru că, tot atunci, doar cu câteva versete înainte, Apostolul spune așa: <mulțumind întotdeauna pentru toate întru numele Domnului Nostru Isus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl>. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și bănuiesc că lucrul acesta s-a întâmplat de multe ori în viața dumneavoastră.

Dacă vă uitați acum în spate, puteți să vă rezumați viața la puține lucruri, dar care sunt deosebit de importante. Ați realizat în viață o casă, mașină, gospodărie și toate celelalte pe care le facem. Dar bucuria cea mai mare este faptul că aveți un copil, un nepot, o nepoată, poate unii dintre dumneavoastră aveți strănepoți și este mulțumirea și bucuria dumneavoastră. De aceea astăzi mulțumiți lui Dumnezeu și pentru faptul că v-a înzilit, v-a dăruit zile îndelungate. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru faptul că vă vedeți copiii gospodari la casele lor, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că vă vedeți nepoții.

Vă mulțumim pentru că ați venit în biserica noastră și ne bucurăm că am ajuns acasă. Mereu spun că, vrând - nevrând, hramul orașului este Sfântul Ilie, protectorul orașului este Sfântul Ilie și atunci evenimentele acestea frumoase trebuie să se petreacă de unde se pleacă, de aici, de la Biserica închinată Sfântului Ilie, care protejează comunitatea noastră”.

Pentru al zecelea an primarul Cătălin Coman a fost alături de „cuplurile de aur”

Referitor la alegerea datei de 20 iulie și a Bisericii cu hramul „Sfântul Ilie” ca loc de desfășurare a acestei manifestări, primarul Cătălin Coman a precizat că a devenit o tradiție ca în fiecare an să aibă loc această ceremonie, această sărbătoare, sub cupola sfintei biserici și nu poate fi o zi mai potrivită decât ziua protectorului orașului, Sf. Ilie.

„Pentru mine este o onoare de fiecare dată și vin cu foarte multă emoție la astfel de evenimente. Este al zecelea an consecutiv când particip la acest eveniment și văd de la an la an miri ca dumneavoastră care se bucură de cei 50 de ani de împreună viețuire, de 50 de ani de realizări în plan personal, familial, profesional.

Vă suntem datori cu multe, vă suntem recunoscători cu multe pentru că de activitatea dumneavoastră se leagă multe din cele ce le vedem acum în oraș, multe începute de dumneavoastră, finalizate de dumneavoastră, lucruri la care ați muncit, pentru care v-ați ostenit. Sunt investiții necesare, proiecte la care sunt convins că din tot sufletul și din toată inima ați contribuit după priceperea și meseria fiecăruia.

La ceas de sărbătoare vreau să-mi exprim recunoștința mea, să vă doresc multă sănătate, bucurie, Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră, de familii, să vă bucurați de copii, nepoți, strănepoți, de realizările lor, să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă viața normală, creștină, pe care trebuie să o trăim împreună, să o ducem împreună și să fim alături de tot ceea ce înseamnă viața noastră morală și creștină pentru ca asta ne reprezintă ca popor.

Să dea Dumnezeu să mă așteptați și pe mine când voi împlini 50 de ani de căsătorie”, a fost mesajul primarului Gheorghe Cătălin Coman.

La final „cuplurile de aur” au primit din partea municipalității o diplomă de onoare, un buchet de flori, o sticlă de șampanie și suma de 300 de lei, după care fost invitate să petreacă la un restaurant din Fălticeni.