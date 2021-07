Colegiul „Petru Rareș”

Diana Elena Cîrdan se numără printre cei șapte elevi din județul Suceava care au obținut media 10 la bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. A absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și consideră că ambiția și perseverența o reprezintă, „fiind de asemenea doi stâlpi esențiali în atingerea oricărui obiectiv propus”.

Tânăra ne-a povestit că afost admisă la Colegiul Național „Petru Rareș“ Suceava cu media 9,27, dar „l-a părăsit” cu media 10, iar asta înseamnă evoluție.

„Începând chiar din clasa a V-a, de la primii pași făcuți în Colegiul Național <Petru Rareș>, m-am ghidat după vorbele lui Balzac: <Numai perseverenţa duce la izbândă>.

Datorită dascălilor excepționali și colectivului deosebit, am reușit să-mi întrec așteptările, să descopăr zilnic noi provocări și posibilități și să excelez chiar și atunci când nu credeam că pot. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la devenirea mea, profesori, colegi, dar și părinți, fiindu-le recunoscătoare pentru povestea de succes creată în urma acestor opt ani, dar și sprijinului necondiționat”, ne-a povestit Diana.

Consecvență

Nota maximă obținută, după contestații, la examenul de bacalaureat, este rodul unei munci consecvente a tinerei, la care se adaugă emoții, determinare, cât și renunțărea la pauzele lungi...

„Fixarea standardelor înalte și încrederea în forțele proprii m-au determinat să promovez examenul maturității cu nota maximă. Pe parcursul anilor de liceu, personalitatea mea s-a conturat, cunoscând o deosebită îmbogățire interioară. La această devenire a mea au contribuit atât profesorii, prin profesionalismul de care au dat dovadă, părinții, cât și prietena mea, Teofana, care m-a ambiționat zilnic spre atingerea potențialului maxim”, spune Diana, la final de liceu, moment al bilanțului, dar și al aprecierilor față de oamenii dragi care au contribuit la formarea ei profesională și nu numai.

Un rol însemnat în ascensiunea tinerei absolvente de la „Petru Rareș”

l-au avut părinții ei, care au ajutat-o să descopere cheia succesului prin încurajările zilnice și nu numai. „De mică, aceștia mi-au insuflat ideea de a fi o persoană conștiincioasă și mereu la înălțime. Cea mai mare parte a realizărilor mele se datorează ambilor mei părinți, aceștia investind în mine încredere, timp și răbdare”, povestește Diana.

Pe parcursul liceului a muncit constant, a învățat la toate obiectele, dar a manifestat o vie pasiune pentru limba germană, reușind să promovez examenele „DSD” (Deutsches Sprachdiplom), dar și „IC3” (Internet and Computing Core Certification).

Vrea să dea o mână de ajutor societății

Dorința Dianei de a urma Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a apărut încă din clasa a VI-a, printr-o simplă discuție cu mătușa ei, Laura Monica, care are o carieră de succes în domeniul juridic. Ideea de „Drept” i-a surâs încă de atunci, deoarece această facultate îi poate oferi întreaga „artilerie pentru a da o mână de ajutor societății”. „Cunoșteam faptul că pentru a fi unul dintre studenții acestei renumite Facultăți de Drept din Iași, media de intrare trebuia să depășească 9,44, deoarece admiterea se realizează pe baza unui concurs de dosare. Prin urmare, pandemia nu s-a dovedit un impas pentru mine, ci doar o motivație pentru a lucra zilnic în scopul îndeplinirii visului meu. Clasa a XII-a am absolvit-o cu media 9,85, luând mențiunea a doua”, spune Diana Cîrdan, sigură pe ceea ce își dorește să facă în viitor, sigură și pe potențialul ei.