La Gura Humorului

Printr-o acțiune extrem de populistă, liderii USR Gura Humorului pun bețe în roate proiectului prin care urmează a se construi, în Parcul de agrement Ariniș, cel mai mare și mai modern complex din județ destinat tenisului de câmp. Este dreptul oricui, într-o societate democratică, de a iniția petiții și este lăudabilă orice inițiativă (indiferent din partea cui vine) care urmărește să aducă un plus de bunăstare sau de confort locuitorilor unei comunități. Doar că, în cazul de față, acțiunea populistă a USR vine exact după ce proiectul complexului de tenis de câmp a fost prezentat în Consiliul Local Gura Humorului. Iar până la acel moment, useriștii nu a au avut nici o inițiativă de acest gen, la nivelul consiliului local sau al comunității.

Terenuri de sport utilizate mai puțin de șapte ore pe lună

În Parcul de agrement Ariniș există în momentul de față un complex sportiv îngrădit ce cuprinde trei terenuri de tenis de câmp (cu suprafața sintetică foarte deteriorată), un teren de handbal/minifotbal și unul de baschet/volei. În urmă cu mai bine de 10 ani, pe terenul de handbal a avut loc un accident tragic, în urma căruia un băiat și-a pierdut viața, după ce una dintre porți a căzut peste el. Din acel moment, Primăria Gura Humorului a decis ca activitățile din complexul sportiv să se desfășoare sub supravegherea unui adult, un paznic, instituind totodată și o taxă de închiriere a terenurilor. Taxa de închiriere este una modică, 10 lei pe oră, mai mult simbolică am putea spune. Din închirierea terenurilor din complexul sportiv, Primăria Gura Humorului a încasat, în perioada 2016-2019, în medie, 2.000 de lei pe an.

Să presupunem, prin absurd, că aceste terenuri ar putea fi utilizate doar șase luni pe an. Făcând niște calcule simple, constatăm că fiecare teren a fost utilizat în medie mai puțin de șapte ore pe lună. Repet, asta în condițiile în care am luat în calcul că ar putea fi folosite doar șase luni pe an.

Tenisul de câmp a devenit un sport de masă la Gura Humorului

De nouă ani se organizează în Gura Humorului o competiție de tenis, BGH Open Bucovina, la care participă jucători din întregul județ. Numărul participanților a crescut de la o ediție la alta, la fel ca și numărul humorenilor care s-au îndreptat spre acest sport. Adulți, adolescenți, copii. Avantajul acestui sport, comparativ cu alte sporturi populare, este faptul că mai ai nevoie doar de o singură persoană pentru a-l practica. Acesta este și motivul pentru care tot mai mulți români au început să practice tenisul de câmp, stimulați, evident, și de rezultatele Simonei Halep.

Dacă luăm în calcul și competițiile care se desfășoară la Suceava, Rădăuți, Fălticeni etc., putem spune că tenisul de câmp a devenit un sport de masă în județ. Inclusiv în Gura Humorului. Și ca să încheiem această introducere, mai adăugăm faptul că mulți dintre practicanții acestui sport țin cont la alegerea locației pentru concediul de odihnă și de existența în zonă a unor terenuri de tenis performante.

În acest context, la inițiativa unor iubitori ai tenisului de câmp din localitate, Primăria Gura Humorului a acceptat să caute soluții pentru realizarea unui complex modern pentru practicarea acestui sport.

Studiul de fundamentare realizat de Primăria Gura Humorului a dus la concluzia că cea mai bună soluție pentru autoritatea locală este un parteneriat public-privat. Acesta presupune realizarea unei firme mixte, din care să facă parte Primăria Gura Humorului și un partener privat, o societate comercială care va câștiga licitația ce se va desfășura după finalizarea tuturor etapelor prevăzute de lege. Primăria pune la dispoziție terenul, rămânând administrator al acestuia, iar partenerul privat realizează toate investițiile, administrează baza și împarte eventualul profit cu autoritatea locală. Toate investițiile care se realizează rămân în proprietatea Primăriei Gura Humorului, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu societatea nou-creată. În ciuda condițiilor draconice pentru partenerul privat, mai mulți iubitori ai tenisului de câmp din localitate sunt deciși să se implice în această investiție, ei realizând și un proiect al bazei, care a fost înaintat Primăriei.

Ce conține proiectul bazei

Proiectul bazei de tenis a fost adoptat de Primăria Gura Humorului și inclus în studiul de fundamentare aprobat de Consiliul Local. După primirea avizului de legalitate de la Prefectura Suceava și parcurgerea următorilor pași prevăzuți de lege, societatea cu care se va realiza parteneriatul public-privat va fi stabilită prin licitație. Iar respectiva societate va fi obligată să realizeze investiția așa cum este stabilită în studiul de fundamentare.

Proiectul bazei sportive cuprinde patru terenuri de tenis de câmp și un teren de antrenament, toate pe zgură. Dimensiunile terenurilor și distanțele dintre ele sunt cele necesare obținerii omologării în vederea desfășurării de competiții oficiale în cadrul Federației Române de Tenis. De asemenea, vor mai exista două terenuri pentru „Tenis 10”, suprafețe de joc cu dimensiuni speciale, dedicate copiilor sub 10 ani. Astfel de terenuri sunt foarte rare, competițiile din categoria „Tenis 10” desfășurându-se pe lățimea terenurilor normale.

Pentru toate terenurile va exista instalație de nocturnă, conformă cu reglementările tehnice în vigoare, iar trei dintre terenuri vor avea și tribune. Proiectul cuprinde și o clădire administrativă, cu vestiare fete/băieți, toaletă, birou arbitru principal, cameră tehnică cu mașină de racordare rachete, zonă pentru părinți (terasă) pentru a putea urmări copiii, sală de festivități a Bazei Sportive, zonă de depozitare.

Foarte important este faptul că se prevede în studiul de fundamentare „desfășurarea gratuită a minimum 100 de ore de inițiere/sezon cu elevii școlilor cu care se vor semna parteneriate, ore la care vor participa și profesorii de sport ai instituțiilor de învățământ”.

Nostalgia useriștilor după anii comunismului

Studiul de fundamentare de care am amintit a fost supus analizei în ședința Consiliului Local Gura Humorului de la sfârșitul lunii iunie. Au votat „pentru” toți cei 14 consilieri locali prezenți de la PNL și PSD, singurii care au fost împotrivă fiind ceitrei consilieri de la USR (a absentat un consilier al PNL și cel de la ProRomânia). În cadrul ședinței, aceștia din urmă au insistat asupra necesității existenței unui teren de sport cu acces gratuit și nelimitat. Cei de la USR au invocat și faptul că sunt nostalgici atunci când se referă la terenurile existente acum, deoarece acolo au jucat baschet în tinerețe. La fel ca și ceilalți humoreni, de altfel. Nimic rău în această abordare, chiar și partea cu nostalgia, chiar dacă este extrem de populistă și era de așteptat să vină, eventual, din partea PSD. Problema este că până la acea dată, useriștii nu au avut nici o inițiativă legată de existența unui teren de sport cu acces gratuit pentru humoreni. Nu au avut niciodată în Consiliul Local Gura Humorului vreo inițiativă legată măcar de sport. În mod curios, s-au trezit abia acum. Din nostalgie. De abia după apariția proiectului și votarea studiului de fundamentare, cei de la USR au realizat că este important pentru oraș să existe un teren de sport gratuit. Au inițiat și o petiție online în care, după ce prezintă avantajele activităților fizice, invită oamenii să semneze pentru crearea condițiilor practicării gratuite a sportului. Evident, petiția nu are nici cea mai mică legătură cu proiectul de care vorbim. Apariția acestei petiții acum este, cu siguranță, doar o nefericită întâmplare.

Sincer, cine nu ar semna o astfel de petiție? Cine nu își dorește să aibă în localitatea în care locuiește terenuri de sport la care să aibă acces gratuit și nelimitat? Până acum, cei de la PSD erau acuzați că trăiesc în trecut, că nu înțeleg faptul că societatea a evoluat, că nimic nu mai este gratis, că pentru orice activitate sau obiectiv sunt necesare cheltuieli, chiar dacă aceste obiective aparțin primăriei. Se pare, însă, că populismul ieftin a fost preluat, cel puțin în Gura Humorului, de reprezentanții unui partid care se declară european, cu viziuni moderne. Atât de moderne că nostalgia după anii comunismului îi fac să boicoteze realizarea unui complex modern și absolut necesar.