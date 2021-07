Acuzații grave

Gheorghe Luța, primarul comunei Dornești, este acuzat că folosește discreționar un islaz cu o suprafață de 9 hectare, iar fermierii din sat nu au unde își scoate animalele la pășunat. Cu cuțitul la os și cu nervii la pământ, Vasile Șpac, un crescător de animale din Dornești, a făcut plângeri penale împotriva primarului. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție și comisarii Curții de Conturi sunt solicitați să verifice activitatea primarului Gheorghe Luța, sesizări în acest sens fiind depuse la cele două instituții în cursul săptămânii trecute.

”Dețin un număr de aproximativ 50 de vite (viței, vaci și tăurași) din anul 2017. În luna martie a anului 2019 am solicitat Primăriei Dornești o suprafață din islazul comunal pentru concesiune. După aproximativ o lună de zile am primit răspuns oficial că nu are islaz comunal liber de contract. Din verificări mai amănunțite am aflat că o suprafață de 9 hectare este liberă de contract de mai bine de 3 ani de zile (adică înainte să fac cererea de concesiune) și că primarul o ține așa din diferite motive. Principalul motiv este acela că parcela este utilizată de doi fermieri din alte localități, care au mutația în casa unui băiat al primarului și primește drept răsplată oi, miei și chiar bani”, se arată în plângerea trimisă la DNA și Curtea de Conturi.

Principala nemulțumire a fermierului este aceea că suprafața de 9 hectare este scoasă la licitație, așa cum prevede legislația.

Vasile Șpac vrea să fie verificat modul cum a decurs licitația organizată de Primăria Dornești pentru concesionarea pășunilor și dacă fermierii au animalele înscrise în registrul agricol al comunei Dornești și dacă numărul de animale acoperă suprafața de islaz solicitată. Crescătorul de animale spune că fermierii care folosesc suprafața de 9 hectare fără a avea nici un act legal sunt protejați de primar și nimeni nu se poate apropia de acel teren. Mai mult, islazul în cauză nu a fost curățat în nici un an și nu s-au distribuit nici îngrășăminte.

Din informațiile pe care le avem, acesta este doar începutul în ceea ce privește terenurile pe care le deține și le folosește direct sau prin intermediari primarul Gheorghe Luța. La mijloc ar fi vorba de sute de hectare de teren, iar de pe unele se încasează inclusiv subvenții din fonduri europene.