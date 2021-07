Nu vede nimeni?

Cunoscuta companie RCS&RDS este acuzată de reprezentanții unei asociații care militează pentru respectarea regulilor de urbanism de „banditism”. Conform celor de la Asociația „Respect Urban” Suceava, compania a dezvoltat un imperiu al comunicațiilor, însă a făcut aproape totul fără autorizarea lucrărilor. Conform site-ului rnews.ro, mai bine de 70% din rețeaua de fibră optică a RCS&RDS din România este construită fără autorizație.

„Noutatea anului 2021 este aceea că șefii acestei companii au decis să ia cu asalt regiunea Moldovei. Au început în județul Bacău și apoi s-au deplasat către Iași și Suceava. Ordinul e să cableze tot, însă, evident, tot în felul în care s-au obișnuit, cu japca – adică fără autorizație de construcție și, deci, fără vreun aviz de la instituțiile și companiile abilitate, cum ar fi: primării, Consiliul Județean, CNAIR, Direcția de Drumuri Județene, ANPM, Apele Române, INSCC, SNCFR (pentru că intersectează căi ferate), Delgaz Grid SA (pentru că amplasează fibra optică pe stâlpii lor). Zero taxe la companiile județene și naționale de drumuri, zero chirii pe stâlpii utilizați, zero bani pe studii topo, zero bani pe studii de coexistență pe stâlpi și pe refacerea infrastructurii de stâlpi neconformi, zero, zero, zero…”, se arată într-o hârtie trimisă către Monitorul de Suceava de Asociațiile „Respect Urban” Suceava și Comcast Moinești.

Unele primării nici nu au catadicsit să se intereseze despre aceste lucrări ilegale

Pentru că asociațiile amintite doresc ca totul să se deruleze conform legislației în vigoare din România, s-au adresat mai multor instituții din județul Suceava, inclusiv primării, de la care au cerut informații despre lucrările derulate de cei de la RCS&RDS.

„Ceea ce e important a se ști este că unele primării nu au dat nici un răspuns la sesizările asociației, deși demersul este făcut în temeiul Legii nr.52/21 ianuarie 2003 republicată, privind transparenţa decizională în administrația publică, Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 544/2001, precum şi a Legii 50/1991 privind Autorizarea lucrărilor de construire şi Normele metodologice aferente”, se arată în hârtia transmisă de cei de la Asociația ”Respect Urban” Suceava.

Unele primării, cum ar fi cele din Bunești sau Baia, nu au oferit nici un răspuns, în timp ce de la Vulturești li s-a transmis că din verificările efectuate de Consiliul Județean Suceava, firma RCS&RDS nu avea nici un fel de autorizație de construcție. Nici Primăria Ciprian Porumbescu nu a autorizat nici un fel de construcție, cu mențiunea că nu a existat nici o cerere în acest sens.

La Dărmănești, o administrație care nu acceptă încălcarea legislației

Cei mai tranșanți s-au dovedit cei de la Primăria Dărmănești. Aceștia s-au deplasat în teren și au observat lucrările efectuate hoțește. Au notificat compania RCS&RDS pentru a intra în legalitate, mai ales că aceștia nu au depus nici un fel de document pentru lucrările deja făcute. „Le-am pus în atenție să sisteze lucrările și să aducă terenul la starea inițială, ceea ce nu s-a întâmplat. Vom trece și la celelalte măsuri care ne sunt permise de lege, mai ales că o parte din lucrări au fost realizate pe un drum agricol din Mărițeia Mare, unde urmează să introducem rețea de canalizare”, a arătat Dan Chidoveț, primarul comunei Dărmănești. Pentru neregulile constatate, firma RCS&RDS a fost amendată cu suma de 70.000 de lei.

Și la Moara s-au constatat aceleași deficiențe. ”Am primit sesizări că se efectuează lucrări fără autorizație, iar când am mers în teren am constatat că lucrurile sunt cât se poate de reale. Firma RCS&RDS a fost amendată cu 5.000 de lei și i s-a impus să intre în legalitate, în caz contrar urmând să facem și alte demersuri pentru a stopa această lucrare”, a precizat Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara.

Cum acționează muncitorii care introduc fibra optică

Practic, muncitorii care lucrează pentru a implementa fibra optică vin cu un utilaj mic și extrem de eficient, care reușește să sape și să acopere într-un timp foarte scurt o lungime de câțiva kilometri. Până când cineva să se sesizeze și să anunțe autoritățile muncitorii au dispărut, iar a doua zi acționează într-o altă zonă. Practic, un soi de luptă de gherilă, pe principiul hărțuirii adversarului până când acesta este prea buimăcit pentru a-și dea seama ce se petrece. În felul acesta sunt încălcate fără nici o jenă proprietăți particulare sau publice, iar dacă toată lumea tace se ajunge la o ilegalitate de proporții uriașe.