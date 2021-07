Proiect

Mai mulți elevi au participat recent la Școala de vară „Re-creație la altitudine”, ediția a III-a, la Poiana Stampei. Cu un program diversificat, bine stabilit, atractiv, elevii au reușit să transforme câteva zile de vacanță într-o poveste de neuitat. „Re-creație la altitudine” se înscrie într-un proiect mai amplu ce are ca scop dezvoltarea și promovarea localității Poiana Stampei ca stațiune turistică de interes local și ,,poartă de intrare în Bucovina”.

Acest proiect, după cum ne-a spus prof. drd. Dorina Paicu, de la Școala Gimnazială Poiana Stampei,vizează dezvoltarea economică - potențialul turistic al zonei, dezvoltarea culturală - obiceiuri și tradiții, patrimoniu cultural, dezvoltare socială - formarea unei personalități sănătoase, armonioase, a tinerilor. „Resurselor pe care ni le pune la dispoziție mediul înconjurător li se alătură o valoroasă moștenire folclorică, dar factorul uman are rolul hotărâtor în valorificarea acestor resurse. De aceea, se impune să-i pregătim pe copii pentru viață, dezvoltându-le încrederea în sine, capacitatea de comunicare și relaționare, de exersare a unor abilități și deprinderi”, a explicat Dorina Paicu.

Activități

Sub genericul „Școala - factor activ în promovarea comunității", într-una din zilele școlii de vară, elevii au vizitat Casa-Muzeu, unde li s-a predat o veritabilă lecție de etnografie, folclor și exprimare artistică: elemente de patrimoniu cultural, ateliere de lucru, meșteșuguri tradiționale, exersarea unei suite de jocuri populare și interpretarea unor melodii la vechea pianină vieneză, un obiect inedit ce reconfirmă legăturile cu imperiul. La această activitate au fost implicați și tinerii de la Cercul ,,Micii meșteșugari”. Mulțumiri din partea organizatorilor se îndreaptă către Nina Liliana Cîrdei, Gheorghe Dumitrache, Olguța Georgescu, Ovidiu Georgescu, Maria Jescu, care s-au implicat în reușita activităților cu copiii. „Aprecieri doamnei Mihaela Valentina Buculei, profesor la Palatul Copiilor Suceava și reporter la Radio România Actualități, partener media al proiectului. Aprecieri doamnei prof. Paraschiva Abutnăriței - președinta Asociației Pro-Basarabia și Bucovina, filiala Vatra Dornei. Mulțumiri Asociației Vechea Bucovină. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Poiana Stampei, Consiliului Reprezentativ al Părinților, pentru toate oportunitățile oferite”, a mai transmis prof. drd. Dorina Paicu, de la Școala Gimnazială Poiana Stampei.

Tabla cu mesaje

Într-o altă zi a școlii de vară, protagoniști au fost absolvenții școlii din localitate. Ziua a debutat cu o activitate de dezvoltare personală, tip ,,masă rotundă", la Sala Sporturilor din localitate, un alt proiect al Primăriei Poiana Stampei. ,,<Tabla cu mesaje> (o idee a generației 2017) constituie, de fapt, un<bun venit> adresat de elevii clasei a VIII-a colegilor mai mici (așa o vor găsi cei care vin în clasa a V-a).

Tot împreună cu ei am continuat incursiunea pe <Via Transilvanica>, urmărind marcajele și traseul din Poiana Stampei Centru până la Tătaru. Am constatat că îl parcurg mulți turiști români și străini, fie pe jos, fie cu bicicletele. Peisajele sunt de o frumusețe deosebită.

Am studiat flora spontană, am exersat tehnici de supraviețuire în natură, am observat elemente de arhitectură tradițională și ocupații specifice anotimpului în zona de munte”, au mai transmis organizatorii.

Copii inițiați în tainele picturii și ale broderiei

Tot în cadrul școlii de vară „Re-creație la altitudine” a fost inclusă și activitatea LeAF - Learning about Forest (program mondial). A fost vorba de acțiunea ,,Povești din habitatul meu misterios” - Tinovul Mare Poiana Stampei - identificare amplasament, drumeție, observare faună și floră - aplicație LeAF. Elevii mai mici au (re)descoperit tainele rezervației floristice, unică prin speciile rare de plante și frumusețea traseului parcurs. Fiind o săptămână derulată și sub genericul ,,Sport, natură, sănătate”, copiii au valorificat și potențialul noului teren de sport, construit, la standarde europene, după un proiect al Primăriei Poiana Stampei. La ateliere, s-au finalizat cele mai interesante lucrări, ce reprezintă (unele) aspecte ale comunității din Poiana Stampei.

Elevii participanți la școala de vară au vizitat și Mănăstirea Piatra Fântânele, lăcaș de cult care este partener în activitățile culturale ale comunității din Poiana Stampei. Aici, participanții au beneficiat de darul binecuvântat al maicilor care, cu talent, migală și trudă, i-au inițiat în tainele picturii și ale broderiei. „Rețetele vechi ale siropului de căpșuni și afine, alături de o prăjitură tradițională, au întregit o experiență minunată. Iar copiii noștri nu au uitat de daruri pentru prietenii de la mănăstire. Prezentarea în public și o parte din activitățile de exprimare artistică din perioada școlii de vară s-au desfășurat împreună cu elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 165, București, Sectorul 4, partenerii noștri din proiectul Punți cultural-educative între sat și oraș”, am mai aflat de la Dorina Paicu, sufletul acestor proiecte educative din Poiana Stampei, coordonatoarea Cercului „Micii meșteșugari” din localitate.