Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava

A obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, după ce a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, și vrea să urmeze Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație și Management Public, programul de licență Resurse Umane.

Este vorba despre Ioana Daria Ciubotariu, care ne-a spus că a ajuns la această performanță, de a se situa printre cei șapte elevi de 10 la bac din județul Suceava, fără să facă meditații particulare la nici o materie, „deoarece orele suplimentare de la școală, susținute de profesori cu adevărat implicați în ceea ce privește viitorul fiecăruia dintre noi, s-au dovedit a fi mai mult decât suficiente”.

Diana a absolvit Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava cu media 9.98. Cu toate că media de la evaluarea națională putea să-i ofere un loc la orice liceu din județ, încă din clasa a VII-a a hotărât că viitorul ei de licean este la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. „Pentru această decizie, pe care nu o voi regreta niciodată, îi sunt profund recunoscătoare fostei mele profesoare de limba română, doamna Loredana Pașcan, care a văzut în mine un viitor adult cu potențial și care este motivul pentru care am această afinitate pentru domeniul socio-uman”, ne-a povestit tânăra.

„Nu cred că am avut vreodată o satisfacție mai mare decât aceea de a-i face mândri pe părinți”

Anii de școală petrecuți la „Mihai Eminescu” au reprezentat pentru Daria o perioadă plină de elemente de noutate. „Câte o parte din ceea ce sunt astăzi se datorează fiecăruia dintre colegii cu care am împărțit o clasă timp de patru ani și cărora le doresc mult succes în tot ceea ce își propun”, spune Daria.

Un gând de recunoștință din partea „elevei de 10” se îndreaptă către diriginta din liceu, prof. Rodica Cozaciuc. „Nu cunosc persoană mai capabilă să învețe sute de elevi o istorie atât de <savuroasă>, învelită în glumițe subtile și povețe folositoare. Datorită doamnei diriginte nu voi uita niciodată povestea Micii Uniri din 1859 sau poezia care începe cu <N-oi uita vreodată, dulce Bucovină...>. Dumneaei este aceeași persoană cu care am străbătut România din Maramureș până în București, legând peste tot amintiri care mai de care. De asemenea, îi datorez atât nota de la bacalaureat, cât și o bună parte din modul meu de gândire doamnei prof. Camelia Lorenți, care a transformat orele de limba română într-un adevărat deliciu. Replica mea preferată de la ora dumneaei va rămâne mereu <Copilași, noi la română facem și lecții de viață, nu doar literatură>”, ne-a destăinuit absolventa de la „Mihai Eminescu”.

Daria le mulțumește și părinților ei care au presat-o cu ideea apropierii bacului și i-au dat șansa de a lua singură inițiativa în a se pregăti. De aceea, spune tânăra, „nu cred că am avut vreodată o satisfacție mai mare decât aceea de a-i face mândri pe ei, pe părinți”. Și Daria ne-a mai spus ceva. Inedit, poate. Ea îi mulțumește colegei sale Anamaria Sabie (care a obținut și ea 10 la bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021), cu care a împărțit (jumătate din liceu) doi metri de bancă „și cu care am învățat toată materia pentru bac în mai puțin de o lună (da, copii, se poate!)”.

Un gând despre mine...

Am întrebat-o pe Daria dacă este mulțumită de ea, de ceea ce a realizat până acum, iar răspunsul ei a fost ceva mai elaborat: „Cea mai importantă persoană căreia vreau să îi mulțumesc pentru reușita mea sunt eu. În momentul în care ți se oferă toate resursele necesare pentru a te pregăti, elementul-cheie este propria voință. De aceea, sunt mândră de mine că nu m-am gândit nici pentru o secundă să renunț și că am ajuns să îmi cunosc adevăratul potențial. Consider că acesta este cel mai important aspect când vine vorba de dezvoltarea personală. De asemenea, sunt mândră că am reușit să absolv cu a doua medie pe liceu, precum și că am contribuit la plasarea colegiului pe locul doi în clasamentul liceelor cu medii de 10 la bac din județ”.

„Așteptări serioase de la viitoarea... eu”

Să nu credeți că succesul de acum, de la bac, a făcut-o pe Daria Ciubotariu să lase garda jos, să fie mai puțin exigentă cu ea, cu așteptările ei. A decis să studieze Facultatea de Administrație și Management Public la București, programul de licență Resurse Umane. Își dorește să ajungă sus, să atingă treptele succesului, urcând, pe rând, pas cu pas, cu perseverență și dedicare, astfel încât „să mă fac mândră, în primul rând, pe mine cea de 10 ani, care are așteptări serioase de la viitoarea... eu”.

Absolventa recomandă cât mai multor viitori liceeni să își continue studiile la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, „deoarece profesorii de excepție, colectivul de colegi, chiar și domnul gardian, cu care am ajuns să mă împrietenesc pe final de clasa a XII-a, le vor transforma următorii patru ani într-o experiență memorabilă. Cât despre cei care dau bacul anul viitor, mesajul meu pentru ei este să aibă încredere atât în sine, cât și în profesori, și să tragă la maximum de potențialul lor. Așa cum am auzit de multe ori, <Și când nu mai poți, mai poți un pic>”.