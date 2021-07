470.000 de euro investiți de „Hope and Homes for Children” în reforma sistemului de protecție a copilului din județul Suceava

În 2020

Peste 20 de milioane de lei au fost investiți anul trecut de „Hope and Homes for Children” în reforma sistemului de protecție a copiluluidin țară. În județul Suceava, anul trecut, „Hope and Homes for Children” a susținut închiderea ultimelor două centre de plasament din județ, investind 470.000 de euro, prin construcția a două case de tip familial și renovarea a trei apartamente familiale. De asemenea, 1000 de copii și tineri vulnerabili din 14 județe au beneficiat anul trecut, în total, de ajutorul fundației.

În județul Suceava, fundația a susținut închiderea procesului de dezinstituționalizare, cu ultimii 39 de copii din Centrul de Plasament „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Solca și din Centrul de Plasament „Speranța” Suceava, mutați la final de 2020 în două case de tip familial construite de fundație și trei apartamente renovate.

Directorul Global de Programe al Hope and Homes for Children, Ștefan Dărăbuș, a declarat că atunci când pandemia a făcut ravagii, „cei mai loviți nu am fost noi, oamenii obișnuiți, deși așa ne-am simțit. Panica, anxietatea, impredictibilitatea au fost cumplite și dintr-o dată ziua de mâine nu mai era atât de sigură. Ne-au copleșit gândurile negre, fricile viscerale și îndoielile. Și totuși, asta e nimic, pe lângă ceea ce au simțit cei mai puțin norocoși decât noi, cei pe care hazardul i-a menit să se nască săraci, i-a lăsat fără părinți, fără mâncare pe masă, fără un acoperiș deasupra capului. Pentru ei, pandemia a fost un adevărat dezastru”. Ștefan Dărăbuș a mai adăugat că anul 2020 a fost anul pe care, mai mult ca oricând, l-a dedicat copiilor vulnerabili. „Dacă până atunci ni se părea greu să găsim resurse și sprijin pentru a ține copiii lângă părinții lor sau pentru a-i duce acasă pe cei din orfelinate, ceea ce s-a întâmplat în 2020 a fost de nedescris: mult mai multe familii au fost literalmente pe marginea prăpastiei, lipsite de speranță, iar copiii instituționalizați – aproape damnați să rămână în orfelinate. Și totuși, cu ajutorul vostru, al celor care ne-ați fost aproape, am putut să evităm dezastrul pentru mulți copii, pentru multe familii. Am făcut ceea ce știm noi cel mai bine să facem: o punte între voi, cei care ne sprijiniți și ei, copiii și familiile pentru care suntem aici. Am ținut familii împreună. Am dus copiii înapoi acasă. Și i-am ajutat, împreună, să treacă și ei, cumva, de anul dramatic care a fost 2020. Pentru asta, nu aș ști vreodată cum să vă mulțumesc”.