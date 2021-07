Joi, la sediul Primăriei Suceava

Amenajarea parcului Șipote ca zonă de agrement a Sucevei va face obiectul unor discuții aprofundate între aleșii locali suceveni, specialiști din cadrul primăriei și membrii comisiei tehnice care trebuiau să stabilească tema de proiectare pentru etapele următoare ale proiectului.

Întâlnirea, convocată de primarul Ion Lungu pentru ziua de joi, 8 iulie, ora 14.00, în sala de Consiliu Local, vine ca urmare a situației ciudate la care s-a ajuns după trei luni de activitate a comisiei – singura concluzie fiind organizarea unui concurs de soluții, o variantă costisitoare și de durată.

“În ultima ședință de Consiliu Local s-a aprobat să se facă temă de proiectare pentru studiul de fezabilitate al proiectului de amenajare a zonei de agrement Parc Șipote. Acolo se pot face lucruri frumoase, dar în anumite condiții... s-a spus foarte clar care sunt condiționările de la Romsilva și de la care trebuie plecat. Vom avea discuții, ne dorim ca într-o lună de zile aceste idei care vin de la arhitecți, peisagiști, silvicultori să prindă contur, să putem face o temă de proiectare pentru studiul de fezabilitate”, a spus primarul Ion Lungu, anunțând convocarea acestei întruniri necesare.

Anterior constituirii acestei comisii, municipalitatea suceveană prezentase o variantă de proiect pentru amenajarea zonei de agrement Șipote, cu fântâni arteziene, alei noi, spații de joacă, amfiteatru în aer liber și căsuțe de lemn, dar în urma criticilor formulate de unele grupuri, în special pe social-media, s-a mers pe varianta constituirii unui grup de lucru, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile, care să prindă în tema de proiectare idei mai bune, care să fie puse în practică.

“Logica am spus-o de la început... toată lumea a acuzat primăria că nu se pricepe, nu știe, nu face proiecte, deși noi am făcut un proiect destul de bun. Dar na... așa e în democrație, ne-am conformat, am zis ca lumea pricepută din oraș să participe la realizarea acestei teme de proiectare. Așa a apărut acea comisie tehnică din 10 persoane, dar trei luni de zile ne-am învârtit în cerc, dacă după această perioadă singura concluzie e să se facă concurs de soluții.

Nu ne amestecăm în treburile lor, dar trebuie să dea dovadă și de eficiență”, a mai spus edilul sucevean.

Comisia Tehnică pentru realizarea temei de proiectare a zonei de agrement Parc Șipote este formată din trei reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România - Corina Roncea, Florin Manole și Bogdan Adomniței ca membri titulari, iar Alexandru Olteanu și Iulia Cosovan membri de rezervă; un reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava - Cezar Valentin Tomescu; un reprezentant al Direcției Silvice - Ovidiu Morari, un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național - Aurel Buzincu; trei reprezentanți ai Primăriei municipiului Suceava (directorii Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, Direcției Patrimoniu și Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport) și doi reprezentanți ai societății civile, desemnați prin votul online - Alin Opincaru și Sînziana Râșca.