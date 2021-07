Acuzații

Nistor Tatar, fost primar al municipiului Rădăuți, a fost găsit în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate (ANI). Potrivit inspectorilor ANI, în exercitarea mandatului de primar ar fi încheiat un contract de lucrări cu o societate comercială (n.a. - SC Servicii Comunale SA Rădăuți) la care era angajat cu contract individual de muncă, suspendat pe durata exercitării funcției de primar, producând foloase materiale pentru sine, respectiv asigurarea creșterii cifrei de afaceri și a profitului societății. ”Ulterior încetării mandatului de primar, a reluat activitatea în cadrul acestei societăți și a fost încadrat într-o funcție mai bine plătită”, se arată într-un comunicat ANI. Între timp, Nistor Tatar nu mai lucrează la SC Servicii Comunale SA.

Inspectorii Agenției Națională de Integritate au sesizat și Camera de Conturi Suceava în ceea ce îl privește pe Nistor Tatar. Curtea de Conturi trebuie să identifice elementele de încălcare a Legii nr. 273/2006privind finanțele publice locale, referitoare la modul de utilizare a resurselor bugetare ale Primăriei Municipiului Rădăuți. Mai exact, inspectorii ANI spun că în calitate de primar (ordonator principal de credite) Nistor Tatar a încheiat uncontract de lucrări cu valoarea totală de 409.922,63 de lei, fără să existe în bugetul primăriei prevederi bugetare pentru această lucrare.

Contactat telefonic, fostul primar din Rădăuți spune că nu a primit nici o hârtie din partea ANI, iar acuzațiile care i se aduc sunt ridicole.

”În contractul semnat privind executarea lucrărilor se stipula că se vor executa doar pe bază de notă de comandă, iar eu nu am dat nici o astfel de notă cât timp am fost la conducerea Primăriei Rădăuți. Cât privește contractul cu SC Servicii Comunale SA, nu am avut de câștigat nimic personal. Voi face o plângere în instanță și nu am nici o emoție, pentru că știu că nu am încălcat legea”, a arătat Nistor Tatar.