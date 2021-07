Singura elevă de 10 la bacalaureat din mediul rural, Anamaria Sabie: „Sunt mândră de mine și de faptul că nu a fost inutilă munca pe care am depus-o”

Performanță

Singura elevă din mediul rural, din județul Suceava, care a luat media 10 la bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2021, Anamaria Sabie, spune că este mândră de ea și de faptul că nu a fost inutilă munca pe care a depus-o în toți anii de școală. Tânăra a absolvit Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Bănești, comuna Fântânele, și este singura elevă a acestei școli care, după un parcurs foarte bun la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din municipiul Suceava, profilul Științe sociale - engleză intensiv, a obținut 10 la toate disciplinele susținute la bacalaureat.

„Anii de liceu au fost mai mult decât superbi”

Cu modestie, Anamaria ne-a spus că nu a luat meditații, dar a avut profesori foarte buni la liceu, cu care a făcut pregătire după orele de curs, la fel ca și colegii ei. „Am încercat pe tot parcursul vieții mele să ating ceea ce se numește perfecțiune. De când eram în fața primului meu examen serios, în clasa a VIII-a, la Școala Gimnazială <Mihai Eminescu> din Bănești, simțeam că sunt pregătită să iau 10 la limba română. Nu a fost așa. Am greșit un sinonim și am luat o notă mai mică decât cea sperată. Totuși, am ajuns unde mi-am dorit, unde învățase și sora mea, care îmi povestea mereu de cât de <fain e la Peda>”, ne-a povestit decarista de la Pedagogic.

Și chiar așa a fost pentru Anamaria. Mai ales când a cunoscut-o pe profesoara de istorie Rodica Cozaciuc. „Nu eram în clasa dumneaei, dar m-am transferat din al doilea semestru din clasa a IX-a. Mă împrietenisem cu cei din clasa a IX-a F dinainte să fiu în clasa lor și am înțeles ulterior că locul meu era acolo de la început. Anii de liceu au fost mai mult decât superbi. Colectivul de care am aparținut e unul cu care mă mândresc: cântăreți, rapperi, olimpici, atleți, actori, oratori, IT-iști…, și mai ales persoane minunate care merită garantat denumirea de <prieteni>. Doamna profesoară de istorie Rodica Cozaciuc, care ne-a fost și dirigintă,ne-a făcut pe toți să iubim istoria și s-a bucurat pentru mine, pentru rezultatele mele, cu aceeași intensitate precum familia mea”, povestește deja cu nostalgie Anamaria.

Amintiri. Povestea continuă... altundeva

„Eleva de 10” spune că a fost într-o clasă de top. „Aveam tupeu și eram uniți, dar nu ne lipsea bunul-simț. Îmi amintesc că în clasa a IX-a am avut de compus la limba română un discurs pe care să îl prezentăm în fața clasei. Eu am vorbit atunci despre liceu și despre cum nu vreau să treacă, pentru că, odată cu absolvirea, vine un mare <Adio> pentru copilărie”, este convinsă Anamaria. Și da. Ea nu ar fi vrut să se termine povestea frumoasă începută acum 4 ani, alături de colegi și prieteni de la „Peda”: „Aș fi vrut să continue conversațiile de pe grupul clasei și trezitul de dimineață. Să mergem la Lidl, la Souvlaki și să ne certe domnul gardian că întârziem. Mi-e dor deja. Mi-e dor să mergem în excursii în fiecare semestru (cât s-a putut). Mi-e dor să chiulim de la ore și apoi să ne numărăm absențele, să vedem câte mai putem face. Mi-e dor de activitățile desfășurate la Muzeul de Istorie, de piesele de teatru și de multe emoții. Nu știu când a trecut timpul. Aș vrea să fi luat în serios toate cuvintele familiei, care spuneau că trăiesc <cei mai frumoși ani>”, mărturisește tânăra.

„Colegiul Național <Mihai Eminescu> va avea mereu un loc aparte în sufletul meu și sper ca mulți alți elevi să fie inspirați să îl aleagă”

Ca orice adolescent, nu a crezut în ce spun „cei mai mari”. Acum spune cu mână pe inimă că este foarte mândră de colegii ei care au obținut, de asemenea, note valoroase la bacalaureat și vor deveni persoane demne în societate. Ar vrea să știe și ei că ea îi iubește pe fiecare în parte, din suflet, și le datorează toate fabuloasele amintiri. „Mii de mulțumiri familiei și profesorilor care și-au dat silința atât de mult, mai ales doamnei profesor de limba română Camelia Lorenți, pe care sper să o descopere mulți alți elevi. În cele din urmă, sunt mândră de mine și de faptul că nu a fost inutilă munca pe care am depus-o. Colegiul Național <Mihai Eminescu> va avea mereu un loc aparte în sufletul meu și sper ca mulți alți elevi să fie inspirați să îl aleagă. Nu am făcut meditații în privat. Mi-au fost suficiente orele de pregătire făcute după cursuri de către profesorii de specialitate, ore la care puteau participa toți elevii”, ne-a mai spus Anamaria Sabie, adolescenta care a muncit pe brânci să-și depășească limitele, să atingă performanța, lucru pe care vrea să-l facă în continuare. „Plănuiesc să rămân în domeniul studiilor socio-umane, să urmez Facultatea de Drept și să aduc prestigiu liceului căruia i-am fost elevă patru ani”, a transmis Anamaria Sabie.