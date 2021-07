Sărbătoare

Câteva mii de pelerini au participat vineri la prăznuirea și comemorarea marelui voievod Ștefan cel Mare, la Mănăstirea Putna, manifestare care a încheiat ediția de anul acesta a Programului Ștefanian. La primele ore ale dimineții, câteva sute de pelerini din întreg județul, gospodari din toate vetrele folclorice ale județului, au pornit în pelerinaj către Mănăstirea Putna. Gospodarii au plecat din fața Primăriei Putna, în fruntea lor fiind președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarii din Putna și Rădăuți, Gheorghe Coroamă, respectiv Bogdan Loghin.

Pelerinii îmbrăcați în costume populare purtau cu ei steaguri tricolore și pe tot traseul au interpretat cântece religioase și patriotice. La poarta mănăstirii ei au fost întâmpinați în sunete de buciume de starețul mănăstirii, Melchisedec Velnic. Acesta le-a urat bun venit, amintind că anul acesta se împlinesc 150 de ani de la Marea Sărbătoare a românilor de la Putna. „Dragi gospodari ai satelor din Bucovina, vă spunem tuturor bine ați venit la sărbătoarea Măriei Sale. Astăzi se împlinesc 517 ani de la trecerea sa la cele veșnice, 517 ani de când el s-a înveșnicit în conștiința acestui popor. În anul acesta serbăm și 150 de ani de când Mihai Eminescu, cu Slavici, cu Ciprian Porumbescu și generația numită <România Jună>, a organizat, la Putna, primul Congres al Românilor de Pretutindeni. Serbarea din acest an se numește <Continuitatea unui ideal>. Nădăjduim că idealul tinerilor, al românilor de la 1871, așa cum s-a regăsit și în 1904, când s-au serbat 400 de ani de la strămutarea lăcașului de veci al slăvitului voievod Ștefan, așa cum s-a regăsit și în 1926 și în 1957, când în plin regim comunist studenții ieșeni, împreună cu tânărul Alexandru Zub, viitorul academician, s-au silit să ajungă la Putna când se împlineau de acum 500 de ani de la urcarea slăvitului voievod pe tronul Moldovei, și apoi mai târziu, în 1966, când s-au serbat 500 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestei mănăstiri, nădăjduim ca acel ideal al tinerilor să se regăsească și în sufletele românilor din ziua de astăzi. Și în mod deosebit dorim să se regăsească în sufletul tinerilor. Vă spunem încă o dată bun venit și vă poftim să participați împreună cu noi, ca împreună cler și popor să formăm oastea măriei sale”, le-a spus starețul Melchisedec Velnic pelerinilor veniți la Putna.

Credincioși veniți în număr mare pentru a-l cinsti pe Ștefan cel Mare

Pelerinii s-au alăturat apoi celorlalți credincioși din curtea mănăstirii care au venit să participe la Sfânta Liturghie, ceimai mulţi dintre ei trecând mai întâi pe la mormântul lui Ştefan cel Mare, unde au spus o rugăciune. Pe un frumos altar special amenajat pentru marea sărbătoare, împodobit cu icoane, cununi de cetină şi flori proaspete, slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alături de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoţi, diaconi și alături de invitați.

Aproape toți credincioșii erau îmbrăcați în costume populare, de la cei mai mici și până la cei mai în vârstă, și au adus cu ei drapele tricolore. În timpul împărtășirii clericilor a cântat corul de eleve „Ascensio” de la Liceul Teoretic cu profil de arte „Grigore Grigoriu” de la Mănăstirea „Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria” Hagimus, Căușeni, Republica Moldova.

În cuvântarea rostită la săvârșirea slujbei arhierești, ÎPS Calinic a vorbit despre personalitatea Marelui Voievod: ”La 2 iulie 1504 a trecut la Domnul Ștefan Voievod, cel care a fost numit de Papă <Atletul lui Hristos>, înconjurat fiind de prețuirea și iubirea sinceră a familiei, a sfetnicilor, a oștenilor și a întregului popor, adică de toți cei care îl cinsteau ca pe un părinte al tuturor. Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare este sfânt şi a fost sfânt, pentru că aşa l-au socotit românii vreme de cinci sute de ani. Sfânt este pentru faptele sale cele multe şi mari, pentru smerenia, dreptatea şi credinţa sa. Prin credinţa şi faptele sale, el şi-a făcut numele nemuritor şi şi-a asigurat slava cea veşnică.”

La finalul slujbei arhierești, în incinta mănăstirii a avut loc un program artistic de cântece patriotice interpretate de talentații copii ai Grupului vocal tradiţional „Ai lui Ştefan, noi oşteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, în admirația fețelor bisericești, a autorităților și a sutelor de credincioși încântați să-i asculte.

Marea sărbătoare a fost completată de o ceremonie militară, cu depunere de coroane de flori din partea autorităților și defilarea trupelor militare din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Suceava și a delegației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În timpul ceremoniei militare, muzica a fost asigurată de Orchestra Model a Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Certificate de pelerini oferite tinerilor și copiilor care au mers în pelerinaj la Mănăstirea Putna

Vineri, la Putna, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a înmânat certificate de pelerini tinerilor și copiilor care au mers în pelerinaj la Mănăstirea Putna. El s-a aflat în fruntea a câtorva sute de pelerini din tot județul Suceava care au parcurs pe jos traseul din fața Primăriei Putna și până la mănăstire. „Am venit în pelerinaj din nou la mormântului Marelui Ștefan. A venit multă lume îmbrăcată în costum popular, iar acesta este un semn de respect pentru înaintașii noștri. Putna este Ierusalimul Neamului Românesc și practic noi ne gândim de pe acum la sărbătoarea din 15 august când se împlinesc 150 de ani de la Marea Sărbătoare de la Putna, unde au fost Eminescu, Slavici și Ciprian Porumbescu. Vom face un moment pentru a reedita ceea ce a fost atunci. Dar acum am venit cu smerenie să ne închinăm la mormântul Marelui Ștefan, să participăm la slujbă și să încurajăm pelerinajul”, a spus șeful administrației județene, care a mers la Putna îmbrăcat într-o cămeşă pe care era scris mesajul „Hai în Bucovina”. El a reamintit faptul că de la Putna pleacă traseele Via Maria și Via Transilvania. „Aici suntem la kilometrul zero al acestor trasee. Și aș vrea ca aceste trasee să fie pline de pelerini spre Putna”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava. El a remarcat în mod special frumusețea costumelor populare ale celor care au venit în pelerinaj la Putna, dar și frumusețea acestei zone a Bucovinei. „Oamenii sunt cu credința în suflet și credința ne ajută. Aici trebuie să lăsăm răutatea, trebuie să lăsăm veninul, dușmănia și să avem mai multă încredere unii în alții și în bunul Dumnezeu. Iar noi aici în Bucovina suntem o zonă cu această toleranță, suntem născuți în suflet cu această credință în Dumnezeu. Uitați-vă la portul popular, uitați-vă cum zâmbesc fațadele caselor, grădinile, florile de la poartă, costumele populare. Asta înseamnă dispoziție și asta înseamnă lumină până la urmă”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din acest an se înscrie în calendarul de manifestări ”Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”, organizate sub patronajul Academiei Române și al Patriarhiei Române și dedicate aniversării a 150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni și de la Primul Congres al Studenților Români, care au avut loc la Mănăstirea Putna, în 15–16 august 1871. Cele două evenimente din 1871 au fost organizate de către studenții români de la Viena, reuniți în asociația „România Jună”, cu sprijinul studenților români din alte centre universitare și al multor români cu râvnă pentru unitatea neamului.