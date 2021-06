Decizie

Organizarea ediției de anul acesta a „Zilelor Humorului” va fi amânată având în vedere procentul redus de vaccinare anti-Covid în acest oraș. Anunțul a fost făcut de primarul din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, care a precizat că în momentul de față doar 20% din populația orașului s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. „Ne dorim ca Zilele Humorului să fie o sărbătoare a tuturor humorenilor, de care să ne bucurăm cu toții și care să ne aducă împreună după un an și jumătate în care am trecut prin multe provocări”, a declarat Ursaciuc. El a spus că în condițiile în care potrivit prevederilor legale evenimentele în aer liber se pot organiza doar conform hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, iar rata de vaccinare în orașul Gura Humorului este foarte mică, Primăria nu își dorește să condiționeze participarea la eveniment prin efectuarea de teste plătite. Marius Ursaciuc a spus că astfel s-a luat decizia de a amâna evenimentul „Zilele Humorului”, programat în perioada 30 iulie - 1 august. „Ținând cont că e sărbătoarea orașului și numai 20% dintre humoreni sunt vaccinați, nu vrem să producem o sciziune între cei vaccinați și cei nu sunt vaccinați, motiv pentru care am amânat organizarea acestui eveniment până când vom putea să ne adresăm întregii populații”, a mai declarat primarul din Gura Humorului. El a ținut să le mulțumească humorenilor pentru înțelegere, răbdare și pentru că s-au implicat în alegerea artiștilor care vor cânta pe scena „Zilelor Humorului”. ”Cu siguranță vom avea în vedere alegerea dumneavoastră atunci când, odată cu relaxarea restricțiilor și creșterea gradului de siguranță privind sănătatea publică, vom organiza festivalul festivalurilor din inima Bucovinei", le-a transmis Marius Ursaciuc locuitorilor din Gura Humorului.