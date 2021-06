Agresiuni grave

Un caz de agresiune grav spre foarte grav s-a petrecut acum câteva zile în centrul satului Adâncata, doi localnici, frați, suferind leziuni serioase (după cum se vede în fotografii), după ce au fost atacați și loviți cu răngi și bâte, cele mai multe lovituri fiind în zona capului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, fără a fi luate însă măsuri directe și concrete față de agresori, care au fost cunoscuți din noaptea agresiunii.

Pe 24 iunie, în zi de sărbătoare, în jurul orei 22.30, polițiștii de la Secția Rurală Adâncata au fost sesizați de unul dintre presupușii agresori că frații Marcel și Romică Grosu sunt în stare de ebrietate și provoacă scandal în parcul din centrul satului Adâncata, unde era un soi de bâlci local, cu o gheretă unde se consumau băuturi.

Echipajul deplasat în zonă nu i-a găsit inițial pe cei doi frați. Ei au fost găsiți pe drumul de la parc spre locuința lor, pe marginea drumului, cu urme evidente de agresiune, practic plini de sânge.

Bătaie în toată regula, departe de o altercație minoră

Cei doi frați au fost preluați de ambulanțe și transportați la Spitalul Județean Suceava. Ochi tumefiați de lovituri, plăgi care au necesitat copci, pe față și prin cap, fracturi de piramidă nazală, dinți rupți, sunt pe scurt leziunile suferite de cei doi. În plus, ambii au suferit fracturi la brațul stâng, în mod evident în timp ce își apărau capetele de lovituri.

Ambii urmează să-și scoată certificate medico-legale și se declară revoltați că față de agresori nu s-a luat măcar măsura reținerii pentru 24 de ore. Chiar dacă este vorba de vecini care au un conflict mai vechi și este posibil ca și frații să fi provocat scandalul, constatăm, având în vedere leziunile suferite de cei doi și fotografiile trimise, că agresiunea a fost într-adevăr gravă și se puteau lua măsuri mai ferme. Asta și în condițiile în care a fost vorba de un scandal și o agresiune în loc public.

„Nu știu cât au continuat să ne lovească pentru că am căzut ambii inconștienți. Ne-am trezit când deja poliția era lângă noi”

Frații au indicat fără dubiu trei dintre agresori şi neagă că au făcut scandal anterior atacului asupra lor.

”Am consumat un pahar de bere şi o cafea atât eu cât și fratele meu, apoi ne-am pornit spre casa. Cât am stat în parc nu am avut discuții sau divergențe cu absolut nimeni, sunt camere de luat vederi unde se poate verifica. La o distanță de circa 200 de metri de acel parc am fost ajunși din urmă de Loghin Sebastian, Onofrei Costel, Apăvăloaie Andrei și încă o persoană pe care nu o cunoaștem! Au început să ne adreseze înjuri şi amenințări cu moartea, iar în momentul în care ne-am întors cu fața spre ei au început să ne lovească cu o țeavă metalică, o bâtă de lemn, pumni și picioare, moment în care eu am căzut în șanț. Fratele meu, Romica Grosu, a încercat să mă ridice, moment în care agresorii au început să ne lovească cu bestialitate pe amândoi, am auzit o femeie care locuiește acolo când striga la agresori să se oprească că ne vor omorî! Nu știu cât au continuat să ne lovească pentru că am căzut ambii inconștienți. Ne-am trezit când deja poliția era lângă noi”, a declarat Marcel Grosu.

Ce au făcut la nivel oficial polițiștii

Polițiștii de la Adâncata au deschis dosar penal pentru comiterea a două infracțiuni de loviri sau alte violențe și așteaptă acum depunerea la dosar a certificatelor medico-legale. În funcție de leziunile suferite de cei doi, se va stabili încadrarea exactă a faptei.

Așa cum în cazul polițiștilor de la Adâncata pare a deveni un obicei, toți cei implicați în scandal, inclusiv frații bătuți, au fost amendați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, cu câte 1.000 de lei.

Se pare că incidentul inițial și agresiunea care a urmat au fost parțial înregistrate și de camere de supraveghere.