Sanitar-veterinar

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a demarat o acțiune de control care urmărește verificarea circulației medicamentelor de uz veterinar, care sunt vândute din farmacii veterinare, dar și din unele pet-shopuri, rezultă din unele informații.

Problema este una serioasă, consumul de produse alimentare de la animale tratate după ureche cu antibiotice ducând la sporirea antibiorezistenței, adică a lipsei de răspuns a pacientului la antibiotic.

După legislație, medicamentele veterinare se eliberează sub stricta supraveghere a medicului veterinar, care face un grafic al tratamentului, iar pe perioada respectivă este interzis consumul de lapte, carne, de la respectivul animal.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, a explicat de ce este atât de important ca medicația veterinară să fie eliberată doar sub stricta supraveghere a unui medic: „Consumul de produse alimentare care conțin inhibatori ai dezvoltării microbiene contribuie la sporirea antibiorezistenței. Altfel spus, pentru a fi pe înțelesul tuturor, un consumator de lapte de la un animal aflat sub un astfel de tratament poate dezvolta ușor o rezistență care să nu îl mai ajute atunci când are nevoie de un tratament pe bază de antibiotic. Este o chestiune delicată și sperăm ca toți agenții economici din domeniu să înțeleagă că acest comerț cu medicamente de uz veterinar trebuie făcut strict sub litera legii, pentru binele tuturor”.

Medicamentele de uz veterinar aflate în atenția celor care vor face controlul sunt antibioticele, antiinflamatoarele, anestezicele și medicamentele hormonale.

Sanitar-veterinarii au în programul de control și verificarea celor care fac comerț online, în special cu lapte. Cei care fac un astfel de comerț trebuie să țină cont de faptul că au nevoie de atestat de producător și de carnet de sănătate vizat de medicul de liberă practică, ce să ateste că animalele nu au boli contagioase și sunt cu vaccinurile la zi.