Ce părere ai despre...?

De ani buni locuitorii din zona centrală a orașului Suceava și nu numai ei au constatat o creștere îngrijorătoare a coloniei de porumbei care a pus stăpânire pe majoritatea clădirilor și spațiilor publice. Am stat de vorbă pentru a afla care e părerea ta despre prezența într-un număr atât de mare a porumbeilor în municipiu, cu toate consecințele ce apar din această cauză.

Mulți suceveni agreează aceste păsări, dar sunt conștienți în același timp și de neajunsurile provocate comunității, mai ales din zona centrală a orașului.

”Ei sunt frumoși, în schimb mizeria lasă de dorit”

Elena îndrăgește aceste păsări, dar are unele rezerve în privința modului în care sunt îngrijite de oameni: ”Sunt frumoși, dar e rău că fac mizerie. Se poate regla toată treaba asta, se pot face niște locuri în care să îi strângă. Greșeala vine din partea oamenilor care îi hrănesc, pentru că ei trebuie hrăniți cu mâncare specială, nu cu pâine. Am văzut porumbei și în orașe mai mari decât Suceava, dar trebuie să se ocupe cineva de ei, să-i îngrijească, nu numai așa, să-i avem.”

Liliana are aceleași rețineri când vine vorba de curățenie: ”Ei sunt frumoși, în schimb mizeria lasă de dorit. Nu știu ce ar putea face primăria, dar dintre locuitori s-a plâns cineva? Probabil că domnul primar va trebui să găsească o soluție pentru ei. Lumea îi hrănește pentru că sunt drăgălași.”

Lucian vede și el o cale de mijloc: ”Această problemă nu e ok. Uitați cum arată centrul și pavelele. Da, ar trebui făcut ceva, adică pentru a fi protejați și porumbeii, dar și spațiul public”, în timp ce Cătălin vede: ”Este o prezență plăcută și neplăcută în același timp. Plăcută pentru că oferă un farmec aparte acestei zone, dar din păcate mizeria este un lucru care nu ne onorează. Nu putem omorî aceste păsări, doar să fie distruse cuiburile din clădirile părăsite. Tind să cred că cei care administrează aceste clădiri sunt cei mai în măsură de a contracara acest atac.”

Copiii iubesc porumbeii, de aceea merită făcut un compromis

Camelia vine cu copilul să vadă porumbeii, însă recunoaște că e nevoie și de curățenie în centrul orașului:”Da, e ok, copiii se distrează. Într-adevăr, fac mizerie, exact, eu nu stau în Centru, așa că mie îmi plac. O soluție ar trebui totuși de găsit pentru ei, pentru că fac mizerie și deranjează lumea din jur, cu siguranță. Însă pentru amuzamentul copiilor, sunt ok. Autoritățile ar trebui să găsească totuși soluții pentru ei”, în timp ce Nicoleta a vorbit despre acest fenomen: ”E o chestiune cu două tăișuri. Pentru copii ei reprezintă o frumusețe și o frenezie, în schimb pentru curățenia orașului, nu prea. Nu putem controla înmulțirea lor și faptul că atâtea clădiri sunt părăsite de jur împrejur și ei își fac cuiburi aici denotă și indolența noastră. Eu nu văd multe soluții, exterminarea lor nu este un lucru normal, iar a priva copiii de bucuria fantastică care se citește pe chipul lor de asemenea nu este un lucru firesc. Cred că ar trebui controlat fenomenul, pentru a fi plăcut atât pentru copii, cât și pentru cei care gestionează curățenia în această parte. Nu ne comparăm cu alte orașe, unde sunt piețe întregi de porumbei, dar în care situația este gestionată altfel. Fiecare animal are drept la ambientul lui, dar cum noi nu le mai putem oferi acest ambient natural, trebuie să suportăm consecințele. La această problemă trebuie găsit un compromis care să afecteze mai puțin și o parte, și cealaltă.”

”Porumbelul este un simbol al frumuseții, al blândeții”

Ioan a crescut porumbei de mic copil și nu vede de ce ar putea cineva fi pornit împotriva lor:”În multe așezări urbane, în piețele publice, porumbeii sunt o prezență nelipsită. Au dreptate cei care se plâng de șobolani, de insecte, porumbelul este un simbol al frumuseții, al blândeții. Eu agreez porumbeii, stați de vorbă cu un om care din copilărie a crescut porumbei acasă și iubesc porumbeii. Într-adevăr, există aspectul ăsta că fac murdărie, dar dejecțiile porumbeilor nu reprezintă o sursă de poluare, se aduc deșeuri de afară cu tonele. Prezența lor aici reprezintă un risc pe care ți-l asumi, la tot griul ăsta apăsător din centrul orașului, porumbeii dau viață, creează o animație, cu singurul risc asumat de a face un pic de curățenie după ei”, la fel ca și Cosmin, care iubeşte necondiționat aceste păsări:”Eu am sincer o părere foarte bună, pentru că iubesc porumbeii. Într-adevăr fac foarte multă mizerie, dar eu îi iubesc și nu pot fi împotriva lor. Eu sunt din zona Timișoarei și acolo primăria le-a interzis oamenilor să-i mai hrănească, vor să scape de ei pentru că stau la geamurile oamenilor și fac probleme”, în timp ce Antonela ne-a spus cu fermitate:”Sunt frumușei, frumușei. Sunt și ei suflete, nu? Ca și noi. Oamenii se plâng, dar eu ce să le fac la oamenii din zonă. Întrebați-i pe cei care se plâng.”

”Sunt puțini cei care le dau de mâncare, iar pe majoritatea cred că îi deranjează”

Unii dintre trecători nu văd în prezența porumbeilor decât un neajuns, care trebuie îndreptat. Viorel ne-a spus: ”Nu-mi place când văd așa. Chiar mă întrebam, sunt foarte mulți care le dau de mâncare? Primăria trebuie să ia măsuri. Cred că sunt puțini cei care le dau de mâncare, iar pe majoritatea cred că îi deranjează. Asta-i părerea mea”, în timp ce Gheorghe ne-a arătat: ”Nu vedeți, balegă totul aici, sunt prea mulți. Fac mizerie multă, în fiecare dimineață spală aici. Trebuie să mai stârpească din ei, sunt prea mulți.”

Lipsa curățeniei pare să afecteze totuși cel mai mult o simbioză om - porumbel în centrul orașului, iar Iuliana crede că: ”Sunt frumoși, dar există o problemă, că nu se curăță când trebuie după ei și este un miros neplăcut. Sunt foarte frumoși, doar că asta e singura problemă, cei de la primărie să facă curățenie.”