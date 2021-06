La a VII-a ediție

Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național „Regina Sânzienelor”, un eveniment unic, la nivel național, prin amploare, concept și desfășurare, a avut loc recent în frumoasa Bucovină, adunând aici tradiții și reprezentanți din toate județele țării.

La invitația organizatorilor, oameni cu suflet mare, sprijiniți doar din domeniul privat, în Regatul Sânzienelor, din Bucovina magică, au venit oameni de cultură din toată țara, ambasadori ai tradițiilor din zonele pe care le reprezintă cu mândrie, zâne bune, Sânziene, prințese și prinți, regine, cavaleri și haiduci, oameni care au în comun dragostea și respectul pentru patrimoniul neprețuit al poporului nostru.

Pentru o zi, zânele noastre bune, Sânzienele, s-au întrupat și au devenit regine și prințese. Evoluțiile concurenților au purtat spectatorii și membrii juriului într-o călătorie emoționantă și educativă prin toate zonele etnografice ale României, printre cuvinte, cântece și tradiții concentrate pe reflectarea patrimoniului nostru național.

Coronițele de Sânziene și magia lor

Conform tradiției, Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă si dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor.

Legat de florile de Sânziene, există numeroase tradiții, care implică culegerea lor de pe câmpuri și împletirea unor frumoase cunune, cu fel de fel de atribute magice, de la visarea ursitului până la determinarea anilor în care îți merge bine sau rău…

Tocmai de aceea, unul dintre momentele interesante ale festivalului este tocmai cel dedicat realizării cununelor de flori, de la culegerea lor de pe câmpuri până la împletirea cât mai meșteșugită, fiind un adevărat atelier-școală pentru participanți și nu numai.

“Este o tradiție ca fetele tinere să arunce cununa cu flori pe apă, iar seara o să viseze pe cel care îi e alesul”, a spus Loredana Confederat, care a cules personal florile, chiar de nu ține acum să viseze pe careva...doar mai e vreme!

“Am venit pentru prima dată și sunt fascinată de câtă dragoste și atracție pentru tradiții și obiceiuri am găsit aici, în Bucovina. Este extraordinar faptul că încă mai sunt oameni care vor să ajungă acolo, la izvoare….” a spus, împletind la coroniță, Alexandra Chira – ambasador al județului Sălaj, desemnată să jurizeze reginele, prințesele și pe cei care au ales să participe la acest festival special.

“Vrem să împletim o cunună de flori de câmp, cu Sânziene, care să țină ascunsă în florile ei magia și frumusețea acestei sărbători pe care o prăznuim și o păstrăm în sufletele noastre. Am fost fascinată de frumusețea pe care am găsit-o aici, de oameni și de locuri.

Printre tradițiile pe care le avem în zona noastră aceea potrivit căreia fetele tinere trebuie să își pună flori de sânziene sau cunună de sânziene sub pernă, pentru a-și visa ursitul. În zona noastră predomină poveștile fantastice, care vin din bătrâni și care înfățișează Sânziana ca pe o ființă suavă, blândă, care se transformă dintr-o fată într-o floare sau dintr-o floare într-o fată și cred că asta este frumusețea fiecărei zone, pentru că fiecare dintre noi vine cu câte o poveste, cu ceva nou, contribuind la magia acestei sărbători”, a spus Teodora Petruț, concurentă venită din județul Hunedoara, din inima Țării Zarandului.

Printre cele care împleteau florile în frumoase cunune s-a aflat și Regina Sânzienelor de anul trecut, Irina Chirinciuc, din Chișinău, dar de data aceasta în calitate de ambasador al Basarabiei, venită să aleagă noua Regină a Sânzienelor.

“La noi, de Sânziene, se făceau coronițele acestea din sânziene galbene și fiecare membru al familiei le arunca pe casă – dacă pica coronița, era semn rău. Dacă rămânea, pentru fetele care voiau să se căsătorească era semn bun”, a precizat Laura Tătăran, venită din județul Satu Mare - Ținutul Codrului.

“La Vâlcea, dar și în toată Oltenia, Sânzienele au un rol esențial. Dimineața, cu roua pe Sânziene, trebuie culese florile, pentru a fi puse sub perină, spre a-și visa ursitul. Este o onoare și o plăcere de a descoperi că există și alte județe care respectă acest obicei, plus că există o extraordinară varietate. Am văzut în Herculane că fetele fac numite descântece cu ajutorul Sânzienelor, dar toate au un numitor comun – fie visarea ursitului, fie un scop tămăduitor”, a precizat și jurnalista Ana Maria Cîrstea, ambasador pentru județul Vâlcea, desemnată să-l reprezinte, alături de opincarul Alexandru Ilinca.

Cu frumoasele coronițe din flori așezate pe cap, cu pletele în vânt și zâmbetul pe buze, frumoasele Sânziene, de toate vârstele, au umplut de voie bună împrejurimile Hanului Voievozilor, de la Horodnicul de Jos, generoasa gazdă a evenimentului, pentru al doilea an consecutiv, atrăgând toate privirile.

Parada Sânzienelor și a costumelor mitologice

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului, în fiecare an, este Parada Sânzienelor, căreia, i s-a adăugat de la această ediție, și cea a costumelor inspirate din mitologia românească.

Sânzienele, aduse cu o impresionantă caleașcă albă, trasă de cai negri ca tăciunele, precum cei din basmele românești, au apărut însoțite de cel mai faimos personaj istoric și mitologic în același timp – Ștefan cel Mare.

În jurul lor roiau zdraveni Feți-Frumoși, cu cușme înalte de un metru, din coadă de păun, dar și alte personaje desprinse din povești – Ileana Cosânzeana, Păcală sau Zâna Zorilor, sporeau farmecul paradei, întâmpinată în acorduri solemne de bucium.

Unul dintre cei mai bucuros participant era chiar ambasadoarea județului Teleorman, actrița Ioana Calotă, de la Teatrul Notarra din București, prezentă la aproape toate edițiile de până acum:

“Sunt foarte multe tradiții legate de Sânziene, la noi se numesc Drăgaicele - iele care nu sunt privite cu ochi răi, ca în alte zone folclorice, pentru că ne concentrăm pe norocul pe care îl aduc aceste zâne și pe faptul că le serbăm la nașterea Sf. Ioan Botezătorul. Ele aduc prosperitate, fertilitate femeilor căsătorite care nu au copii, bucuria nunți fetelor care nu sunt măritate, dar și băieților care nu sunt însurați, totul este o veselie și o bucurie. Și noi aruncăm coronițele pe casă, dar dacă or să cadă, nu e nici o problemă, înseamnă că la anul măritișul sau împlinirea dorinței respective. Aici, la dvs, este foarte frumos, mi-e plină inima de fericire și bucurie și-i mulțumesc lui Dumnezeu că mai există oameni ca Dumitru Parasca, care organizează lucruri din suflet, pentru alții, astfel încât tradiția să meargă mai departe”.

Istoria festivalului “Regina Sânzienelor”

Faptul că o inițiativă privată de organizare a unui festival, care nu doar că a devenit tradiție ci și crește în renume, importanță și participare, de la o ediție la alta, se organizează la Suceava, de șapte ani de zile, fără nici un sprijin din partea autorităților, ci doar a unor firme precum Denis (cu magazinele Anna Cori), care le-a fost alături de la bun început, este nu doar surprinzător, ci poate fi considerat chiar o minune, precum cele făcute de Sânziene.

“Această minune a apărut ca urmare a unei propuneri făcute de mine membrilor «Obcina literară» din Rădăuți, în 2015, când am dorit ca de Sânziene, să-i invit în natură, alături de familie, copii, iar fiecare să povestească câte ceva din ceea ce știu de la bunica, de la mama, despre această frumoasă sărbătoare. Ne-am întâlnit și a fost atâta bucurie și magie, că ne-am despărțit seara târziu. Într-o glumă, atunci, am premiat-o pe o profesoară de desen, Bogdana Rașcu, numind-o Regina Sânzienelor.

Dar cu toții ne-am bucurat de flori, de natură, de poezie… Așa a început prima ediție.

Ulterior mă întrebau – nu mai faci nimic de Sânziene? Așa am ajuns să fac a doua ediție, apoi a treia, iar la a patra m-am gândit că ar trebui să adun într-un buchet de Sânziene toate tradițiile noastre, aici, în Bucovina de poveste.

Am căutat atunci să am în juriu membri din fiecare zonă etnografică”, povestește Dumitru Parasca, inițiatorul și sufletul festivalului.

Între timp, evenimentul a devenit tot mai complex, a ajuns la un al nivel, devenit chiar și național, apărând și un Regat al Sânzienelor, cu Dumitru și Elena Parasca în calitate de Rege și Regină.

“De fiecare dată mă gândeam ce să mai fac anul următor sau dacă să mai fac.

Dacă tot am scos Sânzienele – zânele din legendă și le-am premiat și le-am dat nume, ar trebui să le fac un regat – simbolic. Un regat la Sânzienelor, la noi în Bucovina.

Dar un regat trebuie să aibă ambasadori – așa mi-a venit ideea să mă duc în fiecare județ din România, cu un video graf din Rădăuți, cu care am cutreierat toată țara, am găsit ambasadori, le-am propus să reprezinte zona lor și așa au apărut 41 de ambasadori. Acestora li se adaugă un ambasador al Bucovinei – Elena Negru și un ambasador al Sucevei – Ilaria Pușcă. La festival s-au alăturat și cei din Basarabia, iar nordul Bucovinei este reprezentant de Elena Nandriș, cu care avem o colaborare de patru ani la acest festival”, a mai spus Dumitru Parasca.

El s-a arătat plăcut surprins de faptul că deși organizează evenimentul de șapte ani, la fiecare ediție apar legende și povești noi, din diferite colțuri ale țării, ca să nu mai vorbim de concurenți noi și foarte interesanți.

“Anul acesta am fost deosebit de încântat de un descântec de dragoste, venit din Caraș-Severin, de la Băile Herculane, dar și de o temă a cucului, care începe să cânte după echinoxiul de primăvară și încetează să cânte după solstițiul de vară (21 iunie). De la noi, din Suceava, cu această temă a cucului, a venit grupul din Vatra Moldoviței, coordonat de Ilaria Pușcă.

În total am avut 44 de clipuri ale participanților, la secțiunea Regine (15 – 101 ani), Prințese (8 – 14 ani), grup, cu secțiunea teatru-dans, introdusă de anul trecut, iar anul acesta s-au înscris balerine, plus o secțiune nouă – costume inspirate din mitologia românească”, a explicat organizatorul, în ultimii doi ani, din cauza pandemiei, concursul desfășurându-se online, cu prezență fizică doar la festivitatea de premiere.

Câștigătorii Festivalului Național „Regina Sânzienelor” ediția a VII-a

Misiunea juriului de a desemna câștigătorii secțiunilor festivalului a fost dificilă. Ei au punctat autenticitatea costumelor concurenților, prezența scenică, expresivitatea, originalitatea și valoarea etnografică a textului prezentat, dicția dar și emoția pe care au transmis-o celor prezenți.

Laureații acestei ediții a Festivalului Național „Regina Sânzienelor” sunt:

Secțiunea “Regine”

- Premiul 1 și titlul de "Regina Sânzienelor"- Teodora Larisa Petruț din Brad, jud.Hunedoara (19 ani)

- Premiul 2 - Luciana Matei din sat Loloiasca, com Tomșani, jud.Prahova (19 ani)

- Premiul 3 - Lăcrimioara Pop din Tulgheș, jud.Harghita (61 ani)

- Premiul special - Ana Banu-Cloșcă din Gura Ialomiței, jud.Ialomița (57 ani)

Secțiunea “Prințese”

- Premiul 1 si titlul de "Prințesa Sânzienelor" - Natalia Antonia Matyaș din Mediaș, Sibiu (11 ani)

- Premiul 2 - Ioana-Emilia Domășnean din Băile Herculane, jud.Caraș-Severin (13 ani)

- Premiul 3 - Mădălina Gabriela Iordache din Băile Herculane, jud.Caraș-Severin (12 ani)

- Premiul special - Amalia-Maria Mecheș din Timișoara, jud.Timiș (10 ani)

Secțiunea “Grup”

- Premiul 1 - Grupul vocal „Floare de colț” al Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț, jud.Neamț, coordonator prof. Georgiana Carmina Șerban Axinte

- Premiul 2 - Ansamblul folcloric „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, jud.Suceava, coordonator prof. Ilaria Pușcă

- Premiul 3 - Riana-Ioana și Andra-Maria Fudulu din Timișoara, jud.Timiș, coordonator prof. Desanca Lalici

- Premiul special - Grupul din Orboiești, jud.Ialomița

Secțiunea “Costume inspirate din mitologia românească”

- Premiul 1 - Petru Bodîrlău (costum Ștefan cel Mare) din Vicovu de Sus, jud.Suceava

- Premiul 2 - Karla Ursu (costum Ileana Cosânzeana) din Iași

- Premiul 3 - Nicușor Adrian Dancău (costum Păcală) din Băile Herculane, jud.Caraș-Severin

- Premiul special - Luciana Matei (costum Zâna Zorilor) din sat Loloiasca, com.Tomșani, jud.Prahova

- Premiul special - Teodora Puha și Vasile Bălței (costume Ileana Cosânzeana și Făt-Frumos) din Suceava.

Toți participanții la concurs au primit mențiuni, precum și felicitările publicului și ale organizatorilor.

“În Regatul Sânzienelor a fost magie pentru două zile, s-au legat prietenii, s-au făcut promisiuni, s-a cântat și s-a dansat, au fost Sânziene, s-au spus povești... s-a vorbit aceeași limbă, cea a iubirii. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate trăirile!”, au concluzionat organizatorii frumosului eveniment, adevărat ambasador al Bucovinei, la nivel național și chiar internațional.