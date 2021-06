Au trecut patru ani ca patru clipe, iar pentru liceenii militari ai Promoției 2021 „Regele Mihai I - 100” de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” au fost ultimele momente când au stat în formație în această formulă.

Ultimul apel de seară și Festivitatea de închidere a anului școlar 2020-2021 sunt două etape importante din șirul evenimentelor ce marchează încheierea perioadei liceului militar.

Apelul de seară este un moment din programul zilnic al elevilor militari și se execută numeric pe subunități de către elevii gradați. La terminarea numărătorii, aceștia raportează elevului plutonier adjutant efectivul prezent și absent.

Elementul inedit de anul acesta a fost faptul că gradul onorific de elev plutonier adjutant a fost deținut de doi elevi. Acest lucru se datorează rezultatelor de excepție obținute de absolvenții Marius-Cătălin Mariș și Miruna Duracu.

„Cu toții știm că finalurile nu sunt momente fericite, ne luăm rămas bun de la colectivul alături de care am crescut, alături de care am trăit provocarea numită Liceul Militar dar, totodată, ne dorim să rămână în urma noastră amintirea unei companii pline de viață și încrezătoare. Din postura de elev plutonier adjutant, privesc finalul de an școlar ca pe cel mai emoționant moment de până acum. Sunt mândru că am ajuns în formula aceasta până aici” – a afirmat Marius, elevul care a fost admis cu cea mai mare medie și s-a menținut pe aceeași linie a excelenței până la absolvire.

Miruna, absolventa care a fost admisă la Academia Militară ”West Point” din SUA, ne-a mărturisit: „Nu mai sunt prietena, colega sau eleva gradat din fața plutonului. Acum simt că sunt parte din mine, familia mea lemistă. Tot ce am trăit până acum a fost un vis frumos devenit realitate. Au trecut patru ani de zile care ne-au demonstrat că liceul militar înseamnă nu numai o instituție de învățământ, înseamnă o familie alături de care am crescut și am trăit cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Le mulțumim tuturor cadrelor militare și didactice, care ne-au ajutat să ajungem până aici”.

Alături de elevii militari, la Festivitatea de închidere a anului școlar au fost colonel dr. Mihai Burlacu, reprezentant al Statului Major al Apărării, colonel Cezar Cucoș, reprezentant al Statului Major al Forțelor Terestre, colonel Vasile Timofte, șef reprezentant al Direcției Audit Intern, cadrele didactice și instructorii militari care le-au îndrumat pașii pe parcursul celor patru ani de studiu.

Un moment important din cadrul festivității a fost acela în care absolvenţii promoţiei 2021 au predat cheia colegiului reprezentanţilor claselor a XI-a, drept simbol al continuităţii tradiţiilor şi valorii generaţiilor de elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”.

Șeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, le-a transmis absolvenților să fie puternici și să înfrunte cu mult curaj obstacolele vieții. Momentul festiv s-a încheiat în aplauzele părinților, cadrelor didactice și ale personalului militar.